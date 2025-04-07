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В Санкт-Петербурге был основан «Пушкинский Дом».
15 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге был основан «Пушкинский Дом».
Еще в 1899 году при Академии наук была создана Комиссия по подготовке празднования столетия со дня рождения Пушкина, которая изначально планировала поставить памятник поэту, однако постепенно идея трансформировалась в создание музея.
Постепенно коллекция Пушкинского Дома росла, в нее стали входить литературные реликвии, автографы и печатные издания писателей всех эпох. Сегодня Пушкинский дом — музейно-исследовательский комплекс, занимающийся исследованиями в области русской литературы.
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Другие события в этот день
В Красной армии был введен первый отличительный знак — Красная звезда.
15 декабря 1917 года в Красной армии был введен первый отличительный знак — Красная звезда. Революция 1917 года внесла заметные коррективы во все знаки, чины, звания и атрибуты наших вооруженных сил. Первоначально отличием революционных частей были красные повязки, но это было очень ненадежно, и им на смену пришли пятиконечные звезды. Не осталось точных свидетельств о том, кто является автором этого символа. Армейская красная звезда очень скоро стала олицетворять и саму Советскую Россию. В 1923 году она появилась в виде элемента на гербе СССР, а в 1924 году — на флаге Страны Советов. В 1930 году красные рубиновые звезды появились на первых пяти башнях Московского Кремля. Победа советского народа в Великой Отечественной войне тоже неотделима от главного символа Красной армии.
15 декабря∙1917 год
Было основано Московское высшее общевойсковое командное училище.
15 декабря 1917 года было основано Московское высшее общевойсковое командное училище. История МВОКУ началась с 1-й Московской революционной пулеметной школы, открытой по личному указу Ленина. Первые выпускники — кремлевские курсанты, как их неофициально называли. В последующие годы последовали различные изменения. В начале Великой Отечественной войны материально-техническую базу эвакуировали в Новосибирск. Из курсантов был сформирован отдельный курсантский полк, который участвовал в обороне Москвы. В настоящее время МВОКУ является единственным в стране военным вузом, который обладает правом проводить торжественный выпуск молодых офицеров на Красной площади.
15 декабря∙1917 год
В ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Клин
15 декабря 1941 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Клин (Московская область). Город был оккупирован немецко-фашистскими войсками 23 ноября 1941 года, но уже в начале декабря Красная армия начала контрнаступление, одной из задач которого было выйти в тыл клинской группировки противника, окружить и разгромить ее. Многие жители Клинского района активно помогали советским войскам. В боях за город немецко-фашистские войска потеряли более 13 тысяч солдат убитыми и ранеными. Красной армии удалось захватить 122 танка, 18 бронемашин, свыше 1000 грузовых и легковых автомобилей, 80 артиллерийских орудий.
15 декабря∙1941 год