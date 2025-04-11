В Москве была основана Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского.

23 ноября 1920 года в Москве была основана Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского.

До начала 1930-х годов академия являлась первым и единственным высшим авиационным учебным заведением СССР. В годы Великой Отечественной войны ее выпускники командовали военно-воздушными силами, воздушными армиями, авиационными соединениями, руководили инженерно-авиационной службой.

За свою длинную историю Военно-воздушная инженерная академия подготовила десятки тысяч командных и инженерных кадров, в том числе 8 маршалов авиации, 30 летчиков-космонавтов, 109 Героев Советского Союза и России. Всемирную славу академии создали именно ее выпускники.