Краткий курс истории. Могила Неизвестного Солдата 8 мая 1967 года в Москве, у Кремлевской стены, в Александровском саду, на месте захоронения праха неизвестного солдата, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». Первые памятники Первый посвященный неизвестному солдату памятник – «Неизвестный пехотинец» – появился в 1858 году в Дании. В США подобного рода монумент был воздвигнут в память о солдатах, павших в годы войны Севера и Юга (Гражданская война в США 1861–1865 годов). В России традиция установки памятников или обелисков в память о воинах, чьи имена не могут быть установлены, появилась после Первой мировой и Гражданской войн. В настоящий момент в мире насчитывается более 40 мемориалов... На чтение: 1 минута

8 мая 1967 года в Москве, у Кремлевской стены, в Александровском саду, на месте захоронения праха неизвестного солдата, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

Первые памятники

Первый посвященный неизвестному солдату памятник – «Неизвестный пехотинец» – появился в 1858 году в Дании. В США подобного рода монумент был воздвигнут в память о солдатах, павших в годы войны Севера и Юга (Гражданская война в США 1861–1865 годов). В России традиция установки памятников или обелисков в память о воинах, чьи имена не могут быть установлены, появилась после Первой мировой и Гражданской войн. В настоящий момент в мире насчитывается более 40 мемориалов бойцам, павшим в ходе двух мировых войн: как правило, это памятники, воздвигнутые на братских могилах солдат, чьи личности остались неустановленными. Активное участие в чествовании памяти павших и создании мемориалов погибшим воинам принимает и Российское военно-историческое общество.

Остановивший фашистов

Предложение о создании мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в память о советских воинах, павших за свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, поступило от ЦК КПСС осенью 1966 года по случаю 25-летия разгрома немцев под Москвой. 3 декабря 1966 года официальная процессия доставила в Москву эксгумированные днем ранее останки неизвестного бойца из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (там, где солдаты РККА остановили в 1941-м немецко-фашистских захватчиков на подступах к Москве). Почти через полгода на месте захоронения праха неизвестного солдата в Александровском саду был открыт сам мемориал «Могила Неизвестного Солдата».

Траурная процессия с прахом неизвестного солдата на лафете движется с Манежной площади к Александровскому саду. 3 декабря 1966 г.

Подвиг твой бессмертен

Надпись для мемориала придумывали несколько поэтов. Выбрали вариант Сергея Михалкова (по иной версии, это результат коллективного творчества): «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вечный огонь перед надгробной плитой зажег Л. И. Брежнев . С декабря 1997 года у мемориала находится постоянный пост почетного караула, перенесенный от Мавзолея Ленина. А с 3 декабря 2014 года в России ежегодно отмечается День Неизвестного Солдата.