День партизан и подпольщиков

29 июня — День партизан и подпольщиков

По своему размаху и эффективности партизанское и подпольное движения оказались неожиданными для противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления агрессорам.

Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование ценными разведывательными сведениями. Наиболее крупной была, проведенная партизанами в 1943 году, операция «Рельсовая война», которая являлась составной частью битвы под Курском.