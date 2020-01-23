Сушить, солить и вялить. Что ели в армиях древних времен? Мы уже не раз обращались к теме продовольственного снабжения войск в походах. «Армия марширует на брюхе», – так говорил известный король-полководец Фридрих II Прусский. А главный род войск – обоз, потому что голодный солдат – уже не солдат. Сегодня мы расскажем вам о питании в армиях древности и античности. На чтение: 3 минуты

Мы уже не раз обращались к теме продовольственного снабжения войск в походах. «Армия марширует на брюхе», – так говорил известный король-полководец Фридрих II Прусский. А главный род войск – обоз, потому что голодный солдат – уже не солдат. Сегодня мы расскажем вам о питании в армиях древности и античности.

От древности до античности

С началом войн в истории человечества у полководцев назрел вопрос снабжения своих войск пропитанием. И это помимо всего спектра проблем – от изготовления оружия и снаряжения до военной подготовки. Главное, что армии со временем начинали расти в численности, а это требовало все больше и больше еды и питья.

Египетские солдаты закупают продовольствие

Источник: https://larshaukeland.com

Древнейшие источники по истории Египта не особо много рассказывают исследователям об организации питания в древнейшей из армий мира, но и из того, что известно, можно сделать вывод, что до римлян организация питания носила не хаотичный, но весьма «сиюминутный» характер. Причем это свойственно для всех древних средиземноморских армий. Перед походом каждый конкретный полководец рассчитывал нужды своего войска исходя из длительности намечавшегося похода и, конечно, количества воинов, которых он собрал. В те далекие века проще было гнать с собой отары и стада живого скота. Так, в армии Александра Великого было много овец и коз, потому что в типичных для Македонии горных районах разводили именно их. Есть даже сведения, что македонянам поначалу не очень пришлись по вкусу напичканные пряностями восточные деликатесы. В целом в армиях античности было четкое деление на запад и восток, и пищевые привычки имели большое значение.

Армии эллинов

Западные армии (греки, македонцы) брали с собой вино, которым разводили воду для обеззараживания, еще они сушили лепешки, брали зерно и муку для изготовления хлеба в походе, мясо вялили и сушили, поскольку в меньшей степени рассчитывали на живой скот или охоту. Занимались и рыбной ловлей, а также заготовкой копченой или сушеной рыбы. Излюбленным блюдом в походе была похлебка из чечевицы, бобов или нута, куда добавляли овощи или грибы, приправы, часто для густоты размачивали в ней хлеб. Брали с собой и сыр, который при длительном хранении затвердевал, но был съедобен. Важнейшей составляющей похода была вода, и ее источники предусматривались при разработке предполагаемого пути следования. Жиры восполняли за счет почти неограниченных запасов оливкового масла, ели и сами оливки. Солдат античной греческой армии мог получить приблизительно: 0,35 кг хлеба, 0,9 кг мяса, 1 литр вина и 100 г оливкового масла в день. Причем до Рима западные армии были почти всегда небольшими по численности, а значит в редких случаях нуждались в огромном обозе.

Типичные греческие продукты

Источник: https://gidvgreece.com

Отдельно следует упомянуть гребцов на галерах. От Египта до Афин, даже несмотря на тот факт, что гребцы чаще всего были невольниками, кормили их лучше, чем простолюдинов на суше: до килограмма хлеба, большую миску похлебки, мясо (какое было – вяленое, сушеное или свежее) и сыр. Причем недостающие калории часто «добивали» пивом. Кстати, ячменное пиво пили еще во втором тысячелетии до н.э. в Египте. В пиве же чаще всего и хранили скоропортящиеся продукты. Не следует забывать и о рыбалке, флот всегда мог рассчитывать на свежую средиземноморскую рыбу. А если учесть, что судоходство в античности было преимущественно каботажным, то есть вдоль берега, у мореходов была возможность и поохотиться на суше.

В армиях Востока

Армии на Востоке всегда были больше числом. Это накладывало определенные трудности и свои особенности в их снабжении. Еще в «Среднеассирийских законах» мы можем найти некоторую информацию о военных походах, а уж позднее, в период Персии и походов Александра Македонского, из трудов Геродота, Фукидида и Ксенофонта можно сделать некоторые выводы относительно организации питания восточных армий.

Продукты древности на фреске

Источник: https://www.wikiart.org

Прежде всего это огромные отары скота. Конечно, армия Ксеркса при вторжении в Грецию вряд ли насчитывала миллион человек, как писали историки древности, но представьте сколько голов скота надо забивать в день хотя бы на сто тысяч воинов. Еще одной особенностью восточных армий была их многонациональность, в гигантские владения империй Востока входили десятки покоренных народов. Это кочевники степей и пустынь, народы приморских государств, наследники финикийцев и те, кто водил в бой слонов. Опять же можно представить, какая номенклатура кормов требовалась для боевых животных: ячмень – для коней, куст и колючка – для верблюдов, зелень – для волов, а боевым слонам следовало обеспечить разнообразие пищи. Нетрудно предположить, что обоз персидского войска мог растянуться на километры.

Мозаика II века с изображением продуктов. Музей Бардо, Тунис

Источник: https://ru.m.wikipedia.org

Для людей же местные особенности питания тоже играли роль. Пряности и специи, которыми традиционно был богат Восток, присутствовали во всех видах пищи. Иногда во время похода в рядах воинов возникали стихийные, а подчас и организованные восточные базары, где можно было купить и пищу, и многое другое. История показала, что восточный пестрый подход к организации питания в армии оказался менее жизнеспособным. А значит, требовалась организация. И теперь мы плавно переходим к римскому армейскому порядку.

Римские легионы

Мы не зря выделили римлянам отдельное описание. Поначалу Древний Рим организовывал питание своих войск на манер, принятый у греков. Но постепенно с приходом структуры легионов в римскую армию, в особенности после реформ Гая Мария, скованные железной дисциплиной, отлично обученные, хорошо вооруженные и укомплектованные легионы подарили уже Римской империи все Средиземноморье. Что же ели эти неутомимые в походах и боях воины?

Средиземноморские продукты

Источник: ttps://www.cyprusisland.net

Рацион римского легионера нам неплохо известен, многие историки Рима и даже сами полководцы оставили по этому поводу воспоминания и заметки. Самым важным элементом питания был «военный хлеб» (panis militaris). Полагающиеся 26 кг хлеба в месяц легионеры получали в зерне, сами мололи его на имеющихся у всех ручных мельничках, сами же готовили его, в основном на углях. Он легче усваивался и был более питательным, чем обычный белый хлеб.

Второй и не менее важной частью рациона был пресловутый «средиземноморский стол», сейчас это принято называть диетой. Рацион предполагал оливки и оливковое масло, в которое часто просто макали хлеб и ели; бобовые, овощи и фрукты, много винограда или изюма; рыбу (хотя появлялась она реже). Похлёбка, полба и хлеб – вот основные нехитрые, но очень калорийные блюда римских солдат. Также римляне ввели в рацион солдат сало и творог.

Хорошо видно стандартную посуду для готовки и еды которую носил с собой каждый легионер

Источник: thelosttreasurechest.wordpress.com

Насчет мяса не так все однозначно. Часто в походах терпевшие недостаток в продуктах воины охотились или забивали местный скот на мясо. Но также часто из-за мяса начиналась дизентерия или просто массовое несварение желудка. Чего, кстати, нельзя было сказать о врагах римлян, которые питались менее организованно, но были «мясоедами». Рыба тоже появлялась от случая к случаю, чаще на флоте или во время прибрежных кампаний, возле рек. Из-за огромной протяженности владений римляне порой переходили и на местные продукты, которые считались общеупотребительными на той территории, где находился легион. А при стационарном размещении в крепостях или городах местные купцы и вовсе обязаны были брать на снабжение римские войска.

Самым известным блюдом солдатского рациона стал напиток поска – смешанная с вином или чаще с винным уксусом вода. Это был традиционный напиток легионеров, который обладал неплохим противоцинготным эффектом. В целом железная дисциплина и «культ предков» (терпимость к лишениям в походе) сделали возможным столь долгое военное преимущество римлян над остальными менее дисциплинированными соседями.

Римские легионеры на привале

Источник: https://wiki.wargaming.net

Со временем и Римская империя ослабла, а на арену вышли средневековые армии, о снабжении и питании которых мы расскажем вам в следующем материале.

Обложка: А. Макбрайд. Центурион и легионеры в лагере https://cubaset.ru

Смотрите также:

Кухня – полевая, стол – окопный, рацион – царский. О питании русского солдата в годы Первой мировой войны

Основа сухого пайка: история консервов

Откуда пришел спам?

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Жареная рысь, павлины, рейнское вино... Чем потчевали на царском пиру?

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота