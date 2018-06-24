Краткий курс истории. Мстислав Келдыш 24 июня 1978 года скончался Мстислав Всеволодович Келдыш, советский ученый, математик, физик, один из идеологов советской космической программы. Корни Мстислав Келдыш имел дворянские корни, чего не скрывал. Он родился 10 февраля (н. ст.) 1911 года в Риге, в семье потомственных военных. Способности к точным наукам проявились у юного Келдыша еще в школе. В 1931 году с дипломом об окончании физико-математического факультета МГУ он был направлен в Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ). Келдыш сыграл важную роль во втором становлении НИИ-1 Минавиапрома, который теперь носит его имя. Космос Келдыш понимал, что военная техника может не только служить военным целям,... На чтение: 1 минута

24 июня 1978 года скончался Мстислав Всеволодович Келдыш, советский ученый, математик, физик, один из идеологов советской космической программы.

Корни

Мстислав Келдыш имел дворянские корни, чего не скрывал. Он родился 10 февраля (н. ст.) 1911 года в Риге, в семье потомственных военных. Способности к точным наукам проявились у юного Келдыша еще в школе. В 1931 году с дипломом об окончании физико-математического факультета МГУ он был направлен в Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ) . Келдыш сыграл важную роль во втором становлении НИИ-1 Минавиапрома, который теперь носит его имя.

Космос

Келдыш понимал, что военная техника может не только служить военным целям, но и имеет большую перспективу в космосе. Началось тесное сотрудничество Келдыша с Королёвым . Мстислав Всеволодович принимал деятельное участие в решении вопроса о запуске первого искусственного спутника Земли, участвовал в целом ряде программ по освоению Луны, исследованиям космоса. Работы Келдыша внесли существенный вклад в создание скоростной авиации.

Первые ЭВМ

Мстислав Келдыш усердно развивал международное научное сотрудничество. Поддерживал переход на массовое машинное производство, которое бы облегчило труд человека. Не случайно именно в его институте появились первые ЭВМ. На закате лет Келдыш интересовался вопросом создания солнечных станций на орбите Земли. Именем ученого названы кратер на обратной стороне Луны, одна из малых планет, несколько медалей за различные научные достижения в области точных наук.