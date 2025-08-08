День Черноморского флота

13 мая — День Черноморского флота.

Именно в этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту. Они и стали боевым ядром Черноморского флота, который был основан Екатериной II сразу после присоединения Крыма к России.

Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая южные рубежи Родины, — в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в Крымской войне 1853–1856 годов, в Первой мировой и, конечно же, в годы Великой Отечественной.