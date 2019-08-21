Юрий Никулин: «Вызвать смех – гордость для меня» 21 августа 1997 года скончался советский и российский актер, артист цирка Юрий Владимирович Никулин Окруженный юмором с детства Юрий Никулин родился в 1921 году в городе Демидове Смоленской области. Его родители связали свою жизнь с актерством, играли в драматическом театре. Отец Юрия Владимир Андреевич организовал передвижной театр революционного юмора «Теревьюм», был репортером нескольких газет, писал репризы для театра и цирка и, конечно, выступал сам. Он был человеком очень деятельным, увлекающимся и целеустремленным. В родном городе Владимир Андреевич даже впервые собрал футбольную команду и самостоятельно тренировал игроков. Юрий Никулин в детстве Источник: upload.wikimedia.org В 1925 году семья перебралась из Демидова в... На чтение: 3 минуты

21 августа 1997 года скончался советский и российский актер, артист цирка Юрий Владимирович Никулин

Окруженный юмором с детства

Юрий Никулин родился в 1921 году в городе Демидове Смоленской области. Его родители связали свою жизнь с актерством, играли в драматическом театре. Отец Юрия Владимир Андреевич организовал передвижной театр революционного юмора «Теревьюм», был репортером нескольких газет, писал репризы для театра и цирка и, конечно, выступал сам. Он был человеком очень деятельным, увлекающимся и целеустремленным. В родном городе Владимир Андреевич даже впервые собрал футбольную команду и самостоятельно тренировал игроков.

Юрий Никулин в детстве

Источник: upload.wikimedia.org

В 1925 году семья перебралась из Демидова в столицу. В Москве Юрий Никулин пошел в школу и первый раз в жизни побывал в цирке, о чем с теплотой будет вспоминать всю жизнь. В школьные годы он вел тетрадь, в которую записывал анекдоты (ее Никулину передал отец, а сыну следовало продолжить начатое). С детства Юрий обожал фильмы с участием Чарли Чаплина, полагая, что настоящий юмор должен быть именно таким. Он и сам старался при любом удобном случае развеселить окружающих, по-доброму подшучивал над учителями и одноклассниками. Однажды на уроке истории Никулин вышел отвечать к доске на вопрос о правлении Ивана Грозного и вдруг начал сыпать небылицами, которые придумывал на ходу, чем страшно веселил весь класс. Когда учитель, недоумевая, поинтересовался, откуда Юрий все это узнал, тот скромно ответил: «Прочитал где-то».

Война

18 ноября 1939 года Юрий Никулин был призван на службу в Красную Армию. Здесь он тоже не давал сослуживцам заскучать, удивляя их забавными поступками. Однажды Никулин затеял спор с товарищем, кто из них расскажет больше анекдотов перед сном. В итоге будущий клоун «выступал» в течение нескольких часов и ни разу не повторился! Когда за окном уже светало, Никулина признали победителем спора и одарили десятью пачками папирос.

Красноармеец Никулин

Источник: upload.wikimedia.org

А меньше чем через две недели началась советско-финская война . Юрия Владимировича отправили служить в зенитную батарею, которая находилась под Сестрорецком и охраняла подступы к Ленинграду. Там же он служил во время Великой Отечественной войны , пока в 1943 году не получил ранение и контузию. После выздоровления Никулин вернулся на фронт, пережил блокаду, участвовал в освобождении Прибалтики.

Юрий Никулин (второй слева в нижнем ряду) на фронте

Источник: msn.com

Однажды в годы войны с ним произошел такой случай. Комбат Ларин, с которым служил Юрий Владимирович, пожалел солдат, не спавших уже сутки, и попросил Никулина подежурить на позиции, пока остальные отдыхают. Как назло, в этот момент батарею приехали проверять из штаба. Разразился огромный скандал, а Юрий Владимирович взял вину на себя и не стал выдавать командира. За потерю бдительности его разжаловали из сержантов в рядовые, правда, потом звание присвоили снова. Так Никулин оказался «дважды сержантом». Он был демобилизован в 1946 году и удостоился трех военных наград: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Несмотря на тяжелейшие условия военного времени и все ужасы блокады, которые ему пришлось наблюдать воочию, Никулин не упал духом и продолжал источать добро.

Клоун как призвание

После войны Юрий Никулин решил поступать во ВГИК, однако его не приняли. Та же история повторилась и с ГИТИСом. Преподаватели не увидели у абитуриента актерских талантов, о чем прямо ему заявили. К счастью, Юрий Владимирович не отчаялся и начал учебу в школе-студии разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

С женой

Источник: vremya.tv

Этот цирк стал для Никулина родным домом. Здесь он начал свою творческую деятельность и с радостью проработал всю жизнь. В начале карьеры Юрий Владимирович был ассистентом у популярного клоуна Карандаша (Михаила Румянцева) , затем с 1950 года выступал дуэтом с М. Шуйдиным. Иногда в интермедиях клоунов в качестве третьего партнера принимала участие жена Никулина, Татьяна Николаевна, с которой он тоже познакомился на цирковой арене. Работа клоунов в основном строилась на противоречиях характеров: Никулин изображал трогательного романтика (и взял себе сценическое имя «Юрик»), а Шуйдин – предприимчивого забияку.

На арене цирка

Источник: visualrian.ru

На Цветном Юрий Владимирович проработал полвека: до 1981 года сам выступал на сцене, затем стал главным режиссером цирка, а потом – директором. Он думал, что на пенсии сможет гулять, отдыхать и заниматься делами, не связанными с работой, но так и не смог расстаться с цирком. Уже в новом статусе Никулин продолжал творить там добрые дела. При нем здание на Цветном бульваре было полностью перестроено и обновлено, за ходом работ Юрий Владимирович наблюдал лично.

Народная любовь

Кинокарьера Никулина началась довольно поздно, в 36 лет. Первой в его «послужном списке» стала небольшая роль пиротехника в картине «Девушка с гитарой», а вот настоящая популярность пришла к Юрию Владимировичу как к киноактеру уже благодаря фильмам Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «Операция ‘’Ы’’ и другие приключения Шурика», «Пес Барбос и необычный кросс».

Легендарное трио

Источник: goodfone.com

В это время сложилось легендарное трио актеров Вицина, Никулина и Моргунова – зрители знали их как Труса, Балбеса и Бывалого. Герои произносили минимум текста, зато постоянно попадали в смешные ситуации и прекрасно выражали свои эмоции с помощью жестов и мимики. Никулина для роли Балбеса почти не гримировали, только всегда рисовали красный нос и меняли головные уборы: в зимних фильмах это была вязаная шапка, в летних – тюбетейка. После выхода кинокартин с колоритной троицей Юрия Владимировича стали узнавать на улицах, а многие даже в цирк приходили для того, чтобы посмотреть «на Балбеса». Еще одна роль в кино, которой Никулин был обязан своей известностью, – конечно, Семен Семенович Горбунков из комедии «Бриллиантовая рука».

На съемках картины «Андрей Рублев»

Источник: kino-teatr.ru

Впрочем, Юрий Владимирович никогда не стремился к славе, он был человеком очень простым как в быту, так и в общении с окружающими. Он говорил: «Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом – заряжает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства».

Любопытно, что Никулин всегда принимал самое активное участие в работе над сценариями комедий. Он, например, серьезно критиковал первоначальный вариант «Кавказской пленницы» за отсутствие по-настоящему смешных шуток и комичных ситуаций. Отчасти согласившись с актером, Гайдай предложил всей съемочной группе вместе подумать над сценарием, а авторов самых интересных идей награждал бутылкой шампанского.

Памятник Юрию Никулину на Цветном Бульваре

Источник: regnum.ru

Юрий Владимирович всегда прекрасно вживался в роли, чем поражал окружающих. Например, на съемках ленты «Когда деревья были большими» его не хотели пускать на съемочную площадку, которая находилась в мебельном магазине. Директор принял Никулина за тунеядца и пьяницу (как раз такого персонажа требовалось изобразить в фильме) и вызвал милицию. Тогда потребовалось вмешательство режиссера и оператора, которые смогли подтвердить личность гениального артиста.

Такой разный актер Никулин

Но многогранность своего таланта актер проявил не только в комедийном жанре. Юрий Никулин сделал то, о чем могли мечтать далеко не все мастера драмы: он сыграл у двух наиболее «сложных» и неоднозначных советских режиссеров – Андрея Тарковского и Алексея Германа. В фильме Тарковского «Андрей Рублев» Никулину досталась роль монаха Патрикея, подвергнутого пыткам во время Батыева нашествия. У Германа Юрий Владимирович появился в картине «Двадцать дней без войны» в образе фронтового журналиста Лопатина, приехавшего в трехнедельный отпуск из Сталинграда в Ташкент. Обе роли – глубокие, трудные, не имеющие ничего общего с юмором. В 1975 году состоялась премьера еще одной военной кинокартины с участием Никулина – «Они сражались за Родину» С.Ф. Бондарчука. Режиссер сумел подобрать прекрасный актерский ансамбль, причем всех исполнителей главных ролей в реальной жизни война не обошла стороной. Одни воевали сами, у других фронтовиками были близкие люди. Юрий Никулин исполнил в фильме роль солдата Некрасова.

Юрий Никулин

Источник: vremya.tv

Спустя восемь лет на советские экраны вышел фильм «Чучело», шокирующий, реалистичный и жесткий. В нем Юрий Владимирович исполнил свою последнюю большую роль в кино – дедушки главной героини Лены, которая столкнулась с травлей со стороны одноклассников (девочку играла Кристина Орбакайте). Картина получилась резонансной и вызвала много споров, но одно было очевидно – Никулин в ней сыграл очень тонко и трогательно.

Юрий Никулин ушел из жизни в возрасте семидесяти пяти лет. Талантливый киноактер, цирковой артист и просто человек с большой душой снискал не только искреннюю любовь советского и российского зрителя, но и мировое признание: сегодня его имя упоминается в Оксфордской «Энциклопедии кино» в списке выдающихся комедийных актеров. А еще Юрий Владимирович, абсолютно не тщеславный и незнакомый с понятием «звездной болезни», все-таки стал звездой: именем Никулина назвали малую планету Солнечной системы – астероид номер 4434, открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой в 1981 году.

Обложка: domkino.tv

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