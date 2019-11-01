Истребители-призраки: семь фактов о советских летчиках, воевавших в Корее 1 ноября 1950 года в первом воздушном бою встретились реактивные истребители недавних союзников — СССР и США История отечественной военной авиации знает несколько эпизодов участия советских пилотов в войнах, которые велись на чужой земле, и под чужими флагами. В предвоенное время наши летчики-добровольцы воевали в Испании и Китае, а после окончания Второй мировой войны принимали участие в войне в Корее, где советские ВВС обрели уникальный опыт: впервые в бою встретились не поршневые, а совершенно новые, реактивные истребители. Произошло это 1 ноября 1950 года, когда советские истребители МиГ-15 столкнулись в воздушном бою с американскими Р-51 «Мустанг» и F-80 «Шутинг стар». И... На чтение: 3 минуты

1 ноября 1950 года в первом воздушном бою встретились реактивные истребители недавних союзников — СССР и США

История отечественной военной авиации знает несколько эпизодов участия советских пилотов в войнах, которые велись на чужой земле, и под чужими флагами. В предвоенное время наши летчики-добровольцы воевали в Испании и Китае, а после окончания Второй мировой войны принимали участие в войне в Корее , где советские ВВС обрели уникальный опыт: впервые в бою встретились не поршневые, а совершенно новые, реактивные истребители. Произошло это 1 ноября 1950 года, когда советские истребители МиГ-15 столкнулись в воздушном бою с американскими Р-51 «Мустанг» и F-80 «Шутинг стар». И как некогда Гражданская война в Испании, Корейская война стала для наших летчиков возможностью разработать и отточить в реальных воздушных боях тактику действий новой авиации. Это было важно, если учесть, что соперником советских пилотов выступали военно-воздушные силы США – государства, ставшего к тому времени главным потенциальным противником СССР в «холодной войне».

Корпус, которого в Корее не было

Все советские авиачасти, принимавшие участие в Корейской войне, были сведены в специально сформированный 64-й истребительный авиакорпус. Причем создан он был только 27 ноября 1950 года — уже после того, как наши летчики встретились в бою с американскими. Это было связано с тем, что первоначально советских пилотов не планировалось привлекать к боевым операциям над территорией Северной Кореи: в начале 1950 года они отправились в Китай, чтобы прикрывать с воздуха район Шанхая от налетов гоминдановских ВВС. Но быстрое продвижение войск ООН и начавшиеся налеты американских бомбардировщиков на китайские аэродромы вынудили советское командование дать «добро» на атаки самолетов противника. При этом нашим летчикам было запрещено перелетать демаркационную линию на 38-й параллели и вступать в бои над Желтым морем, чтобы исключить риск попадания в плен. Даже основные аэродромы советских авиадивизий и авиаполков, входивших в 64-й авиакорпус, располагались на территории Китая. Кстати, воевали советские летчики на своих машинах, но имевших номера и символику северокорейских ВВС, и при этом в китайской форме и с китайскими документами: официально советских военных в Корее никогда не было.

Самолеты МиГ-15 из состава 64-го истребительного авиакорпуса с опознавательными знаками ВВС Северной Кореи на аэродроме в Китае, ноябрь 1950 года

Источник: arsenal-info.ru

Почему Ивану Кожедубу запретили летать

С марта 1951 года по февраль 1952-го в состав 64-го авиакорпуса входила 324-я истребительная авиационная Свирская Краснознаменная дивизия. Командовал соединением в это время один из двух самых результативных советских асов — трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб . Инициатором его отправки в Китай, на границу с Северной Кореей, согласно распространенной версии, был Василий Сталин — командующий ВВС Московского военного округа, в который входила 324-я авиадивизия. Он же своим приказом категорически запретил Ивану Кожедубу во время пребывания в командировке подниматься в воздух и участвовать в воздушных боях: попади в руки американцам столь знаменитый ас, и это стало бы крупной политической и идеологической катастрофой. Более того, в командировку Иван Кожедуб даже отправился под чужой фамилией — Крылов. Хотя для его подчиненных не было секретом, кто именно командует авиадивизией, которая стала самой эффективной из все советских соединений, воевавших в корейском небе: 216 побед при собственных потерях в 27 машин и девять пилотов.

Подполковник Иван Кожедуб накануне отправки в Корею с китайским товарищем, 1950 год

Источник: wwii.space

Последние герои поршневой эры…

Война в Корее стала последним крупным военным конфликтом, в котором массовое участие принимали поршневые самолеты — короли неба Второй мировой войны. До осени 1950 года северокорейские ВВС располагали только поршневыми самолетами: советскими истребителями Як-3, Як-7, Як-9 и Ла-7 и штурмовиками Ил-10 . Китайский добровольческий корпус применял бомбардировщики Ту-2 и бипланы По-2 в качестве легких ночных бомбардировщиков, а небольшая часть советских пилотов из состава 64-го авиакорпуса летала на истребителях Ла-11. С американской стороны воевали ветераны, зарекомендовавшие себя во время боев над Тихим океаном: например, палубные истребители F4U «Корсар», штурмовики А-1 «Скайрайдер» и А-26 «Инвейдер», а в роли тяжелых бомбардировщиков до конца конфликта выступали исключительно В-29 «Суперфортресс».

Северокорейские летчики из 887-го авиаполка проходят инструктаж на летном поле возле советского истребителя Ла-11 с опознавательными знаками ВВС Северной Кореи, 1950-52 годы

Источник: arsenal-info.ru

… и первенцы реактивной

Первыми реактивные самолеты во время Корейской войны применил американский контингент войск ООН. Это были армейские истребители F-80 «Шутинг стар» и F-84 «Тандерджет», а также палубные истребители F2H «Баньши» и F9F «Пантера» — ранние машины, еще с прямым крылом, отличавшиеся не слишком высокой скоростью и маневренностью. А основным реактивным истребителем американских летчиков стал более современный и скоростной F-86 «Сейбр», имевший стреловидное крыло. Этот самолет даже внешне похож на своего главного противника — МиГ-15, на которых летали как советские, так и китайские и северокорейские летчики. Эти две машины обладали схожими характеристиками, но если МиГи были королями вертикального маневра, то «Сейбры» лучше чувствовали себя в горизонтальных. При этом оружие у МиГ-15 было мощнее — три пушки против шести пулеметов «Сейбра», да и двигатель советской машины был надежнее и тяговитее. Зато американские летчики пользовались противоперегрузочными костюмами и радарами, а их машины обладали лучшей обзорностью и устойчивостью при маневрировании.

Реактивные истребители F-86 «Сейбр» и МиГ-15 в парном полете (современный снимок). Окраска американского самолета соответствует опознавательным знакам позднего этапа Корейской войны; МиГ-15 имеет опознавательные знаки северокорейских ВВС

Источник: tsargrad.tv

Аллея МиГов

Таким необычным названием американские пилоты окрестили район вдоль реки Ялуцзян, по которой проходила граница между Китаем и Северной Кореей. Севернее реки на китайской территории располагались основные аэродромы 64-го авиакорпуса, и рядом с ними советские летчики действовали активнее всего. Их главной задачей было противодействие американской бомбардировочной авиации, которая наносила удары под прикрытием реактивных истребителей США. «Аллея МиГов» по сей день считается местом первых в истории воздушных боев между реактивными истребителями — и символом самых крупных потерь, понесенных американскими ВВС во время Корейской войны. Именно здесь 12 апреля 1951 года в течение десяти минут американцы потеряли 10 бомбардировщиков В-29 (еще 15 списали по возвращении на свои аэродромы) и четыре истребителя, тогда как советские летчики, воевавшие под командованием полковника Ивана Кожедуба, вышли из схватки без потерь.

Пара американских бомбардировщиков В-29 в прицеле фотопулемета советского истребителя МиГ-15 перед атакой

Источник: znaigorod.ru

Чем наши асы лучше американских

Война в Корее стала еще и первым военным конфликтом, в котором появились летчики-асы реактивной авиации. Конечно, им было далеко до показателей пилотов Второй мировой войны, чей личный счет переваливал за полсотни вражеских самолетов, как, например, у того же полковника Ивана Кожедуба (64 победы), а порой достигал и нескольких сотен — как у германского аса Эриха Хартманна, одержавшего 352 победы, что является абсолютным рекордом в истории. Но личный счет в 10 и более вражеских машин имели как советские, так и американские пилоты. Причем победа «по очкам» остается за летчиками СССР: больше всего побед одержали капитан Николай Сутягин, который записал на свой счет 22 подтвержденных сбитых самолета и один неподтвержденный, и подполковник Евгений Пепеляев, чей личный счет составил 20 самолетов. В то же время самый результативный американский летчик-ас Джозеф Макконел сумел сбить 16 вражеских самолетов. Всего же советские пилоты уничтожили за время войны в Корее, по нашим данным, 1106 самолетов противника, а американцы, по их данным (которые многими исследователями признаются как минимум вдвое завышенными) — всего 827 советских МиГ-15.

Герой Советского Союза гвардии капитан Сергей Крамаренко, сбивший 13 американских самолетов над Кореей, в кабине своего истребителя МиГ-15

Источник: redstar.ru

Двадцать два героя неба Кореи

В составе 64-го истребительного авиакорпуса за три года войны в Корее успели послужить около 40 тысяч советских военных, из которых лишь небольшая часть — всего около 1100 человек — была собственно летчиками. 3504 солдата и офицера из числа личного состава авиакорпуса были награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные во время боевых действий на Корейском полуострове, а 22 пилота-истребителя стали Героями Советского Союза . Среди них закономерно оказались все самые результативные летчики, в том числе лучшие асы капитан Николай Сутягин и подполковник Евгений Пепеляев, а также, например, майор Анатолий Карелин, чей личный счет составлял 10 самолетов, сбитых исключительно в ночных боях. А двое летчиков-истребителей — гвардии старшие лейтенанты Борис Образцов и Евгений Стельмах — были удостоены высшего звания посмертно.

На стремянке у кабины МиГ-15 — капитан (с июня 1952 года — майор) Анатолий Карелин, на счету которого было 10 американских самолетов, сбитых исключительно в ночных воздушных боях

Источник: arsenal-info.ru

Обложка: Cоветский реактивный истребитель МиГ-15 с опознавательными знаками ВВС Северной Кореи раннего периода войны и сбитый им американский бомбардировщик В-29. Источник: scoopnest.com

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