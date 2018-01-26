Сергей Хрущев: Фильм «Смерть Сталина» - орудие информационной войны США и Англии против России Источник: Комсомольская правда 23 января Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". Произошло это после того, как ряд деятелей культуры и политики направили письмо Владимиру Мединскому и резко выступили против этого фильма, "выразив уверенность, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская", подписанты также отметили "нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы". Среди противников картины - и Сергей Никитич Хрущев, он любезно согласился ответить на наши вопросы... - Сергей Никитич, достаточно посмотреть пятиминутный рекламный ролик, чтобы понять: какая лажа - эта английская "Смерть Сталина"... В чем причина - почему этот "шедевр" родился именно в европейском - воспалённом мозгу? -... На чтение: 1 минута

Источник: Комсомольская правда

23 января Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина ". Произошло это после того, как ряд деятелей культуры и политики направили письмо Владимиру Мединскому и резко выступили против этого фильма, "выразив уверенность, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская", подписанты также отметили "нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы". Среди противников картины - и Сергей Никитич Хрущев, он любезно согласился ответить на наши вопросы...

- Сергей Никитич, достаточно посмотреть пятиминутный рекламный ролик, чтобы понять: какая лажа - эта английская "Смерть Сталина"... В чем причина - почему этот "шедевр" родился именно в европейском - воспалённом мозгу?

- Это не случайность, а составляющая той антироссийской истерии, которая бушует сейчас в США и Англии.

Показывая советское руководство, как сборище дураков и бандитов, они тем самым проводят параллель с нынешней Россией. Нужно только подставить другие лица и переменить имена.

В США и Англии это именуется информационной войной и подходят к ней более чем серьезно. А на войне, как на войне, все средства дискредитации хороши.

Мне кажется, в России не понимают серьезности происходящего и надеются, что со временем все рассосется и мы опять подружимся.

Надежды ни на чем не основаны, тем более, что это мы с ними дружили и заявляли о каких-то новых отношениях, а американцы такого никогда не говорили. Они старались извлечь из этой эйфории как можно больше выгоды. И извлекли.

- Есть и такое мнение: если бы "Смерть Сталина" не сняли бы с проката в России - фильм в любом случае провалился бы. Старшее поколение его не приняло бы, а молодежь не поняла бы. У нас до сих пор "в крови" - комедии Гайдая. А вы как думаете?

- Я так не думаю. Головы россиян забиты "исторической" дезинформацией. Чего стоят одни только откровения Суворова , а он далеко не одинок. (Виктор Суворов, настоящая фамилия - Виктор Резун. Писатель, получивший известность в области исторического ревизионизма. По разным источникам и биографическим справкам, бывший сотрудник легальной резидентуры ГРУ СССРв Женеве. В 1978-м нарушил воинскую присягу и бежал в Великобританию. - А.Г.) Молодое поколение истории вообще не знает и примет все за чистую монету.

- Как я понял, в фильме Хрущев - что-то вроде "политического шута", каким его пытались представить советские идеологи во второй половине 60-х - 70-х. Уже при жизни Брежнева произошла, как мне кажется, переоценка этого образа. Это - руководитель, противоречивый, но - он научил нас не бояться Сталина. Кто и зачем заказал киношникам "карикатуры" - Хрущева, Жукова и так далее? Это - ещё одна атака на Россию?

- Я уже частично ответил на ваш вопрос. Хрущев и его реформы изменили облик России, в том числе вывели ее в ранг сверхдержавы. Об этом я подробно написал в своих книгах, кому интересно - могут прочитать. последнее издание еще не распродано.

Никита Сергеевич Хрущев - такая же ключевая фигура реформаторства ХХ века, как император Александр Второй - века ХIХ.

Что касается противоречивости. то она свойственна любому активному политику, - меняются обстоятельства, меняются и методы и сами реформы. Такова жизнь - она на месте не стоит и к ней постоянно приходится подстраиваться.

Кстати, о Жукове. В момент смерти Сталина его и близко там (то есть, на так называемой Ближней даче вождя в Кунцево.- А. Г. ) не было. А даже вы, Александр, этого не знаете, а что можно ожидать от людей менее подкованных.

Фильм сделан по канонам пропаганды времен войны и его демонстрация - всё равно, что демонстрация пропагандистских фильмов имперского министерства пропаганды доктора Геббельса в 1941 году.

- Вы не собираетесь подать в суд на авторов фильма - за то, что оболгали вашего отца?

- В суд я подавать не стану, в нынешней ситуации в Англии - это пустая нервотрепка.

- Если бы показали в таком же "комедийном духе" самые трагические страницы из истории США - вы хорошо знаете эту страну - как бы поступили американцы? Стали бы они такую лажу "откладывать до лета" - якобы именно так собирались сначала сделать у нас.

- Думаю, что это стало бы еще одним предметом расследования комисси Маллера-Мюллера, и ничем хорошим бы не закончилось. Я не слышал. что все отложили. Значит эта демонстрация кому-то очень нужна и они готовы хорошо платить из секретных фондов...