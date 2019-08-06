Сутки в невесомости: полёт «серебряного космонавта» Германа Титова 6 августа 1961 года состоялся космический полёт Германа Степановича Титова на корабле «Восток-2». Покорять космос и во второй раз в истории человечества отправился советский лётчик Самый молодой космонавт Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края. Он с детства увлекался техникой, а стать лётчиком решил в школьные годы. В 1955 году Титов окончил Военную авиационную школу в городе Кустанае, а затем продолжил образование в Сталинградском военном авиационном училище Новосибирска, по окончании которого получил диплом с отличием. Будущий космонавт нёс службу в истребительном авиационном полку Ленинградского военного округа. С 1960 года и на протяжении... На чтение: 3 минуты

6 августа 1961 года состоялся космический полёт Германа Степановича Титова на корабле «Восток-2». Покорять космос и во второй раз в истории человечества отправился советский лётчик

Самый молодой космонавт

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края. Он с детства увлекался техникой, а стать лётчиком решил в школьные годы. В 1955 году Титов окончил Военную авиационную школу в городе Кустанае, а затем продолжил образование в Сталинградском военном авиационном училище Новосибирска, по окончании которого получил диплом с отличием. Будущий космонавт нёс службу в истребительном авиационном полку Ленинградского военного округа. С 1960 года и на протяжении десяти лет Герман Титов входил в состав первого отряда космонавтов. Для совершения первого космического полета , запланированного на апрель 1961 года, рассматривались две кандидатуры. Выполнение ответственной задачи было возложено, как известно, на Юрия Гагарина, а Титов стал его дублёром.

Герман Титов во время тренировки

Источник: https://tass.ru

Герману Степановичу было суждено стать вторым космонавтом планеты: в конце мая 1961 года объявили о его назначении командиром корабля «Восток-2». На момент полёта, назначенный на 6 августа, ему было всего 25 лет, а это для космонавта довольно юный возраст. Тренировки проводились с учётом опыта первого космического полёта. Герман Титов и Андриян Николаев много времени проводили в кабине корабля, ставшей, по словам Германа Степановича, их вторым домом.

Никто не знал, как организм человека поведёт себя во время суточного полета, поэтому врачи настаивали всего на трёх витках «Востока-2» вокруг Земли. Свою точку зрения они объясняли тем, что полёты собак на кораблях-спутниках показали: именно на втором-третьем витках животные становились вялыми, отказывались от еды и прекращали активно реагировать на внешние раздражители. В то же время конструкторы ОКБ-1 и лично С.П. Королев настаивали на том, что космонавту необходимо выдержать сутки. Во-первых, только так можно будет понять, способен ли человек работать в космосе и не окажется ли это вредным для его здоровья. Во-вторых, корабль, совершив всего три витка, приземлился бы на густонаселённую Европейскую часть СССР, что могло осложнить поиск космонавта и его эвакуацию. Напомним, что апрельский полёт Юрия Гагарина длился 108 минут (такова продолжительность витка вокруг Земли). Наконец, предстояло выполнить немало технических задач по испытанию систем корабля.

Н.С. Хрущев, Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин

Источник: https://rus.team

Чем заняться в полёте?

В 9 часов утра по московскому времени «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту, продолжительность полёта составила 25 часов 11 минут. Первый в мире суточный космический полёт прошёл успешно, но дался Герману Титову нелегко.

Космонавт облетел Землю семнадцать раз, дважды управлял кораблём вручную (на первом и седьмом витках), выполнял его ориентацию и стабилизацию. В книге «Голубая наша планета» Герман Степанович писал, что испытывал естественное чувство страха, но был настолько увлечён полётом, что все мысли его были о том, как выполнить задание на «отлично». Во время второго витка он передал на Землю доклад ЦК КПСС и Советскому правительству о ходе полёта.

Герман Титов с киноаппаратом для съемок в космосе.

Источник: https://barneos22.ru

В 11 часов 38 минут «Восток-2» закончил второй оборот вокруг Земли, а на 12.30 был запланирован первый приём пищи. Космическая еда должна быть малогабаритной, но при этом высококалорийной. Меню Германа Титова выглядело так: 150 г концентрата супа-пюре, хлеб, мясной и печеночный паштет в тубах, сок из черной смородины. За весь полёт космонавт поел дважды. На Землю Титов докладывал, что чувствует себя хорошо, однако на самом деле испытывал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. Правду о своем самочувствии он сообщил на Госкомиссии, состоявшейся через несколько дней после возвращения домой. Герман Степанович понимал, что умалчивать о таких вещах вредно и несправедливо по отношению к следующим космонавтам.

Пытаясь вспомнить всё, чему его учили на занятиях по киноподготовке, Герман Титов осуществил десятиминутную киносъёмку через иллюминатор, затем в течение всего полёта снимал короткие сюжеты по несколько минут, а также сделал первые фотографии Земли из космоса. «Я тогда впервые подумал, что планета наша очень маленькая. И я физически ощутил необходимость братства и дружбы между людьми на всей планете, ведь представим себе, что к нам на планету когда-нибудь прилетят «гости» из других миров. Они же должны увидеть человеческую земную цивилизацию, а не следы развалин атомной трагедии…», – вспоминал он через несколько лет.

Кадр, сделанный Г.С. Титовым из космоса и автограф космонавта

Источник: https://kp.ru

В космосе с Германом Степановичем приключился анекдотичный случай, о котором любили рассказывать космонавты. С 18.30 до 02.00 часов Титову нужно было поспать. На этот период радиосвязь с ним прерывалась. Космонавт проснулся за 15 минут до официального окончания отдыха и решил подремать еще… А когда проснулся вновь, на часах было уже 2 часа 35 минут! На Земле уже с волнением ждали вестей о самочувствии Германа Титова и ходе полёта. Так выяснилось, что проспать можно даже в космосе, а значит, необходимо в срочном порядке создавать космический будильник.

Возвращение домой

На шестнадцатом витке «Востока-2» к Титову обратился Сергей Павлович Королёв. Главный спросил «Орла» (позывной Германа Титова), готов ли тот к самому сложному этапу – посадке. Так же, как и в предыдущем, в этом полёте использовалась автоматизированная система ориентации, включения тормозного двигателя, управления и спуска. Точка приземления находилась в районе Саратова. На высоте 7 километров сработала катапульта, раскрылся парашют. Снижение было нервным: Герман Титов летел прямо на железную дорогу, по которой мог проехать поезд. К счастью, космонавту повезло приземлиться в десятке метров от железнодорожных путей вблизи города Красный Кут Саратовской области.

С.П. Королев, Г.С. Титов и М.В. Келдыш в Президиуме Академии наук СССР

Источник: https://forum.myriga.ru

Через три дня после завершения полёта в честь нового достижения в космонавтике состоялся митинг на Красной площади и торжественный приём в Кремле. 11 августа в актовом зале Главного здания МГУ прошла пресс-конференция Германа Титова, которую посетили более тысячи человек. Было понятно: если полет Гагарина важен с исторической точки зрения как событие эпохальное, то суточное пребывание в космосе Титова обеспечило уверенность в том, что в невесомости можно часами работать и выполнять исследования. Этот космический опыт имел, возможно, более прикладное значение для дальнейших открытий.

Человек и остров

После завершения торжеств на Родине Герман Титов побывал с визитом в нескольких странах мира: ГДР, Румынии, Югославии, Болгарии, США, Вьетнаме.

Зимой 1962 года во время пребывания в Социалистической Республике Вьетнам Герман Степанович вместе с президентом страны Хо Ши Мином отправился в бухту Ха Лонг. Космонавт решил искупаться в заливе, хотя температура воды была всего 16 градусов. Восхищенный решительностью сибиряка Титова Хо Ши Мин подарил космонавту остров , носивший порядковый номер «46». Теперь местные жители и туристы знают этот остров как Ти-Топ.

Герман Титов во время визита во Вьетнам.

Источник: https://flickr.com

Жизнь после полёта

В 1968 году, когда Герман Титов окончил Военно-Воздушную академию имени Жуковского, случилась трагическая гибель Юрия Гагарина. Страна не могла потерять и космонавта номер два, поэтому Герману Степановичу запретили космические полёты. Он занялся научной работой, в 1972 году получил диплом Академии Генштаба, в Центре подготовки космонавтов отвечал за подготовку пилотов для авиакосмической системы «Спираль».

Герман Степанович обнаружил в себе литературный талант: он написал шесть книг о космосе, являлся главным редактором журнала «Авиация и космонавтика». Герой Советского Союза скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Герман Титов навсегда вошёл в историю как человек, сумевший опередить время и за сутки увидеть семнадцать космических зорь.

Герман Степанович Титов

Источник: https://peoples.ru

Источник: https://munsokol.ru