Нет у нас «проклятого прошлого», есть «вперёд и вверх». Урок советского понимания истории Читаю вот книжку «Иллюстрированная история СССР». 1977 год издания. То есть уже без борьбы с культом личности, но и без самого культа тоже. Хорошо умели писать раньше. Куда нам! Каждый исторический период (какой бы мрачной ни была эпоха с точки зрения «единственно верного учения») выведен уважительно, с достоинством. Как очередная ступень единой лестницы, ведущей наверх – к созиданию и совершенствованию. Естественным путём, в обстоятельствах конкретной эпохи, даже через досадные ошибки – но наверх, а не в смешное мракобесное затворничество. Наверх, а не в кровавую пучину, из которой по определению выход — только с поднятыми руками. Нет вот этого тотального одноцветия,... На чтение: 1 минута

Читаю вот книжку «Иллюстрированная история СССР». 1977 год издания. То есть уже без борьбы с культом личности, но и без самого культа тоже.

Хорошо умели писать раньше. Куда нам! Каждый исторический период (какой бы мрачной ни была эпоха с точки зрения «единственно верного учения») выведен уважительно, с достоинством. Как очередная ступень единой лестницы, ведущей наверх – к созиданию и совершенствованию. Естественным путём, в обстоятельствах конкретной эпохи, даже через досадные ошибки – но наверх, а не в смешное мракобесное затворничество. Наверх, а не в кровавую пучину, из которой по определению выход — только с поднятыми руками. Нет вот этого тотального одноцветия, столь свойственного и современным десталинизаторам, черносотенным антисоветчикам или наоборот.

Да, вот вам повесивший декабристов Николай Палкин, вот провальная Крымская война, вот гладкоствольные ружья, вот крепостное право, вот отсталая армия – но вот ведь и Нахимов, и Корнилов, и герои обороны Севастополя.

Вот Александр №2 или №3, вот Николай №2 – но вот ведь и Верещагин, вот не сдавшийся «Варяг», вот адмирал Макаров, а вот Шипка с Плевной, а вот «увеличение количества школ в два раза» (ничтожно мало, но всё же в два раза!). А вот Брусилов, а вот «стремительное развитие промышленности и транспорта». Вон Менделеев стоит, вон Ладыгин, вон Попов, вон Можайский, вон Циолковский, вон Бехтерев, вон Павлов, вон Соловьев и Ключевский. Ни про кого не написано, что «творили вопреки проклятому царскому режиму». Режим, само собой, был проклятый, но всё же – наш. Главная претензия какая? Отсталый! Отсталый!

Понимаете, терминология другая. Понятийный аппарат другой. Не хороший-плохой, а прогрессивный-реакционный. И шкала простая: адекватен своей эпохе – той, которая была в исторической реальности, а не в современном воображении – или нет. Поэтому, каким бы сомнительным персонажем ни был Керенский, исторически он, уж извините, прогрессивнее княгини Ольги.

Что толку советскому человеку ненавидеть царизм? Зачем ему «деромановизация»? Ведь это — прошлое. Оно... прошло. И из него получилось будущее. Просто тогда, в прошлом — и это понимал каждый советский читатель, — защищая фамильные драгоценности, царизм играл в капитализм, потом — в империализм. И закономерно доигрался до Революции. Главное слово – закономерно , и никакого нигилистского пафоса.

Но с Революцией-то историческая лестница не осыпалась. Стенки поломали и новые построили, фундамент перезалили, лестницу пересобрали. По-новому, но всё туда же, куда и шло, – не вниз, а вверх. Вместо диктатуры аристократии — диктатура пролетариата. Вместо гимназии – средняя школа, обязательная и для всех. На месте империи — Союз. Вместо конки – метро, но не потому что царизм был плохой, а потому что ХХ век пришёл.

То есть в издании 1977 года присутствует главное, чего нет в современных исторических книжках.

Логика.

Единство истории и судьбы.

Понимание себя и уважение к себе.

…И ещё мысль. Параллельная. Мы видим ведь теперь, что такое гражданская война, да? Ну вот Сирия, например. Донбасс. Можете себе представить, чтобы в Сирии (Югославии, Ираке, Ливии, на Украине) сейчас появилась сила, которая отразила бы интервенцию двух десятков государств (а не одного ИГ), подавила бы внутреннее сопротивление – и на руинах (скажем, Алеппо) спустя год-два после Гражданской начала воплощать план ГОЭЛРО?

В ХХ веке наша страна 2 (два!) раза восстанавливалась из положения, которое для любых других государств означало бы покойничью бирку. Только за 1917-1924 гг. СССР в ускоренной перемотке проскочил лет этак 500 «собирания земель» всеми князьями, царями, императорами. Полюбопытствуйте, что в те же 20-е годы происходило с соседней Оттоманской Портой, с Австро-Венгрией... Просто мы по-разному ответили на вопрос «зачем?». Одни не нашли ничего, кроме устаревшего, скучного, живодёрского национал-империализма (ну или фашизма потом). А у нас кое-что другое было – совсем другое, своё представление о том, что такое «вперёд и вверх».

И будет ещё однажды. Обязательно будет. Тоже другое, но в ту же сторону.

Потому что такая у нас логика истории – всегда вперёд и вверх.

Константин Сёмин

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