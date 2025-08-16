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День партизан и подпольщиков
29 июня — День партизан и подпольщиков
По своему размаху и эффективности партизанское и подпольное движения оказались неожиданными для противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления агрессорам.
Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование ценными разведывательными сведениями. Наиболее крупной была, проведенная партизанами в 1943 году, операция «Рельсовая война», которая являлась составной частью битвы под Курском.
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Другие события в этот день
Вероятная дата закладки первой деревянной Петропавловской церкви на Заячьем острове
29 июня 1703 года - вероятная дата закладки первой деревянной Петропавловской церкви на Заячьем острове – и «окрещения» новой крепости Санкт-Петербургом (Град Святого Петра). В 1703 его еще называли Петрополем и Петрополисом
29 июня∙1703 год
Последняя крупная операции русской армии в Первой мировой
29 июня 1917 года началось Июньское наступление. «Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление» (Керенский). Последняя крупная операции русской армии в Первой мировой
29 июня∙1917 год
День партизан и подпольщиков
29 июня — День партизан и подпольщиков. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов. Учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей. Действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. Более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза.
29 июня∙1941 год
Началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны
29 июня 1941 года началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны Противником советских войск на этом направлении стала армия «Норвегия», состоящая из трех корпусов — двух немецких и одного финского. Перед ней стояла задача захватить Мурманск, единственный незамерзающий порт на севере СССР, и Кировскую железную дорогу, уничтожить базы Северного флота, завладеть Кольским заливом. Против объединенных сил оккупантов выступала 14-я советская армия, личный состав которой составлял всего 52 тысячи человек. Однако и этого количества хватило, чтобы сорвать планы нацистов и их союзников. 7 октября 1944 года Красная армия начала Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. Немцы были выбиты с территории СССР.
29 июня∙1941 год
Первая прямая телетрансляция футбольного матча
29 июня 1949 года прошла первая прямая телетрансляция футбольного матча. На стадионе «Динамо» московские армейцы победили динамовцев из Минска – 4:1
29 июня∙1949 год
«Совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 (1561) месяца июня 29»
«Совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 (1561) месяца июня 29» (открытая из-под поздних красочных слоев «летопись» строительства). Храм Василия Блаженного
29 июня∙1561 год
Отряд Черняева в 1300 человек взял Ташкент
«С покорением Ташкента мы приобретаем положение в Средней Азии, сообразное с достоинством империи и мощью русского народа» (генерал Черняев). 29 июня 1865 года отряд Черняева в 1300 человек взял Ташкент – крупнейший город Кокандского ханства.
29 июня∙1865 год
День молодежи в России
29 июня — День молодежи в России. Праздник появился во время существования СССР, в 1958 году. Он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня. Сейчас праздник перенесён на последнюю субботу июня. Российская молодёжь — это 37 миллионов граждан. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики нашей страны. Разработана и осуществляется молодёжная политика.
29 июня∙1958 год
Родился председатель Совета министров Российской империи и один из самых известных в русской истории реформаторов Сергей Юльевич Витте
29 июня 1849 года родился председатель Совета министров Российской империи и один из самых известных в русской истории реформаторов Сергей Юльевич Витте. Он начинал с управления Одесской железной дорогой. Позже занимал посты министра путей сообщений, министра финансов, председателя Комитета министров и председателя Совета министров. Александр III лично договорился с Витте, чтобы тот не ушёл в предпринимательство. В числе главных его достижений строительство Китайско-Восточной железной дороги и стабилизация рубля путём введения золотого стандарта в 1897 году. За успешное подписание с японцами Портсмутского мира 1905 года он получил титул графа.
29 июня∙1849 год