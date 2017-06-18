Ватерлоо и конец славы Наполеона 18 июня 1815 года вернувшийся к власти во Франции Наполеон I проиграл решающую битву у бельгийской деревни Ватерлоо и окончательно утратил свои императорские полномочия.

18 июня 1815 года вернувшийся к власти во Франции Наполеон I проиграл решающую битву у бельгийской деревни Ватерлоо и окончательно утратил свои императорские полномочия.

Важнейшие факты

1. Всего лишь 45-летний Наполеон до Ватерлоо успел испытать и мировую славу, подчинив себе к 1812 году практически всю Европу, и крушение своей империи после неудачного похода в Россию и удачных заграничных походов своих противников, русской армии и её союзников. Но торжественный въезд в марте 1814 года русского императора Александра I в Париж не оказался долгожданным концом наполеоновских войн. В марте 1815 года Наполеон бежал из ссылки на острове Эльба и молниеносно вернул себе власть.

2. Ватерлоо находится всего в 15 км от Брюсселя, и Наполеон надеялся закрепить свой успех, захватив будущую столицу Бельгии (бельгийская государственность будет провозглашена через 15 лет, в 1830-м). Но его противники во главе с британским фельдмаршалом Веллингтоном и прусским фельдмаршалом Блюхером нанесли французам чувствительное поражение, заставившее Наполеона уже 22 июня отречься от престола и попытаться уплыть в Америку. Британский флот не позволил ему далеко уйти, и вплоть до смерти в 1821-м новым местом ссылки знаменитого завоевателя станет отдалённый остров св. Елены.

3. После Ватерлоо популярность Наполеона в Европе резко снизилась, а после его кончины прекратилась и наполеоновская легенда – история невероятного возвышения никому не известного уроженца Корсики. Само же слово «Ватерлоо» во многих языках стало символом крушения надежд, для англичан это, напротив, предмет гордости: не зря Лондон-Ватерлоо – это самый загруженный в Лондоне вокзал. Писатели и деятели искусства уже более 200 лет находят предмет вдохновения в той битве. Среди них и советский режиссёр Сергей Бондарчук, снявший в 1970 году на Западе фильм «Ватерлоо».

Перед сражением

Уезжая к армии, Наполеон хорошо понимал, что он оставляет в тылу людей весьма ненадежных и что дело не столько в либералах собравшейся 11 июня палаты, сколько в человеке, которого он сейчас же по возвращении своем с острова Эльбы опять сделал министром полиции. Жозеф Фуше ухитрился перед самым въездом Наполеона в Париж вызвать против себя гнев Бурбонов и опалу, и этот искусный прием доставил ему место министра, как только Наполеон вошел в Париж.

Коалиция совершенно непоколебимо решила покончить с Наполеоном. После первого испуга и упадка духа все правительства держав, представители которых заседали на Венском конгрессе, обнаружили необычайную энергию. Все попытки Наполеона завести с какой-нибудь державой сепаратные переговоры были отклонены, Наполеон был объявлен вне закона как «враг человечества».

Достаточно напомнить, даже оставляя в стороне второстепенные державы, что после Ватерлоо немедленно во Францию вторглись армии: австрийская (230 тысяч человек), русская (250 тысяч человек), прусская (310 тысяч человек), английская (100 тысяч человек). Составляться эти армии начали с большой поспешностью тотчас после получения известий о высадке Наполеона на юге Франции.

Когда Наполеон прибыл к армии, он был встречен с необычайным энтузиазмом. Английские лазутчики не могли прийти в себя от удивления и доносили начальнику английской армии Веллингтону, что обожание Наполеона в армии дошло до размеров умопомешательства. С этими свидетельствами согласуются и показания других иностранных соглядатаев, присматривавшихся к настроениям во Франции. Ни Веллингтон, ни его шпионы не разглядели в настроениях солдат еще и другой черты, которой не было до сих пор в наполеоновских армиях, - это подозрительности и недоверия солдат к генералам и маршалам. Солдаты помнили, как маршалы в 1814 г. изменяли императору. Слепо веря Наполеону, они хотели, чтобы он поступил с «изменниками» так же, как в свое время Конвент с подозрительными генералами. Гильотина для изменников в генеральских галунах! Но Наполеон на это не шел, маршалы и генералы оставались на своих местах, он не решился на революционный террор ни в тылу, ни на фронте, хотя сам и проговорился, что это удвоило бы его силы.

Присутствие императора ободряюще подействовало на солдат: они уверились, что генералы и маршалы под хорошим надзором и можно не опасаться внезапного предательства с их стороны, в чем солдатская масса не всех, но некоторых из них подозревала.

14 июня Наполеон начал кампанию вторжением в Бельгию. Он быстро двинулся в промежуток, который отделял Веллингтона от Блюхера, и бросился на Блюхера. Французы заняли Шарлеруа и с боем перешли через реку Самбру.

Битва и ее последствия

Наполеон велел маршалу Нею еще 15 июня занять селение Катр-Бра на Брюссельской дороге, чтобы сковать англичан, но Ней, действуя вяло, опоздал это сделать. 16 июня произошло большое сражение Наполеона с Блюхером при Линьи. Победа осталась за Наполеоном; Блюхер потерял больше 20 тысяч человек, Наполеон - около 11 тысяч. Но Наполеон не был доволен этой победой, потому что если б не ошибка Нея, который задержал без нужды 1-й корпус, заставив его напрасно совершить прогулку между Катр-Бра и Линьи, он мог бы при Линьи уничтожить всю прусскую армию. Блюхер был разбит и отброшен (в неизвестном направлении), но не разгромлен.

17-го числа Наполеон дал передохнуть своей армии.

Веллингтон со всеми силами английской армии занял позицию в 22 километрах от Брюсселя, на плато Мон-Сен-Жан, южнее деревни Ватерлоо. Лес Суаньи, севернее Ватерлоо, отрезал ему путь отхода к Брюсселю.

У Наполеона было приблизительно 72 тысячи человек, у Веллингтона - 70 тысяч в тот момент, когда утром 18 июня 1815 г. они стали друг против друга. Оба ожидали подкреплений и имели твердое основание ждать их: Наполеон ждал маршала Груши, у которого имелось не больше 33 тысяч человек; англичане ждали Блюхера, у которого после поражения, испытанного им при Линьи, осталось около 80 тысяч человек и который мог появиться с готовыми к бою 40-50 тысячами.

25 тысяч французов и 22 тысячи англичан и их союзников легли на поле битвы убитыми и ранеными. Но поражение французской армии, потеря почти всей артиллерии, приближение к границам Франции сотен тысяч свежих австрийских войск, близкая перспектива появления еще новых сотен тысяч русских - все это делало положение Наполеона совсем безнадежным, и он это сознал сразу, удаляясь от ватерлооского поля, на котором кончилось его кровавое поприще.

Он приехал после Ватерлоо в Париж не бороться за престол, а сдавать все свои позиции. И не потому, что исчезла его исключительная энергия, а потому, что он, по-видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он свое дело - худо ли, хорошо ли - сделал и что его роль окончена.

Он прибыл в Париж 21 июня, созвал министров. Карно предлагал потребовать у палат провозглашения диктатуры Наполеона. Даву советовал просто объявить перерыв сессии и распустить палату. Наполеон отказался это сделать. 22 июня он отрекся вторично от престола в пользу своего маленького сына. Его второе царствование, продолжавшееся сто дней, кончилось.