Почему не надо казнить чучело Солженицына ...Не прыжки с флагами разных цветов, не метание мусора в политических оппонентов и не развешивание чучел давно умерших людей на улицах. Познание и образование – вот инструмент, которым надо овладевать. На чтение: 2 минуты

На днях, 11 октября 2016 года, на воротах музея ГУЛАГа повесили чучело с маской А.И. Солженицына.

Инсталляция сопровождалась стихотворной эпиграммой:

Повешен здесь предатель Солженицын, над правдою любивший поглумиться, бессовестно нам вравший про ГУЛАГ. Он Родины своей - первейший враг! Музей ГУЛАГа дело продолжает и бывших диссидентов ублажает. Стоят, обнявшись крепче двух друзей, предатель и предательский музей!

Акцию провели члены РСКМ (Российского союза коммунистической молодежи), на которых руководство музея намерено подать в суд за хулиганство.

И поделом, в общем.

Почему? А вот почему.

Дело Солженицына

По моему глубокому убеждению, Александр Солженицын – как публицист, общественный деятель, идеолог – сыграл в новейшей российской истории такую роль, которая достойна самого решительного общественного порицания.

Знаю, что на этот счёт существуют разные точки зрения. Поэтому дискуссию здесь разворачивать не буду – да и речь здесь не об оценке собственно Солженицына. Ограничусь только парой очевидных фактов.

Во-первых, «Архипелаг ГУЛАГ», эта «библия» позднесоветских интеллигентов и разнообразной диссиденствующей публики, в своей фактической части состоит из откровенно ложных сведений о сталинских репрессиях. Знаменитый солженицынский слоган о «полноводной реке миллионов в пятнадцать, а как бы не более, мужичков», которые текли в лагеря, как и «полстраны сидело, а полстраны охраняло» является не более чем банальным враньём.

Массовые репрессии, разумеется, были трагедией для страны. Однако масштаб их давно исследован. И тщательные исторические изыскания В. Земскова (на сегодняшний день общепринятые и многократно проверенные мировым научным сообществом) дают куда менее впечатляющие цифры потерь. В период 1921-1953 гг. смертных приговоров зафиксировано 799 455. (при этом по ним вышла коррекция в примерно 10% пересмотров). Общее число осуждённых составило 4 060 306 человек. В статистику попали особо опасные уголовные преступники, которые проходили по политической статье как «контрреволюционный элемент». Кроме того: члены так называемой Российской освободительной армии, ОУН, УПА и прочие диверсанты, поджигатели, коллаборационисты и предатели в годы Великой Отечественной войны и тому подобный контингент.

Об этом и на портале « История России » и я сам писал , и коллега Анатолий Вассерман , так что не будем повторяться.

В дальнейших рассуждениях же нам отсюда пригодятся не эти факты, а другое соображение. Солженицын, в конце концов, литератор. Мало ли чего он нафантазировал. Идеологическим обоснованием разрушения нашей страны, идеологией отрицания преемственности истории и самой российской государственности его фантазии стали потому, что советская пропаганда не сочла нужным их просто и убедительно опровергнуть. А интеллигенция приняла фантазии как религиозную веру, не удосужившись ни поинтересоваться реальными фактами, ни хотя бы включить здравый смысл.

А ведь сам литератор не раз давал повод усомниться в искренности своих переживаний за судьбы Родины – и это во-вторых. Так, он в своё время прямо призывал к бомбардировке СССР силами авиации и ракетных войск НАТО. Правда, гораздо позже автору пришлось отрицать собственные высказывания: американская пресса, де, переиначила его слова. Что, однако, вовсе не мешало Александру Исаевичу трудиться на антисоветской ниве за американские деньги.

Таким образом, Солженицын качественно ничем не отличается от генерала Власова, который тоже, вроде как, был «патриотом России без коммунистов» и сражался за Гитлера.

Но, повторяю, сегодня мы не о Солженицыне.

Сегодня – о самом акте «символической казни» давно умершего человека.

Дело о тупом хулиганстве

Приходится признать, что руководство музея совершенно верно трактует действия активистов РСКМ как хулиганство. В самом деле, развешивать чучела мёртвых писателей (да кого угодно!) на городских улицах попросту некрасиво. У покойного А.И. Солженицына есть родственники, которые могут справедливо счесть это оскорблением. В конце концов, есть элементарные понятия о законности и общественном порядке!

Это этические соображения. Есть и политические.

Выше я оговаривался, что о деятельности Солженицына существуют разные мнения. Что из того, что моё мнение – негативное?

А активистам Союза коммунистической молодежи понравится, если некая группа таких же активистов повесит чучело Ленина на двери музея Октябрьской революции (ныне музей Политической истории) в Санкт-Петербурге? А что? Ленин ведь «немецкий агент»! Чучело маршала Жукова на воротах музея Советской армии? Чучело Сталина на Красной площади? А то, ведь, первый – «мясник», второй – «палач», по мнению известного числа наших сограждан.

Подобная форма публичной «дискуссии-через-повешенье» имеет колоссальные резервы. На каждое чучело Солженицына (или Яковлева, или Ельцина – выберите нужное) найдётся чучело Молотова, Берии, Ивана Грозного .

И главное – никто никому ничего не докажет. Потому что никто ничего не доказывает – все тупо самовыражаются.

Чем это якобы «мировоззренческое» самовыражение отличается от плясок «бешеных кисок»? Или от намалёванного на створе Литейного моста в Питере известного полового органа?

Да ничем.

Вот повис на воротах Солженицын. Это как-то повысило классовое сознание трудящихся? Привлекло интерес к изучению диалектического материализма? Усилило профсоюзное движение на производствах?

Нет?

Какая неожиданность!

Необходимо отчётливо понимать, что подобные публичные акции интересны, а значит, могут привлечь под свои знамёна только тех, кому интересны уличные выходки. Не наследие Маркса, а увлекательное подвешивание чучела под ночным покровом. Распространение такой активности приведёт единственное к отлову участников органами охраны правопорядка, к штрафам и, возможно, убытию фигурантов в места не столь отдалённые.

Все эти прыжки с ужимками могут, в лучшем случае, развлечь публику и породить гигабайты «троллинга» в интернете, а так же серию зажигательных «мемасов» на страничках соцсетей. В худшем случае – к нарастанию враждебности в и так поляризированном обществе, к созданию крайне негативного образа коммунистических организаций вообще.

В самом деле, для нормального работяги это как выглядит? Как борьба за историческую правду? Нет. Оно выглядит тем, чем является по факту: бесполезным хулиганством.

Отсюда – самое главное.

Дело о деле

Вполне очевидно, что просвещать широкие массы, касательно исторической истины, необходимо. Реальное просвещение, формирование прослойки мыслящего, образованного общества – важнейшая задача. Не менее, а может, более важная, чем новая индустриализация. Касательно частностей – личности А.И Солженицына и его творчества – тоже требуется решительная ясность и донесение оной до окружающих.

Так как ни самого просвещения, ни раскрытия исторической истины акт повешения Солженицына-чучела не несёт, то и заниматься этим не следует.

Что же следует делать?

Обратимся к примеру классиков. У них вообще полезно учиться – на то они и классики. И, поскольку, солженицыно-хулиганы называют себя коммунистами, будем пользоваться понятиями и терминами именно этого направления общественной мысли.

Итак, на дворе 1907 год.

В.И. Ленин вынужден бежать из России во Францию. Первая русская революция разгромлена. Второй интернационал в жесточайшем кризисе. Дело революции, кажется, отброшено на десятилетия – во времена Николая I и Священного союза. Дичайшая реакция процветает.

Чем занимается Ленин?

Он организовывает шествия с красными флагами? Обмазывает ворота российского посольства фекалиями? Вешает чучело Николая II на фонаре на Елисейских полях? Ну… чтобы весь мир видел его несогласие и протест.

Ничуть не бывало.

Ленин садится заново изучать «Науку логики» Г.Ф.В. Гегеля (которую и так неплохо знал). Обращается не к сиюминутным партийным склокам, а к проблемам познания. Результатом стала книга «Материализм и эмпириокритицизм», где Ленин последовательно разбирает ущербность современного ему научного метода, развивает новую, отличную от тупикового позитивизма, методологию.

В итоге, на основе изучения объективной реальности ему удаётся вывести партию из кризиса, а впоследствии триумфально взять власть и пересобрать Российскую империю в новом формате – как первую в мире страну справедливого социалистического устройства.

Это пример позитивного действия.

Именно так, и никак иначе.

Овладение логическим аппаратом, познание действительности, просвещение единомышленников, осознанное политическое действие на основе четкого понимания объективной реальности. Только так волевой разум имеет шанс изменить нечто вокруг себя к лучшему.

Не прыжки с флагами разных цветов, не метание мусора в политических оппонентов и не развешивание чучел давно умерших людей на улицах. Познание и образование – вот инструмент, которым надо овладевать. В противном случае, вы, да – измените окружающую реальность. Но не надо думать, что в лучшую сторону.

Примеров тому в недавнем прошлом несть числа.

Толпа рехнувшихся людей сволокла памятник Дзержинскому на Лубянке в 1991 году. Другая, не менее рехнувшаяся толпа, умудрилась разнести памятник Ленину в центре Киева в 2014-ом. Кому-то от этого полегчало? Жизнь в стране наладилась? Производство заработало в усиленном темпе?

Да и инфантильное диссиденство позднесоветской интеллигенции, о которой мы уже говорили, – достаточный пример.