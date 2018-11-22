Военная гордость России. Репортаж из музея РВСН Ракетные и артиллерийские войска – это военная элита и гордость России, по их мощности и оснащённости сегодня мало кто в мире может составить нам конкуренцию. Важность своего стратегического значения они предопределили, когда «Катюши» сыграли ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны. Недаром свой профессиональный праздник артиллеристы отмечают ежегодно 19 ноября: в день, когда Красная армия в 1942 году захватила инициативу под Сталинградом и перешла в контрнаступление, которое увенчалось триумфом в переломной битве Войны. Честь, благородство, выдержка и исключительные интеллектуальные способности характеризуют ракетчиков и артиллеристов, которые стоят на страже нашей страны и всегда готовы выполнить свой боевой долг, защищая ее национальные... На чтение: 4 минуты

Ракетные и артиллерийские войска – это военная элита и гордость России, по их мощности и оснащённости сегодня мало кто в мире может составить нам конкуренцию. Важность своего стратегического значения они предопределили, когда «Катюши» сыграли ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны. Недаром свой профессиональный праздник артиллеристы отмечают ежегодно 19 ноября: в день, когда Красная армия в 1942 году захватила инициативу под Сталинградом и перешла в контрнаступление, которое увенчалось триумфом в переломной битве Войны.

Честь, благородство, выдержка и исключительные интеллектуальные способности характеризуют ракетчиков и артиллеристов, которые стоят на страже нашей страны и всегда готовы выполнить свой боевой долг, защищая ее национальные интересы в любых условиях. Сегодня попасть в их ряды – чрезвычайно престижно, это подтверждает высокий конкурс на обучение в высшие военно-учебные заведениях ракетных войск.

Развитие данной профессии имеет увлекательную, богатейшую историю. Ее альма-матер - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого скоро отметит свое 200-летие. Именно ее по праву считают основоположницей высшего военного и технического образования в России. Академия берёт начало от офицерского Санкт-Петербургского отделения Артиллерийского училища, появившегося в 1820 году. Отделившись в самостоятельное учреждение, она будет именоваться Михайловским артиллерийским училищем в честь своего основателя, Великого князя Михаила Павловича. Впоследствии академия еще не раз изменит название, в советские годы ей присвоят имя Ф.Э. Дзержинского. В 1997 году, возвращаясь к историческим истокам создания регулярной российской армии, Указом Президента России академия будет переименована в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Вслед за сменой названий академия меняла место своей дислокации. С 1938 года она располагалась в Москве в здании Императорского воспитательного дома. Недавно, в 2015 году, ее перевели в город Балашиху Московской области, где для развития существующей и перспективной инфраструктуры флагмана высших военно-учебных заведений ракетных войск была выделана огромная территория. Масштабы модернизации и благоустройства академии впечатляют, построены уникальный новейший учебно-лабораторной корпус, современные общежития для курсантов (отдельное общежитие для девочек), спорткомплекс, в котором есть бассейн и каток с хоккейной коробкой. Проект новой базы РВСН утверждал лично министр обороны Сергей Шойгу. Здесь же, в академии, создан специальный экспозиционный кластер, который объединяет все образцы ракетного вооружения от первых советских ракет до новейших образцов. В учебно-научном центре академии есть музей, где представлена история отечественных артиллерийских и ракетных войск, собраны уникальные экспозиционные материалы.

В канун праздника Дня ракетных войск и артиллерии корреспонденты портала «История.РФ» побывали в музее. Нам удалось получить попасть на режимный объект и своими глазами увидеть богатство и разнообразие экспонатов музея, оснащенного по современным стандартам. Экскурсию нам провел Лишик Виталий Филиппович - заведующий музеем Военной академии РВСН им. Петра Великого. Он рассказал об истории артиллерии и ракетных войск, об участии академии в Великой Отечественной войне, о самых выдающихся, знаменитых учениках и преподавателях, показал уникальные исторические экспонаты.

Об академии

– В 2020 году нашей академии исполняется 200 лет, это одно из самых старейших учебных заведений в России. Военная академия РВСН была единственным высшим военно-учебным заведением, кому в советское время зачли дореволюционный стаж. К 1940 году из 6 наших факультетов вышло 6 самостоятельных новых академий – 6 наших «звездочек». Звезды, которые как раз изображены на нашей эмблеме , их символизируют.

Это Военная академия моторизации и механизации РККА, Военно-химическая академия или академия РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты – прим. ред .), Военная электротехническая академия, Ленинградский военно-механический институт, Военная академия войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Василевского и Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге, которая вышла из нашего командного факультета в 1953 году. С тех пор наша академия специализировалась только на ракетных войсках, обучала и готовила специалистов только по ракетам. Вот эти 6 звездочек – 6 академий, которые вышли отсюда, из стен альма-матер.

Также можно добавить то, почему нам зачли дореволюционный стаж, потому что у нас была самая лучшая химическая лаборатория на начало того века. Наши ученые потратили несколько лет, чтобы объездить все лучшие университеты за границей, побывать во всех химических исследовательских центрах. Они закупили всё необходимое оборудование, построили по последнему слову на то время здание для химической лаборатории и проводили там научные опыты.

Отмечу, что в нашей лаборатории трудился Менделеев и приводил туда своих учеников. Конечно, не всех, а только самых-самых лучших, среди которых был третьекурсник, уже получивший золотую медаль Санкт-Петербургского государственного университета за свою научную работу по зоологии, Александр Ульянов, брат Ленина . Тот самый, который готовил покушение на Императора. Преподаватели нашей академии давали заключение по химическому составу взрывателя, разработанного им, и нашли его весьма интересным.

Об истории русской артиллерии

– Первые упоминания о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда хан Тохтамыш пришел под Москву, и впервые было применено огнестрельное оружие, которое называлось – пушки или тогда еще «тюфяки». Большую роль в ее развитии сыграл Иван Васильевич Грозный . Во времена его правления русская артиллерия была выведена в отдельный род войск. Тогда же был создана для нее первая эмблема – лев держащий в пасти артиллерийское орудие – пушку. Этот нагрудный знак носили пушкари. Он просуществовал у нас до 1808 года, когда командующий на тот момент русской артиллерией граф Аракчеев изменил его на два перекрещённых ствола орудия, более простой и легче изготавливаемый знак.

Безусловно, огромное значение для развития и роста артиллерии оказал Петр I. Он уделял особое внимание маневренности и подвижности артиллерийских войск на поле боя. Так, им была создана конная артиллерия, которая прославилась в дальнейшем во время Отечественной войны 1812 года и затем в заграничных походах 1813-1814 гг. Первое артиллерийское училище было создано Великим князем Михаилом Павловичем 7 декабря 1820 года. Именно с этим событием мы связываем рождение нашей академии. Он создал в Петербурге специализированное здание для обучения артиллерийскому мастерству. Михаил Павлович вкладывал очень много своих личных средств, стараний и сил в артиллерийскую академию, которая в последствии стала носить его имя.

Об истории ракетных войск

– Эта история идет от 1959 года – именно тогда были созданы Ракетные войска стратегического назначения. Необходимость их создания доказал Главный маршал артиллерии – Митрофан Иванович Неделин. История ракетных войск очень тесно связана с его именем. В нашем музеи находятся некоторые вещи, личные вещи Неделина.

Шинель, рубашка - все несет его ДНК, в стирке, в химчистке они не были.

Также мы храним его первую публикацию в артиллерийском журнале от 1932 года.

Создание Ракетных войск стратегического назначения было обусловлено обострением военно-политической обстановки в послевоенные годы, быстрым развитием ракетного комплекса в США и других государствах — членах НАТО, что представляло собой реальную угрозу безопасности нашей стране. Поэтому то, что мы успели в коротки сроки создать собственный ракетно-ядерный щит, который даже мог превосходить по огневой мощи оружие противников, буквально обеспечило нам свободу и самостоятельность, которую мы отстаиваем до сих пор.

Значение и вклад Митрофана Ивановича Неделина в развитие оборонной мощи страны, бесспорно, очень велик. В 2019 году Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует открыть ему памятник в подмосковном Одинцове. На сайте дар.история.рф открыт народный сбор средств на монумент . Я думаю, что Родина не должна забывать своих героев, которые создавали ее щит. И даже спустя годы память о первых людях, которые заложили основание в это важное историческое событие, а именно – создание ракетных войск стратегического назначения, должна жить. Митрофану Ивановичу было труднее всего, потому что перед собой он не видел никого, с кем мог бы себя сравнивать. Он был первым, а первым всегда достается больше.

О значении артиллерии в Великую Отечественную войну

– Сам за себя говорит тот факт, что День артиллерии приурочен к началу операции советских войск под названием «Уран» - коренному перелому в ходе войны с фашистами. Это случилось, как известно, в Сталинградской битве. Значение артиллерии было ключевым – без нее мы бы просто не одолели Гитлера. В нашем музеи есть целый зал, посвящённый этому периоду в истории нашей академии.

Наша академия участвовала в обороне Москвы. Был сформирован сводный полк в пределах 1200 человек из наших курсантов, командиром был назначен генерал-майор Горохов. У нас хранится акт о вручении медали за оборону Москвы от 1 июня 1945 года оставшимся в академии людям, это всего 101 человек. За годы войны наша академия выпустила 9409 специалистов, многие из которых которые блестяще проявили себя на фронте.

Нашу академию закончил сын Сталина – Яков Иосифович Джугашвили. Есть копия наградного листа старшего лейтенанта Джугашвили. За неделю боев он был приставлен к ордену Красного знамени, но, увы, не получил – погиб в плену.

В нашей академии обучались и другие герои, например, один из известных героев- молодогвардейцев – Иван Туркенич. Он закончил краткосрочные курсы младших лейтенантов. На фронте в районе Ворошиловграда попал в плен, бежал и примкнул к молодежной комсомольской организацией – Молодая гвардия, а в последствии ее возглавил. В 1944 году погиб в боях за Польшу, звание Героя Советского Союза получил посмертно.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Говоров Леонид Александрович тоже был тесно связан с нашей академией. Досрочно ее окончив, он остался преподавать тактику, в наших стенах получил звание генерала, и за месяц до начала войны был назначен начальником академии. С первого дня Великой Отечественной войны находился на Западном фронте, где выполнял обязанности начальника артиллерии Западного стратегического направления. В ходе войны он сумел проявить себя как талантливый военачальник на разных участках войны и в разных операциях, в частности, успех по снятию блокады Ленинграда – его заслуга.

И это далеко не все, чем может гордиться наша академия. Как Вы понимаете, главные экспонаты прославляющие ее, находятся в режимных залах, куда, к сожалению, я не могу предоставить Вам доступ. В целом то, что Вы сюда попали – это тоже очень интересно (смеется) , но я рад, что Российское-военно-историческое общество и посетители портала «История.РФ» заглянули к нам и проявили такой интерес к истории нашей академии.

Виталий Филиппович также показал нам редкие исторические экспонаты, которые долгие годы бережно хранятся в музее. Например, первый ракетный двигатель Сергея Павловича Королева и первые опытные ракеты – пионеры в развитии ракетной промышленности.

Или настоящий лазерный пистолет,разработанный в 1984 году конструкторской группой Военной академии РВСН для индивидуальной самообороны космонавтов, сейчас является памятником науки и техники.

Российские подразделения ракетных и артиллерийских войск бережно хранят традиции и опыт прошлых побед, приумножая достижения высокими показателями огневой мощи современного вооружения, новыми уникальными военными разработками, а главное – мирным небом над нашей головой и гарантированной безопасностью.