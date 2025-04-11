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В Москве была основана Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского.
23 ноября 1920 года в Москве была основана Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского.
До начала 1930-х годов академия являлась первым и единственным высшим авиационным учебным заведением СССР. В годы Великой Отечественной войны ее выпускники командовали военно-воздушными силами, воздушными армиями, авиационными соединениями, руководили инженерно-авиационной службой.
За свою длинную историю Военно-воздушная инженерная академия подготовила десятки тысяч командных и инженерных кадров, в том числе 8 маршалов авиации, 30 летчиков-космонавтов, 109 Героев Советского Союза и России. Всемирную славу академии создали именно ее выпускники.
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Сталинградский и Юго-Западный фронты соединились в районе Калача
Сталинградский и Юго-Западный фронты соединились в районе Калача – кольцо окружения под Сталинградом замкнулось! В котле под Сталинградом – 22 дивизии и 160 отдельных частей противника, 330 тыс. чел.
23 ноября∙1942 год
Состоялась первая широковещательная передача Московского радио.
23 ноября 1924 года состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Именно эту дату принято считать годом рождения регулярного радиовещания в СССР. Началась систематическая трансляция программ из Москвы, что ознаменовало переход от экспериментальных передач к созданию полноценной радиосети. К временам распада СССР сеть радиовещания представляла собой сложную систему, охватывавшую практически всю территорию страны. Радио долгое время было главным источником новостей. Его и сегодня продолжают слушать большое количество жителей России.
23 ноября∙1924 год
В Москве на Арбатской площади был открыт «Художественный электротеатр»
23 ноября 1909 года в Москве на Арбатской площади был открыт «Художественный электротеатр» (ныне кинотеатр «Художественный»). Первыми фильмами, которые показывали в московском кинотеатре, были драма «Жоржетта», мелодрамы «Ангел примирения» и «Посмертное желание матери», а также некоторые другие видовые и комические картины. В годы Великой Отечественной «Художественный» продолжал работать, несмотря на войну. В его репертуаре были боевые киносборники и хроникальные фильмы. В 1950-е годы кинотеатр оборудовали первым в Москве широким экраном.
23 ноября∙1909 год
Установлено одно общее для всего населения наименование – гражданин Российской республики
Установлено одно общее для всего населения наименование – гражданин Российской республики.
23 ноября∙1917 год
В Москве родился мультипликатор ЭДУАРД НАЗАРОВ
23 ноября 1941 г. в Москве родился мультипликатор ЭДУАРД НАЗАРОВ (1941-2016) – «Жил-был пес». Голоса: Пес – Бурков, Волк – Джигарханян, Рассказчик – Назаров. «Щас спою!» ✅ Факт. Работая у Хитрука, создал образ Винни-Пуха.
23 ноября∙1941 год
В Киеве родился детский писатель НИКОЛАЙ НОСОВ
23 ноября 1908 г. в Киеве родился детский писатель НИКОЛАЙ НОСОВ (1908-1976) – автор Незнайки. А еще – «Живая шляпа», «Огурцы», «Веселая семейка», «Витя Малеев в школе и дома»… ✅ Факт. Окончил ВГИК, работал постановщиком и режиссером мультипликационных и учебных фильмов
23 ноября∙1908 год
В Петрограде Александр Грин завершил свой шедевр – «Алые паруса»
В Петрограде Александр Грин завершил свой шедевр – «Алые паруса». «Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор ПБГ, 23 ноября 1922 г.» (посвящение жене)
23 ноября∙1922 год
Предан анафеме предатель Мазепа
Предан анафеме предатель Мазепа: «за крестопреступление и за измену великому Государю буди анафема». Архиереи пропели трижды: «Буди проклят!» До этого в Глухове повесили чучело изменника, приставшему «к еретическому королю шведскому», и выбрали нового гетмана.
23 ноября∙1708 год
Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Она была призвана заботиться о городских аптеках и врачах, помогать им в предотвращении и профилактике распространенных тогда эпидемий оспы. Первым председателем коллегии стал барон Черкасов. «Весь Петербург хочет себе привить оспу, а те, которые это сделали, уже здоровы» (Екатерина II). Так было заложено начало развития Медицинской коллегии в России, которая в последующие годы проводила большую работу.
23 ноября∙1763 год
Родился первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский
23 ноября 1875 года родился первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский Он находился на посту наркома просвещения РСФСР двенадцать лет, посвятив большую часть времени борьбе за сохранение культурного наследия. Луначарский сражался за театры, музеи, церкви, литературу и науку. Благодаря его стараниям часть культурного богатства страны все-таки была сохранена. После отставки в 1929 году Луначарский стал председателем Ученого комитета при ЦИК СССР, а в 1930-х — директором Института литературы и языка Комакадемии, директором ИРЛИ АН СССР, а также одним из редакторов Литературной энциклопедии. В сентябре 1933 года был назначен полпредом СССР в Испанию.
23 ноября∙1875 год