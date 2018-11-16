Телесериал «Годунов»: правда или вымысел? На телеканале Россия 1 завершилась первая часть нового исторического телесериала «Годунов». Он рассказывает о второй половине XVI века, непростом времени в отечественной истории. Царь Иван IV «Грозный» вместе с многочисленными достижениями своего правления оставил и тяжелое наследие: войны и опричнина истощили страну. В этих условиях на трон всходит его сын Федор Иоаннович. Нам же рассказывают историю мелкого опричного дворянина Бориса Годунова, которому суждено было стать царем. Роль Годунова исполняет известный российский актер Сергей Безруков, остальные роли также достались ведущим и полюбившимся зрителям исполнителям: Светлане Ходченковой, Сергею Маковецкому, Виктору Сухорукову... Сериал имел очень высокие рейтинги просмотра, а его первые 8 серий вызвали бурное обсуждение. В 2019 году планируется выпустить ещё 8 серий, завершающих экранную историю Бориса Годунова Поскольку... На чтение: 4 минуты

На телеканале Россия 1 завершилась первая часть нового исторического телесериала «Годунов». Он рассказывает о второй половине XVI века, непростом времени в отечественной истории. Царь Иван IV «Грозный» вместе с многочисленными достижениями своего правления оставил и тяжелое наследие: войны и опричнина истощили страну. В этих условиях на трон всходит его сын Федор Иоаннович. Нам же рассказывают историю мелкого опричного дворянина Бориса Годунова, которому суждено было стать царем. Роль Годунова исполняет известный российский актер Сергей Безруков, остальные роли также достались ведущим и полюбившимся зрителям исполнителям: Светлане Ходченковой, Сергею Маковецкому, Виктору Сухорукову... Сериал имел очень высокие рейтинги просмотра, а его первые 8 серий вызвали бурное обсуждение. В 2019 году планируется выпустить ещё 8 серий, завершающих экранную историю Бориса Годунова

Поскольку сериал имеет прямое отношение к отечественной истории, мы решили узнать, насколько его события соответствуют реальной истории России? Смогли ли авторы передать образы великих государственных деятелей России XVI века объективно? Соответствуют ли эпохе костюмы и декорации? И, наконец, насколько Сергей Безруков, смог воплотить образ Бориса Годунова, человека, который смог стать царем, что было практически невозможно? Корреспондент портала «История.РФ» встретился с доктором исторических наук, профессором кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Татьяной Васильевной Черниковой.

«Авторы всегда имеют право на вымысел»

Татьяна Васильевна, хотелось бы начать наш разговор с того, что попросил бы вас как специалиста и как зрителя, уже смотревшего сериал, охарактеризовать в целом, насколько авторам и актерам удалось передать дух эпохи? Насколько зритель может быть уверен, что то,что он видит, достаточно близко к правде?

В целом, фильм произвел на меня впечатление положительное. Главным образом потому, что в институте ко мне вдруг начали подходить люди, преподаватели, причем не только историки, студенты, которые стали задавать конкретные вопросы по отдельным персонажам сериала и событиям. Это свидетельствует о том, что они готовы смотреть этот многосерийный фильм, и ждать дальнейшего развития истории. И это очень хорошо.

Второй момент, сам Борис Годунов, которого я вообще считаю, да и не только я, но и многие другие историки и исследователи эпохи, в частности Р.Г. Скрынников, специалист непосредственно по Годунову, одним из сильнейших государственных деятелей, показан положительным героем. Это мне очень понравилось.

Третий момент, который мне не понравился как специалисту по эпохе, это сильный уклон в черно-белые тона. Был такой положительный Борис Годунов, а его окружали соратники бояре, которые были сплошь все отрицательные, казнокрады, имевшие связи с главным противником Руси Речью Посполитой, и заботящиеся, в основном, о собственном благе... И внешне они некрасивые, толстые… Это, конечно, абсолютно не соответствует действительности и неправильно передает ту атмосферу, в которой после смерти Ивана Грозного при Федоре Иоанновиче развивалась вся политика, как внутренняя, так и внешняя. Этот факт во многом обедняет сам фильм, потому что один раз подав его, авторы были вынуждены и дальше насиловать историю в этом отношении, создавая образ князей Шуйских и Мстиславских такими вот плохишами.

А как было на самом деле?

Борис Годунов и названные князья относились к разным политическим «партиям», группировкам боярства, которые при слабом Федоре Иоановиче. и страшном кризисе, оставшемся после его отца, пытались определить, кто из них будет главным регентом этого царя и кто будет определять политику. Конечно, Борис выиграл, потому что он был сильнее, умнее, хитрее, и как политический деятель лучше понимал эпоху. У тех же преимущество было в том, что они были представителями земской партии, а Борис Годуновбыл от опричной партии, сложившейся еще при Иване IV. Конечно же, ни Шуйским, ни Мстиславским не требовалось воровать деньги из казны, так как они были богатейшими людьми своего времени и без этого. Говоря об их достоинствах, нельзя не отметить, что и те и другие были прекрасными полководцами, включая последнего царя Рюриковича, Василия Шуйского.Я считаю, что было бы значительно интереснее, и специалистам, и зрителям, если бы образы этих князей противников Годунова были представлены сложнее. Но, на мой взгляд, это претензия скорее к консультантам сериала, а не к авторам сценария и режиссеру. Однако я повторюсь, что в целом, как и в любом художественном произведении, авторы имеют право на вымысел и более вольную трактовку событий. Как говорил Александр Дюма: «Я пишу не о том что было, а о том что могло бы быть».

Ситуация напоминает поговорку «Царь хороший, бояре плохие». Не решили ли авторы пойти по несколько упрощенному пути?

Всё-таки один хороший боярин тут есть, и это сам Борис Годунов: в первой части он ещё боярин. И второй идеализированный персонаж, это конечно Федор Никитич Романов, который показан как рыцарь без упрека. На самом деле между Никитой Романовым и Борисом Годуновым была дружба, Годунов часто обращался к нему как к батюшке, а перед смертью Никита Романов завещал Годунову опеку над своими детьми. Во многом Годунов действительно опекал Федора Романова, хотя в реальности таким полководцем и героем Федор не был, это, конечно, идеализация его образа.

Однако когда встал вопрос о бездетной смерти царя Федора, оказалось, что Борис Годунов – самый авторитетный кандидат на престол. Кроме оппонентов-бояр на земском соборе присутствовали представители всех сословий – и горожан, и крестьян, и духовенства, во главе с патриархом Иовом, однозначным сторонником Бориса Годунова, поэтому позиции его были очень сильные. Федора Романова тоже выдвинули на престол, от земской боярской партии. И вот здесь-то как раз между Борисом и Романовыми пробежала черная кошка. А поскольку Борис никогда не спускал своим политическим противникам, и методами тайной опалы и тайного убийства с ними расправлялся, судьба Романовых была решена, как только они стали его противниками, и конечно же, Федор Романов не мог выдвинуть фигуру Годунова на престол.

Несколько слов о царе Федоре Иоанновиче, как вам его образ?

Мое мнение, конечно, можно оспаривать, и наверняка коллеги-историки будут оспаривать, но мне очень понравилось, как он сыгран. Потому что в его отношении у нас сформировалось некое двойное клише. Либо представлять его как человека умом не вышедшего, богомольца, неспособного управлять государством. Либо двигаться по пути Константина Толстого, не представляя его таким идеализированным, понимающим всё наперед, царем-проповедником. Здесь он показан как человек, который тоже многое определял, при всём своем богомолии, участвовал в политической жизни страны. Хотелось бы отметить хорошую игру актера. Я считаю, что это главная удача этого фильма.

«Годунову не хватает отрицательной харизмы»

В сериале существуют допущения и неточности в датах: например женитьба Годунова и венчание Федора Иоанновича с сестрой Годунова Ириной…

Более того, если вглядываться, можно и больше ляпов насчитать. Начиная с того что царь Федор собственной рукой пишет некую бумагу. Никогда русские цари своей рукой не писали, для этого был выделен специальный человек. Это было просто неприлично, чтобы царь писал ходовую бумагу. Все произведения Ивана Грозного продиктованы. Ляпов с датами, конечно много, но я думаю, что зритель пропускает их мимо, в основном их замечают историки, смотрящие сериал. И главное, что их можно было избежать. Это всё так же претензия к историческим консультантам фильма. А что касается актеров другого возраста, это часто бывает в кино, это не так уж и плохо.

А если брать самого образ самого Бориса Годунова?

Безруков, на мой взгляд, хорошо играет Годунова. Единственное, что ему не хватает – отрицательной харизмы. Положительная харизма есть, но представьте – Бориса же все боялись. Никто не знал на кого он внутренне опалился, кого считает своим врагом, а кого – союзником. А на Безруковасмотришь и не боишься. Есть неточность и в отношениях с Щелкаловыми, тут показан только один брат: Борис целенаправленно, потихонечку и мягко вытянул из рук Андрея Щелкалова все нити управления и в итоге вынудил того уйти в монастырь. А здесь выходит, что он ушел по идеологическим соображениям. Совсем не поэтому, просто в реальности Борису удалось сконцентрировать в своих руках управление приказными людьми, и Щелкалов оказался не у дел. Однако есть деталь, известная только специалистам: Щелкалов действительно был противником английских купцов, и этот момент показан в фильме очень хорошо. Правда опять непонятно, зачем Борис Годунов лупит Джерома Горсея, одного из английских купцов, бывшего любимцем Ивана Грозного. Да и вообще не мог себе позволить русский боярин избивать иностранного купца, тем более оказавшего Руси немало услуг и выполнившего немало заданий для русских царей. Да и Россия того времени была заинтересована в торговле с Англией.

Перейдем к зрительному восприятию, как вы оцените декорации, обстановку, картинку на экране?

Очень хорошо передано грандиозное строительство в Москве, которое вёл Годунов уже при власти, это строительство Белого города по линии Садового кольца, тогда он назывался Царев город. Что касается самих домов – показано, что Москва город деревянный, всё верно. Палаты изнутри (видимо задействовались более поздние Романовские), я думаю, со стороны зрителя мало чем отличаются, хотя специалисты и тут могут найти огрехи. Город показан как большой, что действительно отмечали иностранцы, равносильный Лондону или Парижу тех лет. Есть ляп с пушками, который заметят военные историки: пушки, ездят на лафетах времен XVIII века, чего быть при царе Федоре не могло. Пушки передвигались на телегах, и только перед боем вкапывались в специальные конструкции в земле.

Видимо, это в угоду зрителю, чтобы он понял, что пушка – это пушка?

Вероятно да. Либо от неряшливости, либо авторы вообще не знали того, что пушки времен Петра I и наполеоновских войн уже прошли большой эволюционный путь.

А что скажете о костюмах?

Что касается костюмов, у меня претензий нет. Все выглядит стилизованным очень правильно. Образ жены Бориса Годунова, дочери Малюты Скуратова, вызывает у меня некоторые вопросы, откуда авторы это всё берут? Что к смерти царевича Дмитрия она имела какое то отношение, и у современниковотношение к детям Малюты Скуратова было не очень хорошее, но зачем решать, что основным злым гением была жена Годунова – непонятно. Автор имеет право на домысел, по источникам мы вообще мало что знаем о характере знатных русских женщин в те времена. Они вели закрытый, затворнический образ жизни, сидели в тереме, и никакие источники кроме косвенных, «Домостроя» например, не рассказывают нам, как была устроена их жизнь, и могли ли они влиять на решения своих мужей.

«Фильм свою задачу выполнил»

Прошли первые 8 серий фильма, и в следующем году планируется еще 8 серий. Скажите вы, как специалист, рекомендуете нам их смотреть?

Мне кажется, что главная заслуга авторов фильма, в том, что они привлекают внимание к русской истории. Вот, что самое главное. И, конечно, в этом плане фильм положительный и его надо смотреть. Причем я еще раз обращаю внимание, какое впечатление он произвел на студентов, и непрофессиональную публику с высшим образованием. Все заинтересовались, подходили и спрашивали, что можно прочитать, чтобы узнать как было на самом деле. Я всем рекомендовала взять книгу Скрынникова Борис Годунов, благо книжечка небольшая и переиздавалась, почитать Ключевского, Соловьева, для тех кто хочет осилить более объемные тексты. Я считаю, что фильм свою задачу возбудить интерес к этой исторической эпохе выполнил. А собственно, задача любого кино в этом и есть, пробудить интерес. Если бы не черно-белый подход, он смог бы стать совсем хорошим, образцом творчества.

В заключение еще вопрос о предыдущем фильме об этой эпохе «Софья»: какой на ваш взгляд произошел прогресс?

Конечно, «Софья» хуже. И с точки зрения истории и с точки зрения создания исключительно положительного образа Софьи Палеолог. Много было подозрений о её причастности к смерти старшего сына Ивана III, Ивана Молодого, неправильно передан образ жены Ивана Молодого, Елены Волошанки, трагического персонажа истории, которая совсем не занималась тем, чем занимался её экранный образ. По сравнению с предыдущим сериалом, в Годунове налицо большой прогресс, который я не могу не отметить.

Какие, на ваш взгляд, ещё периоды нам стоит заполнить, сняв исторические фильмы?

Один из самых мифологизированных периодов нашей истории, причем неправильно, у нас Смута. Конечно, здесь требуется не черно-белый, а максимально взвешенный и интересный фильм. Но это сложная задача, тем более что следующие 8 серий Годунова, захватывают начальные события смуты и начинающейся гражданской войны. И,конечно, стоит привлекать серьезных исследователей, чтобы не мифологизировать эти события еще больше, но наоборот, раскрывать их действительную сущность. Ну и лично мне было бы интересно посмотреть кино о первых Романовых, особенно об Алексее Михайловиче Тишайшем, продолжая эту линию событий до XVIII века.