Плавание Дежнёва, в ходе которого был открыт пролив между Евразией и Америкой

30 июня 1648 года началось плавание Дежнёва (7 кочей), в ходе которого был открыт пролив между Евразией и Америкой. «Отписка» служилого человека «Дежънева» якутскому воеводе, где об этом рассказано. Крайняя точка Евразии носит название мыса Дежнева