Сокровища Грозного, купеческое чаепитие: чем порадует «Ночь музеев» РВИО В рамках акции «Ночь музеев» в музеях Российского военно-исторического общества (РВИО) можно будет переодеться в стрельца, отыскать сокровища Ивана Грозного и выпить чаю в старинной усадьбе. 19 мая, с 18:00 до 24:00, в Москве и ряде других городов России пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В это время многие культурные учреждения страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Нынешняя акция станет 12-й по счету и будет посвящена теме «Шедевры из запасников». В рамках акции жители и гости столицы смогут посетить Музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты» и Музей военной формы одежды совершенно бесплатно. Организаторы подготовили для детей и взрослых... На чтение: 2 минуты

В рамках акции «Ночь музеев» в музеях Российского военно-исторического общества (РВИО) можно будет переодеться в стрельца, отыскать сокровища Ивана Грозного и выпить чаю в старинной усадьбе.

19 мая, с 18:00 до 24:00, в Москве и ряде других городов России пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В это время многие культурные учреждения страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Нынешняя акция станет 12-й по счету и будет посвящена теме «Шедевры из запасников».

В рамках акции жители и гости столицы смогут посетить Музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты» и Музей военной формы одежды совершенно бесплатно.

Организаторы подготовили для детей и взрослых квесты, интерактивные программы, костюмированные экскурсии.

О том, что еще интересного можно будет узнать в музеях РВИО в эту ночь, порталу «История.РФ» рассказала начальник отдела маркетинга и развития Музея военной истории РВИО Марьяна Чепелева.

Чаепитие в усадьбе и военные реликвии

– Марьяна, это ведь не первый раз, когда Музей военной истории РВИО участвует в подобной акции?

– Да, мы ежегодно участвуем во всех общегородских и всероссийских культурных акциях. Это и «Ночь искусств», и «Ночь музеев», и «Ночь в музее». Мы всегда стараемся разрабатывать какие-то новые программы, которые будут интересны людям и востребованы у публики всех возрастов.

– Прежде всего хочу спросить про лекцию о чае, которая пройдет в Музее военной формы одежды. Почему выбрали такую необычную тему для военного музея?

– На самом деле это очень символично, потому что наш музей находится в старинной усадьбе Тургеневых-Боткиных . Первый владелец из династии Боткиных, Петр Кононович Боткин, был одним из пионеров чайного дела в России, и в этой области заслуги его велики. Он угадал «чайную перспективу» в Москве и, записавшись в московское купечество, в 1801 году основал фирму, которая занималась оптовой чайной торговлей. Скоро его фирма стала крупнейшим и самым известным поставщиком китайского чая в Москве. Усадьбу, в которой мы находимся, очень многое связывает с этой династией, поэтому мы и решили рассказать о чайных традициях в России. У нас в гостях будет приглашенный лектор, который расскажет и про историю чая, и про современность, про то, почему чай стал так популярен, про развитие чайного дела в России, а также познакомит посетителей с историей усадьбы. Кроме того, у нас запланирована дегустация, во время которой каждый сможет попробовать самые традиционные и известные чаи, сваренные по старинным рецептам. В общем, программа будет насыщенная.

– Какие выставки сейчас действуют в музее?

– У нас сейчас работают две постоянные экспозиции – это «Спасенные реликвии» и «Спасенные реликвии. Два века славы», расположенные на первом и втором этажах. Кроме того, в музее работает выставка «В боях рожденная» – к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Как раз по ним будут проходить экскурсии. Будет еще архитектурная сборная экскурсия – «Тайны старинной усадьбы». Там как раз рассказывается про жильцов, про архитектуру, про историю этой усадьбы, про ее строительство и в какой-то мере трагическую судьбу, а также долгожданную реставрацию и передачу Российскому военно-историческому обществу.

– У вас есть две выставки, посвященные «спасенным реликвиям». В чем их различие?

– Экспозиция «Спасенные реликвии» знакомит с отдельными образцами русской военной формы XVIII–XIX столетий из собрания Императорского Интендантского музея. Выставка «Спасенные реликвии. Два века славы» относится уже к XIX – началу XX века. А на выставке «В боях рожденная» можно увидеть подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования – шинель с «разговорами», парадная форма генералов Красной Армии, знаменитая буденовка , ремкомплекты и многое другое. Что интересно, там представлена не только мужская, но и женская военная форма. Особым украшением являются графические портреты участников Великой Отечественной войны из собрания С. А. и Т. А. Подстаницких и оригинальный рисунок «Проект красноармейского обмундирования. 1918 г.» художника М. Д. Езучевского – одного из участников конкурса по созданию новой формы.

На поиски клада Ивана Грозного

– В «Стрелецких палатах», как видно из программы, тоже будет много интересного. Правильно ли я понимаю, что в этом музее вы решили сделать акцент на детскую аудиторию?

– В Музее Московских стрельцов программа действительно максимально насыщенная. Мероприятия, которые мы приготовили, рассчитаны на большую целевую аудиторию – как на детскую, так и на взрослую. Они проходят каждые полчаса, чтобы охватить максимальное количество посетителей. Чтобы всем было интересно, мы включили в программу мероприятий и лекции, и костюмированные программы, и квесты, и экскурсии, и мастер-классы. Поэтому скучно не будет точно!

– Я вижу, первое мероприятие как раз такое семейное: «интерактивная программа для детей и взрослых “Старинный быт боярских палат”». Что там будет происходить?

– Поскольку Музей Московских стрельцов находится в палатах думного дьяка Семена Титова, построенных в XVII веке, мы как раз расскажем о назначении каждого помещения палат, повседневной жизни боярской семьи, укладе жизни хозяев дома. Наши гости смогут ощутить себя в старой Москве второй половины XVII века и принять участие в увлекательных играх и забавах.

– У вас в музее есть интересная особенность: посетителей на экскурсиях сопровождают разные персонажи, относящиеся, как я понимаю, как раз к эпохе XVII века. На «Ночь музеев» они тоже придут?

– Да, безусловно. Одним из персонажей является Фома Удальцов – стрелец 7-го Заяузского приказа Московского стрелецкого гарнизона. В истории действительно был такой приказ. Также у нас есть стрелецкая дочка Аленушка и боярская ключница Варвара Елисеевна. Эти герои, одетые в реконструированные костюмы того времени, ни на секунду не выходят из своих образов и помогают нашим гостям совершить полное погружение в XVII век. Кстати, для посетителей у нас есть еще одна интересная услуга: можно примерить и сфотографироваться в историческом костюме, куда входит стрелецкий кафтан, шапка, пороховница и бандалер. Также можно поиграть на барабане, подержать в руках стрелецкую пищаль и мушкет. Еще одна интересная активность, которая будет доступна для посетителей, – чеканка монет.

– Одна из лекций, я вижу, посвящена Сурикову – автору знаменитой картины «Утро стрелецкой казни». Это уже развлечение для взрослых, да?

– Почему, и для детей тоже, чтобы они просвещались, узнавали новое! Эту лекцию проведет сотрудник нашего музея. Он расскажет о картинах русского художника В. И. Сурикова , которые тот посвятил «бунташному веку». В ходе лекции пройдет визуальная презентация – картины будут транслироваться на экране. Мы все вместе будем их анализировать, и, может быть, лекция постепенно перерастет в занимательную дискуссию.

– У вас даже запланирован квест! «В поисках сокровищ Ивана Грозного» – название уже интригует.

– Да, это будет самый настоящий квест. В нем задействовано много актеров, и проходить он будет практически во всем здании. Квест непростой, но интересный, он имеет большую смысловую нагрузку. Главная задача – отыскать таинственный клад Ивана Грозного. И, конечно, в конце все участники получат памятные призы и подарки. Нам даже пришлось запланировать второй сеанс, так как запись на первый закрылась практически сразу. Спешите записаться! Будет увлекательно и интересно! Полную программу мероприятия можно увидеть на нашем официальном сайте ( www.museumrvio.ru ).