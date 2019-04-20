Сабля императора, или Как русский генерал спас жизнь Наполеону 6 апреля 1814 года в Фонтенбло под Парижем состоялось историческое событие: император Франции Наполеон I отрёкся от престола Отречение Бонапарта После того как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814-го, Наполеон ещё был полон решимости продолжать борьбу, но политическая ситуация в стране круто изменилась. И отнюдь не в его пользу. Император уже не мог управлять страной, и 3 апреля Сенат провозгласил его отстранение от власти и сформировал новое правительство во главе с Талейраном. Последний и решающий удар в спину императору нанесла армия. От великого полководца отвернулись его верные маршалы Ней, Бертье и Лефевр, которые уговаривали его отречься...

6 апреля 1814 года в Фонтенбло под Парижем состоялось историческое событие: император Франции Наполеон I отрёкся от престола

Отречение Бонапарта

После того как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814-го, Наполеон ещё был полон решимости продолжать борьбу, но политическая ситуация в стране круто изменилась. И отнюдь не в его пользу. Император уже не мог управлять страной, и 3 апреля Сенат провозгласил его отстранение от власти и сформировал новое правительство во главе с Талейраном.

Последний и решающий удар в спину императору нанесла армия. От великого полководца отвернулись его верные маршалы Ней, Бертье и Лефевр, которые уговаривали его отречься в пользу сына. Поняв, что он проигрывает по всем позициям и ему нечем сражаться, Бонапарт отрекается от престола. С императором остаются только несколько слуг, врач и генерал Коленкур. По Фонтенблоскому договору несостоявшийся покоритель мира получал во владение остров Эльба в Средиземном море. 20 апреля 1814 года началась ссылка Наполеона.

Спаситель

По протоколу, бывшего императора и его супругу Марию-Луизу сопровождал эскорт из эмиссаров каждой страны-победительницы. Россию представлял первый адъютант Александра I граф Павел Андреевич Шувалов – участник суворовских походов в Италию , человек смелый и добродушный, благородный и храбрый. Русский царь неоднократно доверял ему деликатные дипломатические поручения.

Первоначально Наполеона сопровождали гвардия и конный конвой, но в городе Авиньоне на кортеж напала разбушевавшаяся толпа с криками «Долой тирана! Долой разбойника!». Карета была забросана булыжниками. Трагически должно было завершиться нападение в Оргоне. Крестьяне окружили карету Наполеона, пытались вытащить его наружу и разорвать на части. Ни один из эмиссаров союзников не пришёл на помощь Наполеону, только граф Шувалов пробился через толпу и грудью прикрыл бывшего императора. Решительный поступок русского эмиссара охладил пыл наступающих. Тем временем заложили новых лошадей, и кортеж спешно покинул деревню.

После этого инцидента граф Шувалов предложил Наполеону поменяться шинелями. По преданию, он сказал, что поскольку они одного роста, то в случае следующего нападения это может спасти жизнь бывшему императору. Наполеон удивился и хотел выяснить, почему русский генерал делает такое предложение? Шувалов ответил: «Мой император Александр поручил мне доставить вас к месту ссылки живым и невредимым. Я считаю долгом чести выполнить приказ моего императора».

Наполеон, не надеясь больше на сопровождающих эмиссаров, облачился в шинель русского генерала и поменялся с ним каретами. Маскировка помогла, и кортеж благополучно достиг морского побережья, где Наполеон поднялся на борт фрегата «Неукротимый». На корабле состоялась последняя встреча Шувалова и Наполеона. Бонапарт просил передать искреннюю признательность Александру I, а самому графу в знак благодарности вручил свою саблю. Эту саблю Наполеону подарили в конце 1799 года за Египетский поход. На клинке выкована надпись: «Н. Бонапарт. Первый консул республики французов». Это одно из лучших произведений знаменитого французского оружейника Николя Ноэля Буте.

Судьба реликвии

Генерал Шувалов привёз саблю в своё имение в Парголово под Петербургом. После смерти генерала в 1823 году драгоценная реликвия хранилась в семье. В 1912 году наследники одолжили саблю для юбилейной выставки в Историческом музее. По окончании выставки сабля вновь вернулась к владельцам.

Революция внесла свои коррективы в судьбу этого уникального оружия. В 1918 году имение Е. А. Воронцовой-Дашковой, урождённой Шуваловой, было разорено и несколько лет о сабле ничего не было известно. Какое-то время она верно служила Красной Армии, участвовала в боях с белыми. Сабля значительно пострадала, утратила некоторые элементы, но в 1926 году оказалась в музее РККА, а уже после передана Государственному Историческому музею, где и находится в настоящее время.

А усадьба в Парголово также пережила массу злоключений. В ней были школа рабочей молодёжи, дом отдыха и Институт токов высокой частоты. О графе Шувалове в усадьбе напоминают только знаменитые фигурные пруды «Треуголка Наполеона» и «Рубаха Наполеона».