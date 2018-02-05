О судьбе Ниловой пустыни – из первых уст Иеромонах Ниловой пустыни рассказал об удивительной истории монастыря, где президент РФ отпраздновал Крещение. Среди красивейших пейзажей озера Селигер, на острове Столобный, возвышается монастырский ансамбль в бело-золотых тонах. Это – Нило-Столобенская пустынь, один из старейших мужских монастырей в России. Эта обитель, также известная как Нилова пустынь, носит имя чудотворца Нила Столобенского, который 500 лет назад жил здесь отшельником в уединенной пещере. Преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь. В 1555 году старец скончался, а спустя почти 40 лет с благословения патриарха Иова на острове Столобном была основана монашеская обитель. Нило-Столобенский монастырь в... На чтение: 3 минуты

Иеромонах Ниловой пустыни рассказал об удивительной истории монастыря, где президент РФ отпраздновал Крещение.

Среди красивейших пейзажей озера Селигер, на острове Столобный, возвышается монастырский ансамбль в бело-золотых тонах. Это – Нило-Столобенская пустынь, один из старейших мужских монастырей в России. Эта обитель, также известная как Нилова пустынь, носит имя чудотворца Нила Столобенского, который 500 лет назад жил здесь отшельником в уединенной пещере.

Преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь. В 1555 году старец скончался, а спустя почти 40 лет с благословения патриарха Иова на острове Столобном была основана монашеская обитель.

Нило-Столобенский монастырь в течение нескольких столетий оставался одним из самых почитаемых в России. Каждый год сюда приезжали тысячи людей со всей страны. Монаршие особы также не оставляли монастырь своим вниманием и делали ему различные подношения, что, несомненно, было знаком большого уважения.

Так продолжалось до 1917 года, то есть до Великой Октябрьской революции. С приходом советской власти многие храмы и монастыри пришли в упадок, были разграблены или уничтожены. Увы, этой печальной участи не избежала и Нилова пустынь. Долгое время вместо монастыря здесь находились весьма далекие от духовной обители учреждения: колония для малолетних преступников, лагерь военнопленных, госпиталь, дом престарелых… Однако в 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни был возвращен Русской православной церкви, и монашеская жизнь здесь возродилась.

Сегодня монастырь вновь процветает, а недавно его лично посетил президент России Владимир Путин. Глава страны приехал в Нилову пустынь на Крещение, посетил молебен и даже по традиции искупался в проруби.

О том, кто из русских царей больше всего благоволил этому монастырю, где мощи преподобного Нила прятали от советской власти и как Нилова пустынь чуть не превратилась в «обитель туристов», нашему порталу рассказал помощник наместника монастыря по связям с общественностью иеромонах Иаков (Степкин).

«Петр I превратил монастырь в место ссылки»

– Отец Иаков, расскажите немного об истории Нило-Столобенского монастыря. Я читала, что до революции 1917 года он был одним из самых почитаемых монастырей в России и даже находился на особом счету у монарших особ. Это правда, что русские правители одаривали Нилову пустынь особым вниманием?

– Я не могу сказать, что Нилова пустынь была на особом счету у царей. Но, конечно, они всегда жертвовали монастырю какие-то дары. Пожертвования сюда направлял и Михаил Федорович, и его сын, Алексей Михайлович. К тому же многие правители были лично знакомы с настоятелями Ниловой пустыни. Михаил Федорович был знаком со вторым игуменом монастыря, Нектарием, который с его согласия был рукоположен в сан архиепископа Сибирского и Тобольского.

– Но, насколько я знаю, Нило-Столобенская пустынь далеко не всегда была только духовной обителью. Это правда, что в разные годы сюда ссылали заключенных?

–Да, Петр I превратил наш монастырь в место ссылки. В течение всего XVII века сюда ссылали неблагонадежных – и при Петре, и при Екатерине II, и при Павле I. В частности, Суворов , например, просил, чтобы его перевели из Кончанского (имение Суворова в Новгородской губернии, куда он был выслан по приказу Павла I, находясь в опале. – Прим. ред. ), где он находился под надзором, в Нилову пустынь. Сохранилось его письмо к Павлу I, где он просит об этом. А из царствующих особ монастырь посещал Александр I.

Нил Столбенский

Бриллиантовая награда и спрятанные мощи

– Да, историки отмечают, что он очень любил Нилову пустынь. Чем запомнился Александр Павлович местным монахам?

– Он был очень восхищен Нило-Столобенским монастырем и даже наградил настоятеля правом ношения бриллиантовой панагии. Кроме того, Александр I подарил монастырю проект Богоявленского собора. Изначально это был один из проектов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, но в конкурсе тогда победил проект Огюста Монферрана, а проект Иосифа Шарлеманя император подарил нам как знак монаршей милости.

– Расскажите про бриллиантовую панагию – что это такое?

– До революции, еще в синодальную эпоху, была такая награда. Ее удостаивались наиболее отличившиеся архимандриты монастырей. К примеру, преподобный Антоний (Медведев), наместник Троице-Сергиевой лавры (с 1831 по 1877 год. – Прим. ред. ) был награжден правом ношения бриллиантовой панагии. А в 1824 году Александр I наградил этим правом нашего тогдашнего настоятеля.

– После революции многие храмы, монастыри и прочие православные святыни в России были разграблены или вовсе разрушены. Какая судьба постигла Нило-Столобенский монастырь, когда пришла советская власть?

– В 1918 году уже начались первые реквизиции из монастыря. А в 1919 году были изъяты мощи преподобного Нила. К счастью, их вовремя отправили в краеведческий музей в городе Осташкове. Благодаря этому как раз они, может быть, и сохранились, потому что позднее их просто могли бы уничтожить. До 1995 года мощи находились в Осташкове: вначале в музее, а потом в действующем храме – Вознесенском соборе бывшего Знаменского монастыря. А последнее богослужение в Нило-Столобенском монастыре было совершено в день памяти преподобного Нила – 10 июня (по новому стилю) 1928 года. После этого все монахи были отсюда выдворены. Кто-то доживал свой век в окрестностях, по берегам Селигера, кто-то жил на островах.

От колонии до турбазы

– А что стало с монастырем?

–Вначале здесь была колония для малолетних преступников, затем, в 1939–1940 годах, на этой территории содержались польские военнопленные. В годы Великой Отечественной войны здесь был военный госпиталь, а после войны – дом инвалидов. Потом опять устроили колонию для малолетних преступников, затем дом престарелых и, в конце концов, здесь хотели создать мощную туристическую базу. Было много разных проектов, но эту идею так никто и не реализовал. А так как монастырский ансамбль Нило-Столобенской пустыни находился на балансе Министерства нефтяной и газовой промышленности, то по решению Виктора Степановича Черномырдина в 1990 году весь комплекс был передан Русской православной церкви.

– Что интересного может найти в Ниловой пустыни простой обыватель? Какие здесь есть достопримечательности?

– У нас есть различные святыни. Сохранилась глава святителя Нектария, второго настоятеля монастыря после преподобного Германа, мощи преподобного Нила Столобенского, покровителя нашей обители, и другие святыни. Также в монастыре работает музей-ризница. Здесь хранится несколько сотен икон и деревянных образов преподобного Нила, выполненных в разные годы и в разных техниках. Также среди экспонатов есть старинные литографии, дореволюционные церковные книги, богослужебная утварь, облачения священнослужителей, детали храмового декора и многое другое.

– В этом году на Крещение ваш монастырь посетил Владимир Путин. Это был первый визит президента в Нилову пустынь?

– Нет, Владимир Владимирович уже бывал у нас в обители раньше. В этот раз он провел здесь одну ночь. Посетил богослужение, затем, в конце всенощного бдения, был совершен молебен преподобному Нилу. Президент помолился, приложился к мощам и другим святыням в алтаре собора, а потом отправился купаться в прорубь. Представляете, накануне и после этого была метель, а вот крещенская ночь как раз была очень спокойная и тихая…