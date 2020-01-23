Мамаев курган: бессмертие подвига и торжество победы в камне Как возведение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» стало всесоюзной стройкой На чтение: 2 минуты

Как возведение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» стало всесоюзной стройкой

Гигантская скульптура «Родина-мать зовет!», венчающая памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, давно стала одним из самых узнаваемых символов Победы и самой Великой Отечественной войны — таким же, как георгиевская ленточка, изображение ордена Отечественной войны или одноименный плакат «Родина-мать зовет!». Но из всех этих объектов волгоградский монумент самый поздний: постановление Совета Министров СССР №100 о создании мемориального комплекса в Сталинграде было принято 23 января 1958 года, а торжественное открытие состоялось лишь 15 октября 1967 года.

Запомнить подвиг Сталинграда

Об увековечении памяти героических защитников Сталинграда задумались почти ровно за 15 лет до выхода январского постановления Совмина СССР. 26 января 1943 года, когда еще даже не капитулировала окруженная 6-я армия фельдмаршала Фридриха фон Паулюса, Сталинградский обком партии выпустил постановление о реорганизации Музея обороны Царицына в Музей обороны Царицына-Сталинграда. А 9 февраля начальник политотдела знаменитой 62-й армии, штаб которой как раз и располагался на Мамаевом кургане, разослал во все армейские подразделения и соединения распоряжение о сборе материалов и документов о боях за город для музея «Оборона Сталинграда».

Но музей так и остался бы просто музеем, если бы не инициатива знаменитого скульптора Евгения Вучетича , который обратился к советскому руководству с предложением установить в Сталинграде памятник его героическим защитникам и выдвинул идею сделать это в виде сложного архитектурного ансамбля. Подобных памятников в СССР до той поры не было, и неизвестно, как оценили бы затею Вучетича, если бы он не прославился к тому времени монументом «Солдату-освободителю» в Берлине. Идею маститого скульптора поддержали, хотя для порядка и пришлось объявить конкурс проектов сталинградского мемориала — впрочем, с вполне предсказуемым результатом. Победителем конкурса стал проект Евгения Вучетича, и вскоре на свет появилось то самое постановление Совета Министров СССР №100 о сооружении в Сталинграде памятника-монумента в ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве.

Монумент с переделками

Всю ответственность за воплощение этого замысла советское правительство возложило на руководство РСФСР, которое после всех согласований и консультаций со скульпторами, инженерами, архитекторами и строителями выпустило 25 декабря 1958 года свое постановление. Этот документ устанавливал фантастические сроки: памятник должен быть готов к 9 мая 1961 года! Фактически на сооружение уникального монументально-архитектурного ансамбля отводилось чуть больше двух с половиной лет, что, конечно, было малореальным. И действительность полностью подтвердила это: сооружение мемориала началось в мае 1959 года и растянулось на восемь с лишним лет.

Причин тому было немало, но основной стало неоднократное изменение проекта строительства уже в процессе возведения монумента. Например, центральная скульптура Родины-матери первоначально была другой: стоящая прямо женщина со знаменем в левой руке, а перед нею — коленопреклоненный солдат. Но в 1962 году, когда стройка уже вовсю шла, Евгений Вучетич решил изменить памятник, говоря, что, мол, победа под Сталинградом была еще далеко не окончательной, впереди были еще два с лишним года войны, и памятник должен показывать именно это. Так и появилась та самая Родина-мать, воздевшая к небесам карающий меч и зовущая своих сыновей на новые битвы.

Кроме того, уже после всех постановлений было принято решение изменить материалы, из которых должен был изготавливаться главный монумент всего памятника-ансамбля. Вместо бронзы и камня, использование которых делало бюджет строительства просто заоблачным, решено было отлить Родину-мать из железобетона на каркасе с напряженными тросами — таком же, как у Останкинской башни. Работа эта была уникальной: скульптура имеет гораздо более сложную форму, чем башня, и расчеты заняли существенное время. Да и само изготовление было непростым, ведь заливка бетона шла непрерывно, чтобы избежать появления швов и наплывов. Потом уже в ходе строительства Евгений Вучетич решил исключить панораму «Сталинградская битва» из состава ансамбля, а в уже построенном для нее здании на мозаичных знаменах поместили списки погибших защитников города. Хватало и других сложностей, обычных для всех всесоюзных строек — а возведение сталинградского монумента было именно ею. К работам привлекли военнослужащих, в них участвовали студенты и ветераны, не говоря уже о волгоградских строителях, на которых и легла основная нагрузка.

Символ Победы

Строительство памятника-ансамбля завершилось с опозданием в шесть с лишним лет. 15 октября 1967 года состоялось его открытие , в котором участвовали руководители страны: первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев , председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и министр обороны СССР маршал Советского Союза Андрей Гречко. Почетными гостями стали командующий 62-й армией генерал армии Василий Чуйков и другие военачальники, воевавшие в Сталинграде, а также множество ветеранов-сталинградцев. И с того времени по сей день волгоградский мемориальный комплекс остается одним из самых знаменитых и популярных в нашей стране: ежегодно его посещают порядка 2,6 миллиона человек.

В 2008 году волгоградский мемориальный комплекс всенародным голосованием вошел в число семи главных чудес России. И в этом нет ничего удивительного. Центральный элемент мемориала был признан самой высокой на тот момент статуей в мире, и скульптура «Родина-мать зовет!» еще в 1967 году попала в Книгу рекордов Гиннеса: 57 метров сама фигура, а с учетом воздетого меча — 85! Считается, что такие рекордные показатели были заданы «сверху»: требовалось, чтобы волгоградский монумент превзошел по высоте нью-йоркскую Статую Свободы. Мировое первенство скульптура сохраняла в течение 22 лет, а в России держит его и по сей день. Но дело даже не в этих рекордах, а в том, что волгоградская Родина-мать стала одним из главных символов Победы, узнаваемым везде и всеми.

Хотя в этой роли ее в скором времени может сменить другой всенародный памятник — Ржевский мемориал . Этот 25-метровый монумент, строительство которого ведется сейчас в Тверской области, должен стать памятником всем солдатам Великой Отечественной войны, не только тем, кто воевал на Ржевском выступе. Возводится он по инициативе Российского военно-исторического общества исключительно на средства, которые собирает вся страна, и в этом смысле стал такой же всероссийской стройкой, какой некогда было сооружение волгоградского памятника-ансамбля. Открытие Ржевского мемориала запланировано на 9 мая нынешнего года и должно стать одним из центральных событий в череде мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы.

Обложка: РИА Новости / Алексей Бабушкин

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