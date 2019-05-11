Берлинский кризис и «Мистер Нет» советской дипломатии 11 мая 1959 года в Женеве открылась конференция министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции по Германии и берлинскому вопросу От ФРГ и ГДР присутствовали наблюдатели. Конференция стала частью продолжавшегося с 1958 до 1963 года затяжного Берлинского кризиса. Так называют цепь событий, приведших к открытому противостоянию на границе западного и восточного секторов Берлина. Сегодня мы вспомним основные этапы и события конфликта, из-за которого вполне могла начаться ядерная война между СССР и США. Новый виток противостояния Берлинский кризис 1958 года не стал первым противостоянием СССР и стран Запада. До этого, в 1948-1949 годах, напряжение между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции... На чтение: 2 минуты

11 мая 1959 года в Женеве открылась конференция министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции по Германии и берлинскому вопросу

От ФРГ и ГДР присутствовали наблюдатели. Конференция стала частью продолжавшегося с 1958 до 1963 года затяжного Берлинского кризиса. Так называют цепь событий, приведших к открытому противостоянию на границе западного и восточного секторов Берлина. Сегодня мы вспомним основные этапы и события конфликта, из-за которого вполне могла начаться ядерная война между СССР и США.

Новый виток противостояния

Берлинский кризис 1958 года не стал первым противостоянием СССР и стран Запада. До этого, в 1948-1949 годах, напряжение между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции уже нарастало, что вылилось в блокаду западной зоны оккупированного Берлина советскими войсками. Тогда кризис завершился без открытого противостояния, но ситуация вокруг Берлина по-прежнему не устраивала СССР. Более того, за прошедшее с 1949 года десятилетие ситуация в ГДР постепенно стала ухудшаться. Немецкое население плавно «перетекало» на запад. Дошло до того, что за 1961 год из ГДР бежало свыше 200 тысяч немцев. Если бы этот процесс продолжался в таких же масштабах, существовал риск критического снижения трудоспособного населения в Восточной Германии. Советское правительство искало возможные инструменты для решения этой проблемы, причем, следует отметить, что Советский Союз принципиально добивался мирного решения вопроса, однако события стали развиваться стремительно, а главное – создавалась угроза реальной войны.

«Мистер нет» советской дипломатии А. Громыко на переговорах. Источник: https://www.tvc.ru

Еще 27 ноября 1958 года советский лидер Никита Хрущев направил правительствам Франции, Великобритании и США, а также двум германским государствам ноту с предложением демилитаризовать Берлин и превратить его в вольный город. Естественно, нота была отвергнута. На Западе боялись, что СССР замыслил перехватить контроль над западной частью Берлина и передать его в ГДР. На деле у советского руководства таких планов не было, но сроки вывода войск в 6 месяцев и большая шумиха западной прессы сделали свое дело: ноту стали назвать «ультиматум Хрущева».

Никита Сергеевич, вопреки распространенному мнению о его полной недоговороспособности, пошел на то, чтобы сдвинуть сроки. 11 мая 1959 года в Женеве состоялась двухэтапная конференция, которая длилась более месяца, сторонам удалось сблизить свои позиции. Интересно, что глава советского МИД А.А. Громыко получил тогда прозвище «Мистер Нет» советской дипломатии, за жесткую и последовательную защиту советского курса. Затем Хрущев провел личную встречу с президентом США Д. Эйзенхауэром, где предложил созвать конференцию четырех великих держав в мае 1960 года. Казалось, что договориться вполне возможно, но тут события стали развиваться совсем не по плану.

Поводы к войне

1 мая 1960 года советскими силами ПВО над территорией нашей страны был сбит американский самолет-разведчик U-2, пилот Гарри Пауэрс попал в плен. Это произошло буквально за две недели до предложенной Хрущевым конференции по Берлинскому вопросу, и, конечно, сделало переговоры невозможными. В США сменился президент, и новый американский лидер Джон Кеннеди не стал договариваться с Хрущевым на их встрече в Вене 3-4 июня 1961 года. Ситуация всё больше накалялась.

Н. Хущев и Дж. Кеннеди на перговорах по Берлинскому вопросу. Источник: https://ria.ru

Советское правительство решило в одностороннем порядке заключить мирный договор с ГДР по итогам Второй мировой войны, что сделало бы возможным заблокировать западную зону Берлина, а это в свою очередь привело бы либо к уходу иностранных войск, либо к началу боевых действий. Тем временем эмиграция с восточной стороны Германии усиливалась. В город были введены дополнительные американские войска. А со стороны ГДР коммунистические активисты организовали живую цепь, на том месте, где начали строительство Берлинской стены, которая станет символом противостояния двух систем на долгие годы. В рекордные сроки – буквально за ночь (!) Берлин оказался разделен, а высота стены впоследствии достигла 6 метров. США и СССР временно ввели ограничение на уход военнослужащих срочной службы в запас, вооруженные силы обеих стран мобилизовались, начались активные учения. Американцы размещали вдоль стены свои войска и всячески демонстрировали решимость применить оружие.

Кульминация противостояния

Активное наращивание военных группировок с обеих сторон вылилось в противостояние у КПП «Чарли». 26 октября 1961 года с американской стороны подошли танки и остановились буквально в паре метров от границы ГДР, американские солдаты заняли позиции, а танки навели орудия на предполагаемые мишени на противоположной стороне. Советская сторона не осталась в долгу, менее чем через час напротив американцев заняли позиции наши танки Т-54 68-го гвардейского танкового полка фронтовика, гвардии майора В. Я. Мики, на передовой стояли танки 7 роты капитана Войтченко. Весь мир облетели фотографии бронетехники, стоявшей напротив друг друга с наведенными башенными орудиями, создавалось впечатление, что мир стоит на пороге крупнейшего конфликта. Президент Франции генерал де Голль в разговоре с советским послом указывал на возможность ядерного конфликта, но СССР было не запугать. «Тогда мы умрём все вместе», — ответил посол французскому президенту. Танки простояли у границы всю ночь, но утром по инициативе советской стороны наши танки стали отходить, затем ушли и американцы. Берлинский кризис разрешился с уходом бронетехники, фактически западные страны были вынуждены признать границу по берлинской стене, которую они подтвердили в 1971 году.

Строительство Берлинской стены. Источник: http://wondertour.ru

Безусловно, этот кризис не стал последним противостоянием двух военных блоков. У двух систем впереди был ещё более напряженный «Карибский кризис» . Но символизм кризиса берлинского и его главного результата – появления стены – наиболее яркий. Стена навсегда стала символом холодной войны, узнаваемым во всем мире. А КПП «Чарли» сохранился и до наших дней, правда, сейчас через него проходят только туристы.

Обложка: противостояние у КПП «Чарли». Источник:https://pikabu.ru