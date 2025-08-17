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Плавание Дежнёва, в ходе которого был открыт пролив между Евразией и Америкой
30 июня 1648 года началось плавание Дежнёва (7 кочей), в ходе которого был открыт пролив между Евразией и Америкой. «Отписка» служилого человека «Дежънева» якутскому воеводе, где об этом рассказано. Крайняя точка Евразии носит название мыса Дежнева
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Другие события в этот день
Собравшись у Киева, русские князья Святополк, Мономах и Святославичи заключили между собой союз
30 июня 1100 года, собравшись у Киева, русские князья Святополк, Мономах и Святославичи заключили между собой союз
30 июня∙1100 год
Епископ Владимирский Алексий (Бяконт) был возведен в сан митрополита Киевского и всея Руси
30 июня 1354 года Епископ Владимирский Алексий (Бяконт) был возведен в сан митрополита Киевского и всея Руси. Для этого он отправился в Константинополь к патриарху Филофею. До этого русскими митрополитами, как правило, становились греки, но за добродетельную жизнь и духовные достоинства Алексия патриарх сделал исключение. Также по просьбе Алексия городу Владимиру возвратили статус резиденции русских митрополитов, а за Киевом сохранилась позиция «первого престола и первой кафедры», но фактически резиденция всё равно располагалась в Москве.
30 июня∙1354 год
Родился советский конструктор ракетно-космической техники Владимир Челомей
30 июня 1914 года родился советский конструктор ракетно-космической техники Владимир Челомей Только во время учебы молодой Челомей опубликовал более 20 научных статей и написал важное учебное пособие «Векторное исчисление». К началу 1945 года под его руководством был создан прототип современных крылатых ракет. Конструктор впервые в мировой практике предложил сделать ракету со складными крыльями. Ракеты УР-100, разработанные во многом благодаря Владимиру Челомею, обеспечили стратегический ядерный паритет между СССР и США в годы холодной войны. С долговременной орбитальной станции проекта «Алмаз», разработанной на его предприятии, были проведены первые в мире стрельбы из бортового орудия космического корабля. Ракета-носитель «Протон» Челомея используется до сих пор.
30 июня∙1914 год
День рождения Украины
30 июня 1941 года в оставленном Красной армией Львове бандеровской ОУН* был принят «Акт о провозглашении Украинской державы» Вместе с бандеровцами в город вступили и немцы — части 1-й горной дивизии вермахта, батальон «Нахтигаль» и подразделения 1-го батальона полка Абвера «Бранденбург-800». «Акт», параграф №3: «Украинская армия вместе с союзною немецкой армией будет драться против московской оккупации». Фото: «Слава Украине, хайль Гитлер» Еврейский погром во Львове – первое событие в провозглашенной «Украинской державе». Немецкие оккупанты не вмешивались. Погибло 5000 человек. Просуществовало «украинское государство» всего несколько дней. Оказалось, что немецкое руководство, видевшее бандеровцев не более, чем средством пропаганды против Советского Союза, отвергало какое бы то ни было реальное сотрудничество с ними. РВИО издана «Черная книга. Зверства бандеровцев» (1941–1945 г.). Также доступно на английском языке. *ОУН — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
30 июня∙1941 год
Император Александр II утвердил Общий устав императорских российских университетов
30 июня 1863 года император Александр II утвердил Общий устав императорских российских университетов. Его действие распространялось на пять существовавших к тому времени российских университетов. Было увеличено количество штатных профессоров, выросли денежные оклады преподавателям, открывались новые кафедры, вернулись права Совета профессоров и университетский суд. В 1884 году вышел новый Университетский устав, действовавший до Февральской революции. Он упразднил автономию университетов, данную Александром II, и вдвое повысил плату за обучение. Неимущим вновь затруднили доступ к образованию.
30 июня∙1863 год
В Сибири упал огромный метеорит
30 июня 1908 года в Сибири упал огромный метеорит. Это произошло в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв страшной силы сопровождался яркими вспышками, огнём и дымом в воздухе, за которыми последовала оглушительная ударная волна. Местные жители думали, что наступил конец света. Тунгусский феномен не заинтересовал научное сообщество того времени. Первые экспедиции начались лишь при советской власти, но при изучении группа Вернадского была озадачена: вопреки ожиданиям им не удалось найти ни метеорит, ни кратер от его падения.
30 июня∙1908 год
Создание ГКО - Государственного Комитета Обороны
Создание ГКО - Государственного Комитета Обороны
30 июня∙1941 год
Между Москвой и Ленинградом впервые была успешно принята фоторадиограмма — изображение, переданное по радиоволнам
30 июня 1930 года между Москвой и Ленинградом впервые была успешно принята фоторадиограмма — изображение, переданное по радиоволнам За этим экспериментом стоял советский изобретатель Ованес Адамян. Качество передаваемых изображений было не очень высоким, однако на тот момент цель стояла совершенно другая — доказать возможность такого способа связи. И она была достигнута. Открытие Адамяна дало людям новые перспективы для оперативного обмена визуальной информацией на больших расстояниях. Сюда можно отнести и телефакс, и современное телевидение с фототелеграфией.
30 июня∙1930 год
Основан Государственный природный заповедник «Столбы»
30 июня 1925 года был основан Государственный природный заповедник «Столбы» Произошло это по инициативе жителей Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцов. В 2019 году заповедник был преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы». Сегодня он кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен парк на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он славится своими уникальными скалами-утесами, образованными из магматической горной породы сиенита. «Красноярские Столбы» стали домом для почти 300 видов животных.
30 июня∙1925 год