От преступления до наказания. Все тайны истории милиции В 2017 году история милиции разменяла свой второй век. 10 ноября 1917 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР под руководством Алексея Ивановича Рыкова принял постановление «О рабочей милиции». Этот декрет послужил юридической основой для создания милиции как органа правопорядка. Впоследствии 10 ноября стало официальным праздником – Днем милиции. В действительности история милиции уходит своими корнями глубоко в прошлое. Первые предшественники современных органов правопорядка появились еще во времена Древней Руси. До создания Министерства внутренних дел тогда было еще далеко, но преступники, несомненно, существовали всегда, как и те, кто с ними боролся. Экскурс в историю правоохранительных органов, включая полицию и уголовный сыск,... На чтение: 5 минут

В 2017 году история милиции разменяла свой второй век. 10 ноября 1917 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР под руководством Алексея Ивановича Рыкова принял постановление «О рабочей милиции». Этот декрет послужил юридической основой для создания милиции как органа правопорядка. Впоследствии 10 ноября стало официальным праздником – Днем милиции.

В действительности история милиции уходит своими корнями глубоко в прошлое. Первые предшественники современных органов правопорядка появились еще во времена Древней Руси. До создания Министерства внутренних дел тогда было еще далеко, но преступники, несомненно, существовали всегда, как и те, кто с ними боролся.

Экскурс в историю правоохранительных органов, включая полицию и уголовный сыск, для нас провела Альфия Алькинская, заместитель начальника Центрального музея МВД России, заслуженный работник культуры РФ. О том, как назывались первые русские сыщики, за что на Руси казнили расплавленным металлом, кто из царей придумал крестьянскую полицию и что означает слово «милиция», читайте ниже.

«Убийство “в разбое” считалось более тяжким, чем “на пиру”»

– Сами термины «полиция», «сыск» и всё с ними связанное представляются нам чем-то относительно современным. Но ведь история правоохранительных органов в нашей стране насчитывает не одну сотню лет! Альфия Аминовна, расскажите, когда у нас появилось первое подобие современного уголовного розыска?

–Становление сыска как полицейской службы действительно произошло в XIX веке, а в начале XX века – ее законодательное, правовое оформление. Но до этого отечественный сыск проделал огромный путь длиной почти в тысячелетие. Самый первый русский свод законов назывался «Русская правда». Он появился еще во времена правления Ярослава Мудрого и действовал до конца XV века. Это была первая система законов династии Рюриковичей.

– А как в те времена назывались люди, занимавшиеся ловлей преступников? И за что, собственно, ловили?

–В то время были в основном известны преступления, направленные против частных лиц, поэтому в письменных документах они обозначались словом «обида». А само слово «сыск», очевидно, происходит от древнерусского глагола «искати» («искать»). После того как где-то было совершено преступление, об этом во всеуслышание объявляли в каком-нибудь людном месте, например на базарной площади («на торгу»). А сама эта процедура называлась «заклич» – собственно, это была первая стадия древнерусского судебного процесса. Позже в законодательных документах появится термин «повальный обыск» – опрос всех свидетелей для установления причастности к преступлению. Пытки в те времена назывались опытом , а воры и другие преступники – татями . В ту эпоху главой правосудия был князь, и судили всех на княжеском дворе.

– А как называли тех, кто занимался розыском преступников?

–Эти полномочия князь поручал тиунам . Те, кто расследовал уголовные дела, назывались вирниками .

– Как определяли меру наказания?

– Наказания были разными, даже за одно и то же преступление. Историки утверждают, что это зависело от того, насколько велика была роль злой воли преступника.

– То есть злого умысла?

– Совершенно верно. Так, умышленное убийство «в разбое» считалось более серьезным, более тяжким, чем, скажем «на пиру», где разгоряченные напитками участники, бывало, вступали в драку. Считалось, что в данном случае это произошло по неосторожности, без злого умысла и в состоянии возбуждения. Прошло немало времени, прежде чем отношение к преступлению изменилось и его стали воспринимать как явление, несущее вред целому обществу, а не только жертве.

«На каждом шагу можно было встретить человека с отрезанным ухом»

– Наказания, надо полагать, были гораздо более суровыми и жестокими, чем сейчас?

– Во времена правления Ивана III, при котором был создан первый Судебник (1497 год), людей часто клеймили, отсекали им конечности – таким образом происходил учет преступников. Поэтому в Московской Руси на каждом шагу можно было наткнуться на человека с отрезанным ухом, носом, без языка. Так провинившихся легко можно было опознать в толпе. Отменили клеймение только в XIX веке.

– Обыватели считают, что самые жестокие наказания были в эпоху Ивана Грозного . Так ли это?

– Иван Васильевич, с одной стороны, вырос на жестокостях. С другой стороны, он был богато одаренным человеком, прекрасно образованным. Он не терпел взяточников, пьяниц и льстецов. Но его желание создать максимально справедливую законодательную систему было просто необузданным. Оно часто выражалось в жестокостях, в том числе при помощи опричнины . В 1550 году Грозный принял новый судебник, состоявший из 100 статей. В нем содержались новые нормы уголовного права. Кстати, именно при Грозном в нашей стране стала складываться государственная система борьбы с уголовной преступностью. Появились так называемые приказы – органы центрального управления.

– А какие преступления считались самыми страшными и строже всего карались?

–Сначала преступления против церкви, потом против государства и порядка управления и только затем – против личности. Смертная казнь предусматривалась в 30 случаях. Казнили по-разному: через повешение, отсечение головы, сожжение тоже, закапывание живьем в землю… Практиковалось даже вливание металла в горло – так карали фальшивомонетчиков. Таков был век, и таковы, как говорится, были нравы.

«Полицейских в шутку называли “архаровцами”»

– Что изменилось с приходом к власти Петра Великого ? В истории он прослыл царем-новатором. Наверное, его реформы затронули и судебную систему?

–Безусловно, его царствование принесло много перемен в российское законодательство. Прежде всего, Петр I сформировал административную систему. Это был особый класс чиновников, который контролировал все сферы жизни и деятельности общества. В 1718 году в Санкт-Петербурге появилась Генерал-полицмейстерская канцелярия. Ее возглавил личный денщик и любимец царя, бывший морской юнга Антон Девиер. К службе в канцелярии были привлечены полицейские и военные. Позднее, так как кадров не хватало, в помощь полиции с каждого двора стали выделять дежурных помощников. Надо отметить, что при Петре полиция была только в столице. А уже в годы правления Екатерины II стражи порядка появились и в других российских городах. В 1775 году она создала сельскую полицию, состоявшую из крестьян и сельских жителей. Кстати, Екатерина хоть и была сторонницей европейских ценностей, но клеймение не отменила.

– Сегодня нам хорошо известны имена великих законодателей, но дошли ли до нас имена знаменитых сыщиков?

– Конечно, причем с самых старинных времен. Известны, к примеру, имена некоторых бояр, руководивших приказами. Так, в Белозерской губной грамоте упоминается имя начальника Разбойного приказа «боярина Ивана Даниловича Пенкова с товарищами». Когда кончилось Смутное время, народ избрал «Совет всей земли». В этом временном правительстве был и Разбойный приказ. Одним из его руководителей после окончания Смуты стал русский национальный герой – Дмитрий Пожарский . В эпоху Екатерины II тоже было много замечательных сыщиков. Благодаря одному из них даже появился знаменитый термин «архаровец».

– Это ведь означает «хулиган», «мошенник». При чем тут сыщики?

–В старину так шутливо называли агентов полиции. Слово возникло благодаря обер-полицмейстеру Москвы Николаю Петровичу Архарову. Он был очень ловким сыщиком: обладал живым логическим мышлением и обожал распутывать сложные дела. Известен также его помощник – знаменитый московский сыщик Максим Иванович Шварц.

Н.П. Архаров

– А когда же в России появилось Министерство внутренних дел?

– Его учредителем был уже Александр I. Создание МВД было одним из его нововведений. Руководство новым ведомством император поручил своему близкому другу и соратнику по реформаторской политике В. П. Кочубею. Впоследствии министерством руководили многие незаурядные личности, однако вопрос о создании самостоятельной службы уголовного сыска в рамках министерства долго оставался нерешенным. Это произошло лишь после проведения крестьянской реформы 1861 года. Это было время больших реформ в России, в рамки которых успешно вписались образовательная, финансовая, военная и судебная реформы. В контексте судебной реформы произошло отделение обвинительной власти от судебной.

– Как это повлияло на полицию?

– Из компетенции полиции были изъяты следственные функции. Такое сужение ее деятельности было обусловлено неумелостью полиции в следственной практике, причиной чего было и отсутствие в оперативной структуре самостоятельной сыскной службы.

«Дзержинский принес в милицию паек и обмундирование»

– Революция перевернула жизнь в стране и, конечно, должна была затронуть уголовный сыск. Что изменилось с приходом к власти большевиков?

– Судьбы служителей полиции после 1917 года складывались довольно драматично. Многим пришлось эмигрировать. Так, например, поступил начальник сыскной службы Москвы и Российской империи Аркадий Францевич Кошко. Он вложил в свою профессию столько любви, энергии и сил, а в итоге сделался изгнанником Родины. Да и в целом невероятно высокая волна революционного террора коснулась очень многих представителей ведомства. Судьба Кошко сложилась все же лучше, чем у многих других. Вспомним про великого князя Сергея Александровича, убитого террористами, министров внутренних дел фон Плеве или Сипягина. Ужасной была и участь адъютанта Сергея Александровича генерала Джунковского, назначенного после смерти великого князя московским губернатором. Он был заместителем министра МВД, в годы Первой мировой войны командовал армейским корпусом. После Октябрьского переворота его переводили из одной тюрьмы в другую, а в 1937 году расстреляли.

– Каким образом осуществлялась борьба с преступниками в Советской России?

– После революции новый аппарат по борьбе с преступностью стал называться НКВД. Его возглавляли такие знаменитые люди, как Феликс Эдмундович Дзержинский. Он, безусловно, внес значительный вклад в развитие нашего ведомства. При его непосредственном участии были разработаны важнейшие для того времени нормативные акты. Например, 3 апреля 1919 года был принят декрет Совнаркома «О Советской рабоче-крестьянской милиции». Впрочем, стоит отметить, что этот документ разрабатывался еще до Дзержинского, но значительные изменения в жизни милиции начали происходить, когда он был назначен наркомом внутренних дел РСФСР. Так, содержание милиции теперь осуществлялось по смете НКВД (то есть она была переведена на государственный бюджет), что означало новую конструкцию – окончательное подчинение милиции Наркомату внутренних дел. Личный состав теперь обеспечивался тыловым пайком и обмундированием. Кроме того, возглавив НКВД, Дзержинский своей железной волей сумел воспитать там нужных ему для «дела революции» людей, на которых хотел опираться и в НКВД.

«“Милиция”– значит “вооруженный народ”»

– А откуда вообще взялось это название – «милиция»?

– Согласно декрету «О рабочей милиции», который был принят первым наркомом Алексеем Ивановичем Рыковым, милиция не была штатным органом. Фактически это были вооруженные формирования рабочих. Отсюда и название: слово «милиция» означает «вооруженный народ». Постановление о создании милиции было принято 10 ноября 1917 года. Этот день впоследствии стал считаться профессиональным праздником милиции – рожденной революцией, как о ней стали говорить. Так оно, впрочем, и есть. Но деятельность этих формирований в условиях классовой борьбы, разрухи, в контексте мировой и гражданской войн и обострившегося криминального кризиса очень скоро продемонстрировала свою нежизнеспособность. А профессиональным органом милиция стала только 12 октября 1918 года, когда на свет появилась Инструкция НКВД и Наркомата юстиции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции».

– Одобрять или ругать революцию в России можно бесконечно долго, здесь все очень неоднозначно. Но если говорить конкретно об органах правопорядка, то чего этот переворот принес больше – вреда или блага?

– Здесь, как вы и сказали, не все однозначно. Для объективного понимания всех граней революционных событий нужна трезвая и честная оценка. С одной стороны, в новой стране новым властям не понадобились прежние кадры, в том числе представители правоохранительной системы. Это было горько по человеческим меркам и неразумно и неэффективно с экономической точки зрения. Ведь в те годы, в условиях очень высокой криминальной напряженности вопрос подготовки новых кадров милиции и уголовного розыска срочно требовал немедленного разрешения. Но модернизация кадров была невозможна без подготовленных специалистов. Однако вместе с прежней системой званий и наград, которые сразу после революции были пущены под нож, был отвергнут и весь прежний состав полицейского звена. От прежних специалистов избавлялись разными путями, в том числе путем расстрела представителей силовых структур. С другой стороны, в органы внутренних дел по разным причинам – часто из-за безработицы, нередко и по зову сердца – приходили новые люди. Они учились азам борьбы с преступностью в боевой обстановке, в ходе трудных событий. Рисковали жизнью, радовались успехам товарищей. Они сумели победить уголовный бандитизм. Закалялись профессионально вместе с органами внутренних дел, помогали создавать и формировать основные звенья и службы милиции. Им всегда приходилось нелегко – в НКВД и МВД постоянно царило тяжелое материальное положение. Но они выжили, перенеся все беды.

– Занятно, что и после того, как милицию переименовали назад в полицию, многие в нашей стране продолжают использовать прежнее название. Видимо, оно стало каким-то родным…

– Да, ведьсоветская милиция прошла вместе с народом нелегкий путь, связанный со всеми этапами строительства и развития социалистического государства. Милиция подарила нашему обществу немало замечательных героев и хороших специалистов, которые в годы войны и в мирное время продемонстрировали свои лучшие качества, заложенные в том числе ее далекими прародителями. А ветераны милиции и сегодня продолжают делать немало доброго. Поверьте, это потрясающие примеры добра и порядочности: они проводят научные исследования, принимают участие в воинских раскопках по поиску могил солдат Великой Отечественной войны, оставшихся в земле безымянными, устанавливают имена захороненных, восстанавливают памятники, шефствуют над детскими домами и школами... Словом, оказывают реальную помощь. Их знания и опыт должны попасть на благодатную почву. Туда, где нет места идеологии, превращающей их в ненужных «бывших», как это было 100 лет назад. Я думаю, что это время должно нас многому научить.