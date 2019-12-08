На троих: как было подписано соглашение о создании СНГ 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии заключили договор, поставивший точку в истории СССРЭто событие, предопределившее судьбу Советского Союза, произошло, даже несмотря на то, что в марте 1991 года за сохранение этой формации высказалось подавляющее большинство жителей СССР. На чтение: 3 минуты

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии заключили договор, поставивший точку в истории СССР

Это событие, предопределившее судьбу Советского Союза, произошло, даже несмотря на то, что в марте 1991 года за сохранение этой формации высказалось подавляющее большинство жителей СССР. Встретившиеся 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры трех новых независимых государств — России, Белоруссии и Украины — приняли свое решение по этому поводу, которое и запустило процесс окончательной ликвидации советского государства . А формальную точку в нем поставила встреча в Алма-Ате 21 декабря, на которой о своем присоединении к новообразованной структуре — Содружеству независимых государств — присоединились 11 из 15 бывших советских республик.

Суверенное бегство

1990 год навсегда вошел в историю позднего СССР как период «парада суверенитетов». В это время республики Советского Союза одна за другой начали в одностороннем порядке заявлять о своей независимости. Первыми это сделали страны Балтии: 11 марта объявила себя независимой Литва, 4 мая — Латвия, а 8 мая — Эстония. 23 августа 1990 года декларацию о независимости приняла Армения, а 28 октября о переходном периоде к независимости заявил Верховный совет Грузии. Ответом Москвы на этот процесс стала выдвинутая президентом Михаилом Горбачевым в декабре того же года идея подписания нового Союзного договора, который учитывал бы стремление союзных республик к независимости и в то же время позволил бы сохранить СССР как единую государственную структуру. Но с учетом центробежных тенденций в стране это было утопическое предложение: уже в марте 1991 года состоявшийся в Грузии референдум большинством голосов поддержал объявление республики независимой, что и было формально объявлено 9 апреля.

Не изменил ситуацию и проведенный 17 марта 1991 года первый и единственный всесоюзный референдум, на который был вынесен единственный вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» О своем отказе от участия в этом голосовании объявили уже назвавшиеся независимыми республики — Армения, Грузия, Латвия, Литва и Эстония, а также Молдавия. В итоге голосовали жители только девяти союзных республик, население которых в подавляющем своем большинстве — 76,43% — ответили «Да» на вопрос референдума.

Путч вместо союза

Такой результат референдума стал поводом для разработки проекта нового государственного объединения — Союза суверенных республик, который, по идее Михаила Горбачева и его сподвижников, должен был прийти на смену СССР. Однако и этим планам не суждено было сбыться: крест на них поставила попытка государственного переворота, предпринятая 19-21 августа 1991 года членами ГКЧП . Эти события стали своего рода спусковым крючком для процесса настоящего бегства национальных республик: в период с 30 августа по 9 сентября о выходе из состава Советского Союза заявили все еще остававшиеся в нем, кроме РСФСР и Казахской СССР.

Стремление национальных республик СССР отправиться в самостоятельное плавание изо всех сил поддерживали государства по ту сторону уже качающегося, но еще существующего «железного занавеса». Достаточно привести такой пример: проведенный в Грузии референдум о независимости день в день признали США, а Эстония уже 17 сентября 1991 года была принята в ООН. Подливали масла в огонь и стремительно формирующиеся национальные и националистические партии в бывших советских республиках, которые в качестве своей главной задачи ставили достижение полной государственной независимости. С учетом всего этого очередная попытка сохранить Советский Союз хотя бы в виде эрзац-структуры под названием Союз суверенных государств , подписание договора о котором сорвал августовский путч ГКЧП, тоже была обречена на неудачу. И тем не менее, переформатировав идею союза в идею конфедеративного государства, ее инициаторы во главе с Михаилом Горбачевым продолжали работу над проектом договора. Они рассчитывали на его подписание в начале декабря 1991 года, однако и этим планам не суждено было сбыться.

Ночь на доработку договора

Практически одновременно с тем, как в Москве начались обсуждения нового формата Союза суверенных государств, некоторые участники этого процесса — президент РСФСР Борис Ельцин , президент Белоруссии Станислав Шушкевич и президент Украины Леонид Кравчук — начали собственные переговоры о будущих взаимоотношениях своих государств. Довольно быстро они договорились о том, что встречу, на которой будет обсужден этот вопрос, нужно провести в Белоруссии, поскольку, как позднее говорил об этом президент Шушкевич, «Москва давить будет, Украина тоже большая». 6 декабря в Минск вылетел Борис Ельцин, в тот же день в белорусскую столицу отправился и украинский президент.

Основой для переговоров, которые перенесли из Минска в государственную охотничью резиденцию «Вискули» в центре Беловежской пущи, стали, по воспоминаниям Станислава Шушкевича, заготовки договора, разработанные еще в феврале 1991 года, но не использованные в связи с итогами всесоюзного референдума. Теперь же они были извлечены на свет и представлены российской стороной сначала делегации Белоруссии, а затем и Украины. Но если белорусская сторона готова была подписать этот документ, то украинская, для которой важнейшим вопросом переговоров было предоставление республике полной и всеобъемлющей независимости, настояла на переработке текста документа. Как вспоминал Леонид Кравчук, межгосударственная группа специалистов занималась работой над новым проектом документа всю ночь, и утром 8 декабря он был представлен трем президентам. Глава Украины, по его словам, «подписал документ быстро, без каких-либо обсуждений и согласований», и так же оперативно на нем поставили подписи два других президента — Ельцин и Шушкевич.

Трое первых

О том, какое решение было принято в «Вискулях», и о том, что три президента независимых республик своей волей прекратили существование СССР, участники Беловежских переговоров сообщили президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву уже постфактум. Правда, позднее и сам Горбачев, и его высокопоставленные сторонники утверждали, что о намерениях Ельцина, Кравчука и Шушкевича главу СССР своевременно проинформировали руководители КГБ Белоруссии, а во время обсуждения и подписания документов о создании СНГ вокруг охотничьей резиденции находился спецназ, готовый по первому приказу арестовать участников переговоров. Но такого распоряжения от Горбачева так и не поступило: по его собственным словам, он не хотел рисковать и давать повод для развязывания гражданской войны.

В итоге на свет появилось Соглашение о создании Содружества независимых государств и заявление к нему, в котором говорилось, что принять такое решение руководителей трех республик вынудили процессы развала единой страны, катастрофическое падение экономики и нарастание межнациональной напряженности. Само же соглашение начиналось с констатации прекращения существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности, а первая статья гласила об образовании Содружества независимых государств. Границы стран-участниц соглашения признавались неприкосновенными, применение советских норм на территории СНГ запрещалось, а само Содружество объявлялось открытым для присоединения других государств.

Первым новое соглашение ратифицировали Украина и Белоруссия: через два дня, 10 декабря, их парламенты последовательно подписали соответствующие постановления. 12 декабря соглашение ратифицировал Верховный совет РСФСР, а 21 декабря в Алма-Ате состоялось подписание Декларации о создании СНГ с участием 11 из 15 бывших советских республик — за исключение стран Балтии и Грузии. Еще через четыре дня последняя из союзных республик, сохранявшая свое прежнее название — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — переименована в Российскую Федерацию, и Советский Союз окончательно перестал существовать даже на бумаге.

Обложка: Президент Украины Леонид Кравчук, президент Белоруссии Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин после церемонии подписания соглашения о создании СНГ, 8 декабря 1991 года. Источник: livejournal.com

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