В Санкт-Петербурге был основан «Пушкинский Дом».

15 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге был основан «Пушкинский Дом».

Еще в 1899 году при Академии наук была создана Комиссия по подготовке празднования столетия со дня рождения Пушкина, которая изначально планировала поставить памятник поэту, однако постепенно идея трансформировалась в создание музея.

Постепенно коллекция Пушкинского Дома росла, в нее стали входить литературные реликвии, автографы и печатные издания писателей всех эпох. Сегодня Пушкинский дом — музейно-исследовательский комплекс, занимающийся исследованиями в области русской литературы.