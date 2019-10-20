«Молодец», напугавший Америку до дрожи 20 октября 1987 года на боевое дежурство встал советский боевой железнодорожный ракетный комплекс, вызвавший за океаном нескрываемый ужас В истории отечественных Ракетных войск стратегического назначения этот ракетный комплекс занимает особое место. Он не так долго простоял на боевом дежурстве – с 20 октября 1987 года по 1994 год, но вызывал настоящую головную боль у разведки «потенциального противника». Неслучайно американская сторона так настаивала на уничтожении именно этих комплексов, имевших собственное имя «Молодец»: они представляли колоссальную угрозу для США в случае ядерной войны, поскольку почти гарантированно могли пережить превентивный ядерный удар и нанести мощный ответный. Где нельзя и где можно Есть версия,... На чтение: 3 минуты

20 октября 1987 года на боевое дежурство встал советский боевой железнодорожный ракетный комплекс, вызвавший за океаном нескрываемый ужас

В истории отечественных Ракетных войск стратегического назначения этот ракетный комплекс занимает особое место. Он не так долго простоял на боевом дежурстве – с 20 октября 1987 года по 1994 год, но вызывал настоящую головную боль у разведки «потенциального противника». Неслучайно американская сторона так настаивала на уничтожении именно этих комплексов , имевших собственное имя «Молодец»: они представляли колоссальную угрозу для США в случае ядерной войны, поскольку почти гарантированно могли пережить превентивный ядерный удар и нанести мощный ответный.

Где нельзя и где можно

Есть версия, что Советский Союз подтолкнула к созданию «Молодца» информация о разработке подобного боевого железнодорожного комплекса в Америке, где над аналогичными системами начали работать еще в начале 1960-х годов. Возможность погрузить ракету на железнодорожную платформу появилась после того, как были созданы твердотопливные двигатели: они были гораздо более устойчивыми к вибрациям при движении по железной дороге. В качестве вооружения боевых железнодорожных комплексов планировалось использовать ракеты «Минитмен».

Презентация модели ракетного поезда в корпорации «Боинг», конец 1960-х годов

Источник: https://militaryarms.ru

Довольно быстро стало понятно, что проще построить достаточное количество шахтных установок: Советский Союз в тот момент не обладал достаточно точными боеголовками, и подземные пусковые комплексы в США оставались в относительной безопасности. Но со временем советские ракетчики сумели существенно повысить точность боеголовок, и в 1986 году американские военные вновь вернулись к идее «ракетного поезда». На сей раз в качестве главного оружия для него выбрали ракеты «Миротворец»: каждый состав специального назначения должен был нести две таких «сигары». Дело дошло даже до воплощения идеи в металле, но в конечном итоге Америка отказалась от использования боевых железнодорожных комплексов. Официально причиной такого решения стала излишняя дороговизна системы и повышенная нагрузка на железнодорожную сеть (не стоит забывать, что в США она находится в собственности нескольких частных компаний, что осложняет эксплуатацию систем железнодорожного ракетного пуска). В действительности работы над проектом завершились в 1991 году, когда Советский Союз уже не представлял для Соединенных Штатов такой опасности, как прежде, а его руководство послушно следовало в фарватере американской политики.

Так, по мнению западных художников, должен был выглядеть советский боевой железнодорожный комплекс на стартовой позиции в Сибири

Источник: https://commons.wikimedia.org

Примечательно, что начало работ над вторым вариантом «ракетного поезда» в США совпало с окончанием конструирования и производства первого советского боевого железнодорожного комплекса. Судя по всему, получив точные данные разведки, что советские конструкторы сумели не только решить проблемы размещения ракет на железнодорожных пусковых установках, но и довести дело до серийных образцов, американские военные поняли, что СССР обладает оружием ответного удара, которое ставит под угрозу все планы по безответному нападению. Ведь ракетный состав, способный за сутки пройти расстояние в тысячу километров, причем так, что его практически невозможно отследить, подобен иголке даже не в стоге, а в горе сена!

Старт ракеты РТ-23УТТХ из пускового контейнера БЖРК «Молодец». Хорошо виден еще не до конца распрямившийся обтекатель

Источник: http://artyushenkooleg.ru

Это соображение и заставило заокеанских партнеров Михаила Горбачева и Бориса Ельцина изо всех сил давить на них на переговорах, добиваясь непременного уничтожения именно «Молодцов». Это в итоге и было сделано: из 12 «поездов-призраков», как их называла западная пресса, или «составов номер ноль», как их называли в СССР, осталось только два (да и то превращенных в музейные экспонаты).

Состав номер ноль

Получив в конце 1960-х годов распоряжение о начале работы над проектом боевого железнодорожного комплекса, конструкторы днепропетровского КБ «Южное» сразу поставили перед собой задачу создать не просто подвижную стартовую площадку для межконтинентальных баллистических ракет. Они задумались над тем, как сделать ее максимально незаметной, а значит, практически неотличимой от других грузовых и пассажирских составов, курсировавших по советским железным дорогам.

Пусковой контейнер БЖРК «Молодец» на платформе, с которой снята маскировка в виде вагона-рефрижератора. Фотография сделана в процессе утилизации комплекса

Источник: https://militaryarms.ru

Решение пришло достаточно быстро: поскольку для обслуживания и управления ракетным комплексом требовалось немалое количество личного состава (порядка 70 человек), решено было замаскировать «поезд-призрак» под грузопассажирский состав. А сами ракеты, которых в каждом БЖРК было три, разместить в вагонах-рефрижераторах: из всего советского вагонного парка только они были достаточно длинными, чтобы в них можно было спрятать пусковой контейнер с твердотопливной ракетой, и при этом практически не имели окон и других крупных технологических отверстий, которые пришлось бы маскировать.

Но от идеи до воплощения «ракетного поезда» в металле прошло почти два десятка лет, и дело было не только в том, что довольно долго не удавалось создать ракету нужных габаритов, которая при этом отвечала бы всем требованиям военных. Серьезная проблема возникла с тем, как именно возить эту ракету по железной дороге. Вес пускового контейнера с «начинкой» достигал 105 тонн, а вес обычного товарного вагона не превышал 65-70 тонн, и это означало, что нужно усиливать колесную систему. Решение нашлось в использовании дополнительных колесных тележек: у каждого вагона-ракетоносца их было не две, как обычно, а четыре. Второй проблемой оказались габариты пускового контейнера: он, как ни старайся, не помещался внутри стандартного вагона-рефрижератора. Пришлось делать складной обтекатель: при старте специальная система «надувала» его, и он принимал коническую форму.

Два боевых железнодорожных ракетных комплекса на базе утилизации ядерного оружия, начало 2000-х годов

Источник: http://artyushenkooleg.ru

Наконец, короткий состав из семи-восьми вагонов существенно выделялся бы на фоне других грузопассажирских поездов, курсировавших по советским железным дорогам. Это демаскировало бы боевой железнодорожный ракетный комплекс, и значит, нужно было делать его длиннее. Добиться этого за счет прицепленных обычных вагонов было невозможно по соображениям секретности: на «поездах-призраках» даже локомотивные бригады состояли только из офицеров и прапорщиков. Тогда решено было увеличить число ракет в каждом спецсоставе до трех — но такой вес оказался не по силам одному обычному тепловозу. В итоге каждый ракетный поезд тянули два или три тепловоза: третий цеплялся сзади и работал толкачом или ставился за двумя основными впереди состава.

Вагон с пусковым контейнером баллистической ракеты и уже разоруженный такой же вагон на базе утилизации ядерного оружия, сокращаемого по советско-американским договорам

Источник: http://artyushenkooleg.ru

«Молодец» отправляется в дорогу

Свести воедино все эти решения, согласовать их с военными, изготовить ракеты и состав, выпустить их на испытания — все это заняло в итоге почти 20 лет. Только 27 февраля 1985 года начались пусковые испытания ракеты Р-23УТТХ, которой вооружался «поезд-призрак». Суммарная мощность заряда 10 боеголовок этой ракеты составляла 4,3 мегатонны, дальность стрельбы — 10 100 км, предельное отклонение боеголовки от цели – до 500 м. Тогда же вышел на испытания и спецсостав, в который входили 17 вагонов: три пусковых модуля из трех вагонов каждый, семь вагонов командного модуля, в том числе жилые вагоны и вагон-столовая, и цистерна, замаскированная под рефрижератор. За время испытаний первый ракетный поезд совершил 18 выездов во все климатические пояса страны – от тайги до пустыни, и накатал свыше 400 000 километров.

Боевой железнодорожный комплекс «Молодец» выезжает из расположения ракетной дивизии, Костромская область

Источник: https://militaryarms.ru

Итоги испытаний признали успешными, и 20 октября 1987 года первый ракетный полк, вооруженный боевым железнодорожным комплексом «Молодец», встал на боевое дежурство. «Полк» звучит громко. В действительности каждый полк, оснащенный БЖРК, представлял собой один спецсостав и 70 с небольшим человек личного состава, которые несли на нем службу. Четыре полка составляли ракетную дивизию. А всего к 1989 году в составе РВСН развернули три таких дивизии, базировавшихся под Костромой, Пермью и Красноярском — 12 ракетных поездов, или 36 пусковых установок.

Предок и наследник: железнодорожная платформа с дальнобойным орудием и БЖРК «Молодец» в железнодорожном музее на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга

Источник: https://commons.wikimedia.org

Их служба оказалась недолгой. По официальным данным Минобороны, последний боевой железнодорожный комплекс был снят с вооружения в 2005 году. Правда, через несколько лет, когда на Западе осознали, что Россия больше не намерена следовать в фарватере западной политики, и отношения с бывшими партнерами начали стремительно портиться, в нашей стране вновь вернулись к идее БЖРК. Московский институт теплотехники как головной разработчик многих современных российских боевых ракет начал работу над новым железнодорожным комплексом, который получил название «Баргузин». В 2017 году разработку приостановили (официально – из-за недостаточного финансирования), а сам БЖРК исключили из плана перевооружения РВСН. Правда, к тому времени новый комплекс был почти доработан, и в случае необходимости может быть достаточно оперативно запущен в производство и поставлен на боевое дежурство. А уж опыта эксплуатации таких «поездов-призраков» у российских ракетчиков хватает.

Обложка: Презентация модели ракетного поезда в корпорации «Боинг», конец 1960-х годов. Источник: https://militaryarms.ru

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