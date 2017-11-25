Краткий курс истории. Нобель и его связь с Россией 25 ноября (по н. ст.) 1867 года шведский инженер-химик Альфред Бернхард Нобель, человек, учредивший знаменитую премию, запатентовал динамит. Не все знают, но Альфреда многое связывало с Россией. А еще он был ярым пацифистом и во многом по-детски наивен. Мои открытия скорее прекратят все войны, чем ваши конгрессы. Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди откажутся от этих ужасов и от ведения войн.Альфред Нобель Отец Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в семье инженера-изобретателя Эммануила Нобеля. Последний в 1837 году отправился в Россию с целью поправить финансовое положение семьи. Николай I лично одобрил...

25 ноября (по н. ст.) 1867 года шведский инженер-химик Альфред Бернхард Нобель, человек, учредивший знаменитую премию, запатентовал динамит. Не все знают, но Альфреда многое связывало с Россией. А еще он был ярым пацифистом и во многом по-детски наивен.

Мои открытия скорее прекратят все войны, чем ваши конгрессы. Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди откажутся от этих ужасов и от ведения войн. Альфред Нобель

Отец

Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в семье инженера-изобретателя Эммануила Нобеля. Последний в 1837 году отправился в Россию с целью поправить финансовое положение семьи. Николай I лично одобрил создание опытных образцов новых морских мин, предложенных Эммануилом Нобелем. После успешных испытаний Нобелю были выделены деньги на развитие и других инженерных дел. Основав завод, Эммануил Нобель стал производить вооружение, выпустил первые в Российской империи системы домашнего отопления, в которых использовалась горячая вода. А в 1853 году и вовсе получил Императорскую золотую медаль за создание новейших паровых машин, которыми оснастил 11 военных кораблей.

Альфред

Альфред Нобель, будучи девяти лет от роду, вместе с мамой и двумя братьями, Робертом и Людвигом, оказался в России в 1842 году. Через год в семье родился еще один сын, Эмиль. Все дети получили превосходное домашнее образование. После восьми лет жизни в России Альфреда отправили в путешествие по Европе и США, где начались его первые научные изыскания в области химии. Он работал с людьми, установившими состав глицерина и получившими нитроглицерин. С 1852 года Альфред продолжает работу на предприятии отца в Петербурге, работает с известнейшим русским химиком Николаем Зининым, проводившим опыты с нитроглицерином. Именно в России в 1863 году Альфред Нобель изобретает запал, названный впоследствии «нобелевым» запалом. Однако в России дела не сложились, и Альфред возвращается в родную Швецию. Вскоре в Швеции запретили производство нитроглицерина из-за частых несчастных случаев (во время одного из них погиб Эмиль Нобель). Альфред не сдался и в 1866 году сделал свое самое знаменитое открытие. Смешав нитроглицерин с кизельгуром (осадочная порода), он сумел стабилизировать мощность нитроглицерина – вещество получило название «динамит».

Завещание

Кроме динамита, Альфред Нобель изобрел и более эффективные взрывчатые вещества, а также бездымный порох – баллистит. Благодаря своим открытиям и патентам на них, Альфред к концу жизни был весьма богат. За три года до смерти он составил завещание, в котором распределил свои денежные средства между членами семьи, различными научными, образовательными и медицинскими учреждениями. Но через два года передумал. В новом завещании он распорядился создать из имеющихся у него средств фонд, ежегодные доходы от которого шли бы на премии для людей, совершивших особые научные открытия или достигших особенных успехов в литературе и движении за мир. Так «родилась» Нобелевская премия. Скончался знаменитый изобретатель 10 декабря 1896 года. Кстати, брат Альфреда – Людвиг Нобель – является основателем одного из старейших машиностроительных заводов в мире «Русский дизель» (1862 год), а его могила расположена на Смоленском кладбище Петербурга. Сын Людвига был членом партии «Союз 17 октября» .