Яркий свет «Белого солнца пустыни»: легендарному фильму – полвека 30 марта 1970 года на советские экраны вышла кинокартина «Белое солнце пустыни». В первый год проката фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, а меткие фразы героев навсегда вошли в нашу жизнь Спасти гарем и судьбу фильма Съемки ленты о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова в Средней Азии завершились в январе 1969 года. Изначально фильм, который должен был выйти под названием «Спасти гарем», не слишком впечатлил коллег режиссера Владимира Мотыля и, как это порой случается, отправился «на полку». Неизвестно, как долго пришлось бы картине оставаться недоступной для советского зрителя, если бы в дело не вмешался случай в лице генерального секретаря Л.И. Брежнева. Оказалось, что Леонид... На чтение: 3 минуты

30 марта 1970 года на советские экраны вышла кинокартина «Белое солнце пустыни». В первый год проката фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, а меткие фразы героев навсегда вошли в нашу жизнь

Спасти гарем и судьбу фильма

Съемки ленты о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова в Средней Азии завершились в январе 1969 года. Изначально фильм, который должен был выйти под названием «Спасти гарем», не слишком впечатлил коллег режиссера Владимира Мотыля и, как это порой случается, отправился «на полку». Неизвестно, как долго пришлось бы картине оставаться недоступной для советского зрителя, если бы в дело не вмешался случай в лице генерального секретаря Л.И. Брежнева .

Оказалось, что Леонид Ильич является страстным поклонником фильмов в жанре вестерн, где отважный герой путешествует, ловко управляется с оружием, оберегает слабых и побеждает злодеев. В преддверии ноябрьских праздников 1969 года генсеку для просмотра собирались привезти очередной зарубежный вестерн из Особого отдела Госкино, но ни одной подобной кинокартины почему-то не оказалось в наличии. Тогда взамен Брежневу предложили посмотреть «Белое солнце пустыни», предупредив, что на сей раз действия будут разворачиваться не на Диком Западе, а в Средней Азии (а восток, как известно, дело тонкое!). Советскую ленту Леонид Ильич смотрел в компании дочери Галины и ее приятелей: все остались в полном восторге. Особенно генерального секретаря впечатлил момент, когда товарищ Сухов выбивает маузер из рук бандита и укладывает двух врагов наповал, а также эпизод с дракой на баркасе. В тот же вечер Брежнев позвонил председателю Госкино Алексею Романову и рассыпался в похвалах, отметив, что новый фильм ничем не уступает американским. Так «Белому солнцу пустыни» был дан «зеленый свет».

Съемочный процесс

Источник: in-w.ru

Преодолевая трудности

Во время съемок не обходилось без сложностей, причем далеко не все они были связаны с изнурительными погодными условиями. Например, исполнитель роли Петрухи Николай Годовиков заболел дизентерией и едва не поставил под угрозу съемочный процесс. В тот день, когда должны были снимать сцену разговора Петрухи с Гюльчатай, у актера поднялась высокая температура, и он едва стоял на ногах. Когда Годовиков пожаловался Мотылю на самочувствие, режиссер убедил его потерпеть и отработать материал. В итоге все прошло гладко, но, когда эпизод был отснят, обессилевший актер отошел в сторону и потерял сознание. К счастью, медики быстро поставили «Петруху» на ноги, и создание фильма с его участием продолжилось.

На этом злоключения киношников не закончились. В Дагестане их обокрали местные бандиты. Чтобы впредь этого не повторилось, режиссер отважился предложить главному криминальному авторитету по имени Али небольшую роль в обмен на спокойствие и безопасность съемочной группы. Бандит не только согласился и сыграл соратника главного злодея (персонаж в красной рубашке), но и произнес фразу, ставшую крылатой: «Таможня дает добро!».

«Гюльчатай, открой личико!»

Источник: m24.ru

Труднее всего на съемках пришлось Павлу Луспекаеву, исполнившему роль таможенника Верещагина. Личность этого прекрасного актера и сильного духом человека настолько впечатлила режиссера Мотыля, что он специально переработал часть сценария и в 1968 году пригласил Луспекаева сниматься.

В годы Великой Отечественной войны Павел Борисович получил сильное обморожение ног и всю оставшуюся жизнь боролся с болезнью сосудов. Из-за нее актеру пришлось ампутировать часть ступней, но от любимой профессии он не отказался. Снимаясь в «Белом солнце пустыни», Луспекаев принял решение почти все трюки выполнять самостоятельно, передвигаться без дублеров и костылей. Чтобы он мог ходить, не опираясь на трость, в его сапоги вмонтировали специальные металлические опоры. К сожалению, легендарная роль Верещагина стала для актера последней: 30 марта 1970 года фильм вышел в прокат, а 17 апреля в возрасте сорока двух лет Павел Борисович скончался.

Павел Луспекаев в роли таможенника Верещагина

Источник: kino-teatr.ru

«Таможня дает добро!»

Вполне вероятно, что у киношного таможенника Верещагина был реальный прототип. По крайней мере немало сходств, в том числе и внешнее, есть между ним и командиром погранотряда Михаилом Дмитриевичем Поспеловым, служившим на русско-персидской границе. Гермабский погранотряд, который возглавлял Поспелов, контролировал участок протяженностью в сто верст. Задачи отряда состояли в борьбе с деятельностью контрабандистов, а также в противодействии разведкам иностранных государств – Великобритании, Германии и Турции. В 1917 году после двух революций почти весь личный состав пограничной стражи покинул службу, отправившись по домам или присоединившись к войскам Вооруженных сил Юга России под командованием А.И. Деникина . А в Гермабском пограничном отряде остался лишь Поспелов с женой и переводчиком. Его дом был единственным вооруженным пунктом с хранившимися там пулеметами, гранатами и винтовками.

Павел Верещагин из «Белого солнца пустыни» стал персонажем поистине культовым. В честь героя даже называли корабли: в 2000 году в порту Владивостока состоялась церемония поднятия флага на судне «Павел Верещагин», и оно было спущено на воду для несения службы у берегов Курильских островов и Сахалина. Кстати, участие в церемонии принимала и дочь актера Павла Луспекаева.

Михаил Дмитриевич Поспелов

Источник: commons.wikimedia.org

В феврале 2014 года в штаб-квартире Федеральной таможенной службы открыли памятник в честь таможенников России. Собирательным образом отечественного служащего стал не кто иной, как Верещагин, стоящий на баркасе с оружием в руке. У подножия памятника выбита знаменитая фраза из фильма: «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!»

Памятник Верещагину в Москве

Источник: commons.wikimedia.org

Жены многих талантов

Множество интересных фактов связано с девятью женами киношного злодея Черного Абдуллы, которых в общей сложности сыграли лишь три профессиональные актрисы, а остальные имели мало отношения к миру кино. В обычной жизни это были: продавщица, баскетболистка, научная сотрудница, журналистка (Велта Деглава в роли Хафизы), переводчица (Светлана Сливинская в роли Саиды) и инженер (Алла Лименес в роли Зарины). В роли самой юной жены, Гюльчатай, снялись две девушки. Первая – Татьяна Денисова – была студенткой Московского циркового училища, а вторая – Татьяна Федотова – училась в балетном училище. Озвучила персонаж известная советская актриса Надежда Васильевна Румянцева.

А вот жену товарищу Сухову подыскивали долго. Режиссеру требовалось найти настоящую русскую красавицу. Наконец, выбор был сделан. Любезную Катерину Матвеевну, к которой постоянно в мыслях и письмах обращается Сухов, сыграла журналистка, телеведущая и редактор Галина Лучай (и эта роль для нее стала единственной в жизни).

Галина Лучай в роли «драгоценной Катерины Матвеевны»

Источник: kino-teatr.ru

Абдулла – «иностранный агент»?

Многим зрителям хорошо запомнился яркий образ антагониста – Черного Абдуллы, роль которого исполнил ведущий актер Тбилисского академического театра Кахи Кавсадзе. По сюжету Абдулла был одним из предводителей басмачей. В реальности их соединения насчитывали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек и располагались в труднодоступных районах. Басмачи убивали сторонников советской власти и не щадили местных, внезапно нападая на них. К 1919 году, в разгар Гражданской войны , повстанческое движение получило распространение почти по всей Средней Азии. Басмачи пользовались поддержкой зажиточных слоев населения, сторонников традиционного уклада (как тут не вспомнить недоумение жен Абдуллы, услышавших от Сухова о жизни свободной советской женщины), а также щедро финансировались и получали оружие из-за рубежа, например, от Великобритании. Неслучайно внимательные зрители во время просмотра «Белого солнца пустыни» заметили сходство между френчем Абдуллы и формой интервентов. Предлагаем нашему читателю тоже провести сравнение и сделать самостоятельные выводы насчет этого любопытного наблюдения.

Кахи Кавсадзе в роли Черного Абдуллы и интервенты периода Гражданской войны

Верная примета

Вот уже более 40 лет с «Белым солнцем пустыни» связана традиция, заведенная советскими и российскими космонавтами: за сутки перед отправкой на орбиту всем нужно посмотреть фильм. Это добрая примета, которая спасет космонавтов от опасных ситуаций. Действительно, с тех пор как лента попала в разряд любимых и обязательных к просмотру, не произошло ни одной катастрофы.

С чего же все началось? Дело в том, что ленту начали показывать в ходе подготовки к полету первых советских экипажей, чтобы познакомить космонавтов с правилами качественной киносъемки. Операторская работа в «Белом солнце пустыни» считалась эталонной, просматривая образец, космонавты учились работать с камерой, ставить сцены и выбирать общий план. Теперь наши соотечественники на МКС знают легендарный фильм практически наизусть и показывают его иностранным коллегам.

Но этим «космическая» тема для фильма не исчерпывается. В 1997 году, когда отмечался тридцатилетний юбилей с начала работы над «Белым солнцем пустыни», в честь знаменательной даты кратеры на Венере назвали именами нескольких героинь картины – Джамили, Гюзели, Зарины, Саиды, Хафизы, Зухры, Лейлы, Зульфии и, конечно, Гюльчатай.

Сон товарища Сухова

Источник: domkino.tv

Обложка: picture-russia.ru

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