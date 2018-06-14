Венский конгресс Венский конгресс – международный конгресс 1814–1815 годов, который состоялся после победы союза европейских государств над наполеоновской Францией.

Венский конгресс – международный конгресс 1814–1815 годов, который состоялся после победы союза европейских государств над наполеоновской Францией.

Предпосылки созыва Венского конгресса

Ожесточенная и длительная борьба европейских государств против империи Наполеона завершилась разгромом Франции. Естественно, что победители видели основную цель в уничтожении всех изменений, внесенных Наполеоном на карту мира, но не забывали и о себе, добиваясь сохранения своих интересов. Планировалось, что все завоевания Франции будут ликвидированы и она останется в границах того государства, которым являлась до 1 января 1792 года.

Ход Венского конгресса

Инициаторами этого мероприятия стали победившие государства (Российская империя, Пруссия, Австрия и Великобритания), они и возглавили руководство конгрессом. На Венском конгрессе основными действующими лицами стали российский император Александр I , австрийский император Франц I и австрийский канцлер Меттерних, английский министр иностранных дел лорд Каслри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг. Не менее активное участие в конгрессе принимал и французский министр иностранных дел де Талейран-Перигор. Все участники конгресса постоянно спорили, торговались, но определили основные решения.

Единство участников определялось главной целью: все изменения и преобразования, появившиеся в Европе за последние двадцать лет, должны быть ликвидированы. Участники конгресса добивались и восстановления прав прежних монархов, которые пострадали в результате прошедших революционных преобразований и войн.

Стояла задача сформировать устойчивые гарантии, которые не допустили бы возрождения бонапартизма на территории Франции, а также дальнейших попыток перекраивания Европы. Не менее важным стало обеспечение территориальных запросов победителей. И здесь предстояло внести изменения в карту Европы и раскрой имеющихся колоний. Работа конгресса не прерывалась даже во время краткосрочного возвращения Наполеона к власти. Знаменитые «Сто дней» Наполеона, победоносное вхождение его в Париж не остановили дискуссии, проходящие в Вене. Но победа союзных войск при Ватерлоо практически привела к окончанию конгресса.

Решения Венского конгресса

Державы-победительницы смогли добиться определенного компромисса, и 9 июня 1815 года был подписан Генеральный акт Венского конгресса.

В итоге были приняты следующие решения:

– Царство Польское входило в состав Российской империи.

– Голландия и Бельгия объединялись и образовывали Объединенное королевство Нидерландов с присоединением Люксембурга.

– В Северной Италии Ломбардия и Венеция объединялись в Ломбардо-Венецианское королевство, управление над которым осуществляла Австрия.

– Англичане вернули ранее утраченные колонии и подтвердили свое право на владение Мальтой.

– Франция оставалась в границах 1792 года, и на ее территории размещались оккупационные войска, на французском престоле восстанавливалась династия Бурбонов.

– Папа Римский вновь восстанавливал власть над Ватиканом и Папской областью.

– Был образован Германский союз.

– Дания, являвшаяся союзницей Франции, лишилась Норвегии, которая была передана Швеции.

Значение Венского конгресса

Впервые мировые державы сели за стол переговоров по урегулированию спорных вопросов, что стало предпосылкой для создания современной дипломатии.

Все участники посчитали, что они создали прочные основы для мира в Европе. Но прошло всего 15 лет, и на территории Нидерландов произошла так называемая Бельгийская революция, в результате которой возникло Бельгийское королевство. В 1830 году поляки подняли восстание против российского царизма, которое было жестоко подавлено. В 1848 году революционные брожения прошли по всей Европе. Они затронули Италию, Францию, Австрию и Германию и нанесли заметный урон основам монархического строя. Но основной удар по принятым соглашениям нанесла Крымская война 1853–1855 годов .