Краткий курс истории. Серый кардинал Брежнева 21 ноября 1902 года родился Михаил Андреевич Суслов – будущий идеолог партии, за что его называли серым кардиналом Брежнева и Победоносцевым Советского Союза. Продвижение Суслов имел идеальное для партийного деятеля происхождение – крестьянское. В 19 лет он вступил в комсомол, а через год в РКП(б). Окончив в 1928 году институт им. Г. В. Плеханова, Суслов постепенно продвигается по партийной карьерной лестнице. Накануне Великой Отечественной войны и до ноября 1944 года Суслов занимает пост первого секретаря Орджоникидзевского (Ставропольского) краевого комитета ВКП(б). В годы войны он организует партизанское движение на территории оккупированного Ставропольского края. А с ноября 1944-го руководит Бюро ЦК ВКП(б)... На чтение: 1 минута

21 ноября 1902 года родился Михаил Андреевич Суслов – будущий идеолог партии, за что его называли серым кардиналом Брежнева и Победоносцевым Советского Союза.

Продвижение

Суслов имел идеальное для партийного деятеля происхождение – крестьянское. В 19 лет он вступил в комсомол, а через год в РКП(б). Окончив в 1928 году институт им. Г. В. Плеханова, Суслов постепенно продвигается по партийной карьерной лестнице. Накануне Великой Отечественной войны и до ноября 1944 года Суслов занимает пост первого секретаря Орджоникидзевского (Ставропольского) краевого комитета ВКП(б). В годы войны он организует партизанское движение на территории оккупированного Ставропольского края. А с ноября 1944-го руководит Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР, деятельность которого сводилась к борьбе с «лесными братьями» . Наконец, в 1947 году Суслова назначают начальником Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС.

Секретарь Ставропольского краевого комитета партии и начальник штаба партизанского движения М.А. Суслов (в центре) среди партизан. 1943 год

Идеальный коммунист

Суслов стал заметным деятелем еще при Сталине и Хрущеве, но пик его карьеры пришелся на брежневскую эпоху. О Суслове ходило много слухов, большинство из которых со временем подтверждались. Например, в то время, когда всем высокопоставленным партийцам подавали осетрину по-московски, Михаил Андреевич кушал сосиски с картошкой. Курить – не курил. Пить – не пил. Даже на больших торжествах и официальных встречах в рюмку ему наливали воду. Лейтенант Ильин, тот, который покушался на Брежнева, на допросе заметил, что единственный порядочный человек в стране – Михаил Суслов. А еще Михаил Андреевич ходил в одном и том же пальто почти 30 лет, пока Брежнев не предложил Политбюро «скинуться тов. Суслову на новое пальто». После этого главный идеолог СССР пальто сменил. Подношения Суслов не брал ни в каком виде, за попытку вручить подарок мог уволить. Допустимым считал принять только книгу за подписью автора.

«Враг» студентов

Именно Суслов ввел во всех вузах страны Советов предмет «научный коммунизм», который сводил с ума многих студентов. Кроме того, в молодости Суслов выступил с докладом «О личной жизни комсомольца», суть которого сводилась к нравственным заповедям, что можно, а чего нельзя. Зная, каким Суслов был коммунистом, можно представить, что это были за заповеди! Брежнев и тот, когда перед ним стоял вопрос принятия важного решения, иногда произносил вслух: «А это еще как Михаил Андреевич посмотрит…» Самый скромный и влиятельный идеолог партии скончался 25 января 1982 года, несколькими месяцами ранее Леонида Ильича.