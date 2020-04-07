Зовущая на подвиг: с чего начиналась «Родина-мать» В 1967 году была возведен самый высокий монумент в мире – «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане Сталинградская битва, с которой начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, продолжалась около двухсот дней. Хотя войска нацистов изначально превосходили советские числом и в своем распоряжении имели больше техники, они потерпели сокрушительное поражение. В Третьем рейхе впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Важнейший стратегический объект Сталинграда – Мамаев курган – советские солдаты в тяжелейших условиях доблестно защищали 135 дней. На каждый квадратный метр возвышенности пришлось более тысячи осколков и пуль, и даже зимой Мамаев курган не белел от снега – вся... На чтение: 3 минуты

В 1967 году была возведен самый высокий монумент в мире – «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

Сталинградская битва, с которой начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, продолжалась около двухсот дней. Хотя войска нацистов изначально превосходили советские числом и в своем распоряжении имели больше техники, они потерпели сокрушительное поражение. В Третьем рейхе впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Важнейший стратегический объект Сталинграда – Мамаев курган – советские солдаты в тяжелейших условиях доблестно защищали 135 дней. На каждый квадратный метр возвышенности пришлось более тысячи осколков и пуль, и даже зимой Мамаев курган не белел от снега – вся земля была черной от разорвавшихся бомб. В первую весну после окончания войны здесь, на выжженой земле, не выросло ни одной травинки. В наши дни на Мамаевом кургане располагается историко-мемориальный комплекс, увековечивший подвиг советских солдат. Его центральная часть – всемирно известный монумент «Родина-мать зовет!».

Звездный час Евгения Вучетича

Осенью 1944 года, когда боевые действия еще не были завершены, объявили о конкурсе на создание в Сталинграде памятника. Принимать участие разрешалось всем, и свои работы предложили не только именитые архитекторы и скульпторы разных стран, но и солдаты, эскизы которых приходили военно-полевой почтой. Хотя проектов было множество, их объединяло одно: все авторы представляли монумент не просто внушительным, а поистине гигантским – соответствующим значению Великой победы.

Фрагмент диорамы «Битва за Мамаев курган»

Источник: gorno-altaisk.info

На месте «Родины-матери» могла и вовсе оказаться огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс архитектор Андрей Константинович Буров. По его замыслу боковые поверхности уступов пирамиды должны быть покрыты фризами с воинской символикой и чередоваться со скульптурными изображениями человеческих рук, держащих автоматы. А вот будущий создатель «Родины-матери» Евгений Викторович Вучетич , по словам современников, во всесоюзном конкурсе не участвовал и еще до его объявления обсуждал свой проект лично с И.В. Сталиным . На тот момент Вучетич занимал должность ведущего скульптора Студии военных художников им. М.Б. Грекова. Изначально монумент, строительство которого началось в 1958 году, виделся ему другим. Скульптор хотел, чтобы рядом с фигурой женщины располагалась статуя солдата, преклонившего колени и протягивающего ей меч. Замысел оценили положительно, и лишь спустя четыре года после начала возведения монумента Вучетич отказался от первоначальной идеи и поехал в Москву на беседу с руководством. У мастера был серьезный аргумент: Евгений Викторович справедливо отметил, что с завершением Сталинградской битвы еще не закончилась война, впереди было немало кровопролитных сражений и долгожданных побед, а потому солдат пока не мог отдать меч Родине-матери. Кроме того, создавать такой памятник было неудобно с практической точки зрения – слишком сложным и перегруженным разными элементами казался он скульптору. Когда Вучетич получил разрешение на изменение проекта, работа закипела вновь. Теперь скульптура женщины, призывающей солдат изгнать врага с родной земли, в одиночестве возвышалась над курганом, а дойти до нее можно было по дорожке-серпантину. Лестницы, которые к тому времени уже построили, Вучетич посоветовал убрать.

Помощь при возведении всего мемориального комплекса на Мамаевом кургане, включая «Родину-мать», оказывали участники боев под Сталинградом. В качестве главного консультанта был приглашен маршал Василий Иванович Чуйков . Дважды герой Советского Союза возил художников и скульпторов по Сталинграду, детально рассказывая о том, где и как шли бои. Свою точку зрения относительно будущей панорамы он выразил так: «В произведении должны быть три момента. Мощь народа, героизм армии, руководство партии». Кстати, В.И. Чуйков и сам послужит прототипом для одного из памятников Мамаева кургана – бойца с автоматом, гранатой и надписью на постаменте: «Стоять насмерть!».

Е.В. Вучетич рассказывает Н.С. Хрущеву о строительстве мемориального комплекса на Мамаевом кургане

Источник: regnum.ru

Построить всей страной

Высота «Родины-матери» должна была составить тридцать шесть метров, но перед строителями поставили более амбициозную задачу: монумент обязан превзойти нью-йоркскую Статую Свободы, высота которой без учета пьедестала была 46 метров. Тогда рост советской статуи увеличили – причем до такой степени, что она не только обогнала заокеанскую «конкурентку», но и стала самой высокой в мире на ближайшие двадцать лет. Когда возведение монумента было завершено, его окончательные параметры выглядели следующим образом: высота над пьедесталом – 52 метра (а с учетом вытянутой руки и меча – 85 метров), вес – более восьми тысяч тонн.

Новаторский подход к созданию памятника выражался в необычном выборе материала. «Родина-мать» полностью выполнена из железобетона, а подавляющее большинство скульптур в мире делали из камня или бронзы. Тем не менее предложение Е.В. Вучетича нашло личное одобрение Н.С. Хрущев а, а ведь в период, когда многие города еще не были полностью восстановлены после войны, железобетон являлся самым недорогим и практичным материалом. Правда, не обошлось без трудностей: каждый новый слой бетона следовало класть, пока не застыл старый, чтобы швы между ними были прочными. По воспоминаниям участников стройки, машины с бетоном двигались почти непрерывно, и на подмогу вызвали полк гражданской обороны, в котором служили солдаты со всего СССР.

Установка монумента

Источник: regnum.ru

Инженерными работами руководил архитектор Николай Васильевич Никитин, спроектировавший конструкции Останкинской башни и Главного здания Московского университета . Он принял решение никак не закреплять «Родину-мать» на земле и позволить ей держаться за счет собственного веса. Единственное сооружение, которое делает статую более устойчивой, – это металлические канаты внутри каркаса. Сейчас там установлены специальные датчики, показывающие актуальное состояние конструкции.

Любопытно, что во время возведения монумента забыли проверить на прочность одну «маленькую» деталь – меч статуи (а весит он, между прочим, 14 тонн!). Весной 1967 года, за полгода до официального открытия монумента, главный инженер «Волгоградгидростроя» по пути на работу случайно услышал разговор компании ребят. Мальчишки увлеченно спорили, почему меч «Родины-матери» так сильно раскачивается на ветру. Вскоре истинная причина выяснилась: мало того, что меч был обшит титановыми пластинами, так еще и расположили его без учета наблюдений за направлением ветра на возвышенности. К счастью, в короткие сроки оплошность исправили, проделав в мече несколько отверстий, чтобы он мог свободно продуваться. Через пять лет после открытия монумента тяжелый титановый клинок заменили на стальной, и проблема была окончательно решена. Между тем меч является важнейшим элементом статуи. «Родина-мать зовет!» – часть скульптурного триптиха, в который входят памятники «Тыл – фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель » в Трептов-парке Берлина. Во всех монументах присутствует меч: его, выкованный на Урале, передает рабочий воину, его поднимает ввысь Родина-мать, зовущая на бой, и, наконец, его, опустив после победы, держит в руках солдат, спасший ребенка.

Плакат «Родина-мать зовет!». Художник Ираклий Тоидзе

Источник: iknigi.net

Рождение легенды

Некоторые загадки, связанные с монументом на Мамаевом кургане, окончательно не разгаданы до сих пор. Хотя искусствоведы единодушны во мнении, что на создание фигуры «Родины-матери» скульптора вдохновила античная скульптура богини победы Ники, кто именно позировал Вучетичу, неизвестно. Вероятнее всего, прототипами стали как минимум две женщины – советская спортсменка, призер Олимпийских игр 1952 года в метании диска Нина Думбадзе, а также супруга скульптора Вера Владимировна. Неслучайно Вучетич ласково называл «Родину-мать» Верочкой. Кроме того, на мастера не мог не повлиять известный образ, появившийся в начале Великой Отечественной войны на советских плакатах. Речь идет о плакате «Родина-мать зовет!» художника Ираклия Тоидзе. Согласно легенде жена живописца по радио услышала о нападении фашистов на Советский Союз и вбежала к нему в мастерскую, воскликнув: «Война!». Тоидзе запомнил выражение ее лица в этот момент и сделал наброски для одного из самых впечатляющих агитационных плакатов.

Открытие монумента состоялось в 1967 году. С тех пор его реставрировали трижды: в 1972, 1986 и 2019 годах. Специалисты занимались очисткой памятника, вернули ему первоначальный светлый цвет и удалили все загрязнения. Далеко не всем известно, что в Москве тоже есть своя «Родина-мать», правда, очень маленькая по сравнению с оригиналом. Находится она во дворе одного из частных домов поселка Соломенная Сторожка на Тимирязевской улице – здесь Е.В. Вучетич и создавал эскизы для легендарного монумента.

Советская легкоатлетка Нина Думбадзе

Источник: russianphoto.ru

Обложка: tourister.ru

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