Как в СССР справились с черной оспой Сегодня все средства массовой информации просто переполнены информацией о коронавирусе. Понятно, когда специальные службы разъясняют, как действовать в той или иной ситуации, как избежать заболевания и как лечиться. Но наряду с этим бурно расцвела и фейковая «правда», которая кроме сумятицы и тревоги ничего не вызывает. На чтение: 3 минуты

Сегодня все средства массовой информации просто переполнены информацией о коронавирусе. Понятно, когда специальные службы разъясняют, как действовать в той или иной ситуации, как избежать заболевания и как лечиться. Но наряду с этим бурно расцвела и фейковая «правда», которая кроме сумятицы и тревоги ничего не вызывает. Наша редакция неоднократно рассказывала, как в нашей стране боролись с болезнями и в том числе с эпидемиями. Самое главное, борьба эта проводилась успешно. Была статья о том, как Екатерина II сделала себе первую прививку от оспы , и после в стране началась вакцинация. Мы рассказывали, как граф Григорий Орлов спасал Москву во время чумного бунта , как «испанка» нанесла непоправимый урон Европе и России . Сегодня мы хотим рассказать вам о событиях, произошедших в нашей стране 60 лет назад, которые могли нанести нам урон не меньший, чем средневековые эпидемии.

Лауреат Сталинской премии – носитель черной оспы

А все началось в декабре 1959 года, когда во Внуково сел самолет из Индии. На его борту находился известный художник-плакатист Алексей Кокорекин. Он хорошо известен по плакатам Великой Отечественной войны: «За Родину!», «Смерть фашистской гадине!» и другим. Алексей Алексеевич дважды был лауреатом Сталинских премий.

53-летний Кокорекин должен был сделать соответствующие прививки перед поездкой в экзотическую страну, но, вероятнее всего, он уговорил медиков просто поставить отметку о вакцинации. Поездка была интересной, художник провел много встреч, бесед, лекций и интервью. Алексей Алексеевич даже присутствовал на церемонии сожжения индийского брахмана, который умер от черной оспы.

А.А. Кокорекин

Источник: Вайль Григорий/ТАСС

Алексей Алексеевич прилетел раньше (жена ждала его к следующему дню). В аэропорту он прошел все таможенные и пограничные процедуры и отправился… к любовнице. Он немного покашливал, но был декабрь, – а кто не кашляет зимой? На следующий день художник был уже дома и раздавал подарки. Но вскоре ему стало хуже, кашель усиливался, поднялась температура, и пришлось обратиться к врачам скорой помощи. Кокорекин был сразу госпитализирован с подозрением на осложненную форму гриппа. Однако больной угасал прямо на глазах, появившуюся сыпь посчитали аллергической реакцией, к утру 29 декабря Кокорекин умер. На вскрытие был приглашен академик Н.А. Краевский, а по счастливой случайности с ним пришел старичок, приехавший в гости к академику патологоанатом из Ленинграда. Старенький врач посмотрел и сказал: «Да это, батенька, variola vera – черная оспа»

Забытая болезнь

Черная оспа к тому времени была уже почти забытой болезнью. В 1936 году с ней справились путем всеобщей вакцинации. И кто бы мог подумать, что она вернется почти через 25 лет. Правда, в Индии она еще долго оставалась серьезной проблемой.

Это инфекционное заболевание, передается от человека к человеку. Симптомов много, и один из них проявляется в виде сыпи – пузырей черного цвета, наполненных жидкостью. Это и послужило названием для заразы. В прошлом, пока не появилось средства для выработки иммунитета, болезнь была распространена по всему свету. Сегодня с черной оспой справились по всему миру, так как был уничтожен сам вирус, ее вызывающий. Повсеместное проведение вакцинации привело к тому, что последний больной был зафиксирован в 1977 году в Сомали в Африке. В 1980 году Международная организация здравоохранения рекомендовала прекратить прививки против этой болезни. Но до этого времени надо было еще дожить.

Источник: https://qadinkimi.com

Военное положение в Москве

Смерть Кокорекина стала первой в цепочке страшных событий, вызванных болезнью. На вторые сутки болезнь была обнаружена у сотрудницы больничной регистратуры, принимавшей художника, врача, осматривавшего его, и мальчика, который находился на другом этаже больницы, но рядом с вентиляционным отверстием из палаты Кокорекина. Больничный истопник подхватил оспу, когда просто проходил мимо палаты (это лучше всего иллюстрирует, как могут распространяться вирусы).

Через некоторое время болезнь обнаружилась еще у нескольких пациентов московской больницы имени Боткина. Лихорадка, кашель и сыпь – симптомы болезни, но скорость распространения заразы – симптом, который говорил, что страна в одном шаге от эпидемии. О проблеме было сообщено руководству страны. На совещании у Н.С. Хрущева был принят комплекс мер, направленных на то, чтобы не допустить эпидемии черной оспы.

Важнейшей задачей стало выявление контактировавших с заболевшим художником. Масштаб работы был огромен. Выяснилось, что за столь короткий срок зараза косвенно коснулась тысяч людей. В группу риска попали пассажиры самолета из Дели, пилоты, таможенники, коллеги, родственники покойного Кокорекина. Подарки, привезенные любовнице и семье, быстро расползлись по комиссионкам, потому были установлены все посетители магазинов и помещены в карантин, а подарки уничтожены.

КГБ СССР, МВД и Министерство здравоохранения устанавливали всех, кто общался с инфицированными. Одна из контактировавших с больным была преподавателем в вузе, где принимала экзамены у студентов. Все студенты и преподаватели отправились на карантин. Оперативно был развернут самолет, на котором в Париж летел один из пассажиров того злосчастного рейса из Индии.

Боткинская больница

Источник: Виктор Чернов / РИА Новости

По сути, сразу после новогодних торжеств, в первые дни нового, 1960 года Москва была закрыта на карантин по законам военного времени. Были перекрыты все пути. Были отменены авиарейсы, железнодорожные и автомобильные перевозки. Медицинские бригады безостановочно ездили по адресам, госпитализируя новых носителей инфекции. В больницах находилось 10 тысяч человек, к первичным носителям вируса относились около 1500 человек. Все они были помещены на карантин в стационары Москвы и Московской области.

Остановить болезнь

Все силы были брошены на то, чтобы остановить заразу. В экстренном порядке начали производить вакцину. Необходимое количество ее было доставлено из других регионов. Развернувшаяся битва заставляла людей напрягать все силы, в борьбе с болезнью стал вновь востребованным девиз времен недавней войны: «Всё – для победы». Было мобилизовано 26 963 медработника, был открыт 3 391 прививочный пункт, организованы 8 522 мобильных бригады для работы в организациях и ЖЭКах

В 1960 году я жил у бабушки в поселке Салтыковка. Рассказывали, что кто-то из инфицированных оказался в нашем поселке, и этого было достаточно для поголовной вакцинации. Мне было всего 9 лет, мы с приятелем спрятались под кроватью, но наш страх перед прививкой не разжалобил прибывших врачей и медсестер. Надо им всем сказать за это большое спасибо. Признаться, в памяти моей осталось, что взрослые отнеслись к этой проблеме с большой тревогой и пониманием. Я не помню, чтобы кто-то отказался от вакцинации. В памяти народа это оставалось: вспомните, как в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1966) персонажи Никулина, Вицина и Моргунова покорно ложатся делать прививку, узнав, что «в районе эпидемия». Так на их месте в то время поступил бы каждый.

Источник: Виталий Карпов / РИА Новости

Когда все утихло, выяснилось, что всего от Алексея Кокорекина заразилось черной оспой 19 человек, в том числе 7 родственников, 9 человек медицинского персонала и 3 пациента больницы. От них заразились еще несколько человек. Всего заразившихся было 46 человек, 3 из них скончались.

Больше эта болезнь у нас в стране себя не проявляла. Советские врачи еще долго воевали с черной оспой в дальних уголках планеты.

В СССР не любили афишировать подобные ЧП. Негласное правило «меньше знаешь – лучше спишь» в те годы помогало избежать паники. Правда, при таком подходе забытыми остались люди, которые наяву сотворили подвиг и спасли Москву 1960 года от страшной беды.

Обложка: Кадр и фильма «В город пришла беда»

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