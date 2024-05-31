Во Владимире спасут «Дом Безыменского» Город Владимир хранит память о своем почетном гражданине - Александре Безыменском На чтение: 3 минуты

«Дом Безыменского»

Город Владимир хранит память о своем почетном гражданине - Александре Ильиче Безыменском. В спальном районе города есть «именная» улица Безыменского. На бывшей улице Царицынской, позднее - Ленина, а ныне Гагарина, сохранился домик, где жил поэт.

Как писали владимирские СМИ, дом, построенный во второй половине XIX века крестьянином Алексеем Поленовым, в 2017 году признали аварийным. Строение должны были полностью демонтировать до лета 2020 года. Однако городские власти сорвали сроки сноса муниципального жилья из-за чего, как установила прокуратура, несколько человек остались проживать «в крайне неблагоприятных условиях». Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием предоставить оставшейся на Гагарина, 15 семье благоустроенное жилье. Иск был удовлетворен. Тогда же в мэрии Владимира заявили, что новая квартира уже подобрана, а окончательного решения по сносу здания еще нет — чиновники планировали сначала посоветоваться со специалистами в сфере градостроительства. Полукаменный двухэтажный особняк на улице Гагарина, 15 известен как «дом Мусатова», владимирского торговца мануфактурным и меховым товаром, который стал владельцем здания в 1895 году. Спустя 30 лет городские власти национализировали этот дом. Последние годы в здании было 7 квартир, 6 из которых находились в частной собственности.

В 2022 году, на основании заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, по результатам научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, принято решение о включении объекта «Дом Мусатова» (г. Владимир, ул. Гагарина, д. 15) в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В начале 2024 года муниципальные власти Владимира выразили сомнение в необходимости сохранения дома по причине его аварийности и соответствующих рисков.

Однако, последовавшая волна возмущения со стороны горожан изменила позиции городской власти. В конце февраля мэрия сообщила, что ищет арендатора для муниципального имущества на 49 лет. Арендатор будет обязан разработает проект и в течение трех лет привести объект культурного наследия в порядок. Был найден надежный партнер в деле спасения объекта культурного наследия. Как сообщает Агентство реновации «Интеллект», «Дом Безыменского» ждёт ревитализация. Для компании этот объект станет вторым во Владимире. В Доме купца Тарасова на улице Дворянской работы уже начались.

О поэте

Фигура Александра Безыменского является одной из самых интересных и противоречивых в отечественной литературе.

Он выступал на одной сцене с Сергеем Есениным, встречался с Владимиром Лениным, восторгался Львом Троцким, осуждал Бориса Пастернака, писал Иосифу Сталину и даже получил от вождя народов благосклонный ответ. Переживал взлеты и падения. Его творчество Маяковский сравнил с «морковным кофе», а автор едкой эпиграммы самого поэта назвал «старым дураком с комсомольским значком». Говорят, что Безыменского в негативных образах в своих произведениях вывел Михаил Булгаков.

При этом именно Безыменский - автор русского перевода песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза» и неофициального гимна комсомола «Вперёд, заре навстречу!». Во время советско-финской войны и Великой Отечественной войны он был политработником и военным корреспондентом, его работы публиковались в «Правде», «Комсомольской правде», а также в газете «За честь Родины». Поэт был награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны первой степени за свои заслуги во время войны.

Вернемся к началу литературной и общественной карьеры Безыменского. Его отец - Иоиль-Шимон Гершонович Безыменский. Судя по метрическим записям о рождении трёх его сыновей — Давида, Бенедикта и Александра, немало времени он провёл в губернском городе Житомире, главном городе Волынской губернии. В 1902 году Иоиль-Шимон Гершонович получает право поселиться за чертой оседлости. Так семья оказалась в русской глубинке — в губернском городе Владимире-на-Клязьме. Там Безыменский-старший числился в полицейских списках «одесским мещанином, комиссионером по продаже сахару». Согласно спискам иудеев Владимира, в 1911 году Иоиль-Шимон Гершонович 52-х лет проживал в доме Мусатова по Царицынской улице. Он обладал свидетельством II разряда, к которому относились, в частности, розничные торговые предприятия, экспортеры и импортеры с оборотом в 50-300 000 рублей. В интернете можно найти данные, что 21 августа 1915 года открылось Владимирское еврейское общество помощи жертвам войны, учредителями которого были дантист Берко Аронович Каплан, мещанин Вульф Насонович Свердлов, мещанин Исайя Самуилович Коиль, купчиха Бася Шаломовна Гринблат и мещанин Иоиль-Шимон Гершонович Безыменский. Оно оказывало помощь еврейским беженцам.

Сам поэт сообщал в автобиографии, что отец был служащим фирмы «В. Высоцкий и Ко». Эта знаменитая в то время компания торговала чаем, который Россия пила вприкуску с дешевым рафинадом, изготовлявшимся сахарными заводами киевского фабриканта Бродского. По мнению местных краеведов, Безыменский-родитель был представителем во Владимире именно фирмы Бродских. В России в первые революционные годы была популярна частушка: «Чай — Высоцкого, сахар — Бродского, а Россия — Троцкого!».

Мать поэта Безыменского, Хая Бенционовна в 1911 году «46-ти лет, у которой служила белошвейкой проживавшая в доме Безыменских мещанка Киевской губернии Рывка Коган 14-ти лет». Проживал у Безыменских и племянник главы семьи «Иоганн Ноахович Безыменский 27-ми лет, юрист по образованию, окончивший курс университета св. Владимира в Киеве и исполнявший во Владимире обязанности раввина».

Среди членов совета синагоги можно увидеть не только дядю раввина Иоиля-Шимоновича Безыменского, но и Берку Левитана — отца будущего великого диктора Юрия Борисовича Левитана. Кстати, двух владимирцев судьба сводила уже в советское время: «В радиобригаду, уезжающую на величайшую стройку - Днепрогэс, - Юрия Левитана включили безоговорочно. Организовывал поездку Александр Безыменский. Он должен был с пафосом обставить ввод в строй первенца советской энергетики, а Левитан - оповестить по радио о старте «десяти советских Ниагар». Так написал ему верящий в ближайшую победу коммунизма во всем мире поэт. Он также верил, что только Левитан сможет перекричать стройку века.

Все гудело и сотрясалось. По сигналу Безыменского Юрий вдохновенно прочитал заготовленный текст. Ему не мешали ни грохот бетономешалок, ни шум днепровских порогов.

- Спасибо, выручил! — обнял его Безыменский. - С таким громовым голосом ни на одной стройке не пропадешь».

Провинциальный Владимир первых лет начала ХХ века. Старший сын Иоиля-Шимона и Хаи Давид торговал сахарным песком и мукой и держал лавку в доме купца Куликова, на Большой улице. Младшие в тот год учились в гимназии, той самой, которую прославили братья Столетовы, члены дореволюционной Госдумы Фёдор Кокошкин и Александр Эрн, художник Дмитрий Кардовский, а также поэт Константин Бальмонт. О гимназических годах поэта сохранилось воспоминание мемуариста Успенского:

«Любили мы танцевать на так называемых Шмидтовских вечерах. Большой поклонник танцев, капитан Шмидт с разрешения надлежащих властей города со своими помощниками устраивал в здании Дворянского собрания платные танцевальные вечера. Весь чистый сбор от этих вечеров шел в фонд нуждающимся детям. Плата за вход устанавливалась в 25 копеек для учеников и 50 — для взрослых. Большинство танцующих были учащиеся, взрослых было мало. Большой зал и прилегающие к нему комнаты Дворянского собрания ярко освещены, паркетный пол натерт до блеска, играет оркестр полковой музыки. Танцевать было довольно свободно, и мы с упоением танцевали. Вот танцует гимназист с большой шевелюрой зачесанных назад волос. Кто тогда мог предполагать, что это будущий поэт Александр Безыменский!»

«Родичей было мало: дед во Владимире жил своей, чужой мне жизнью старого человека, не простившего советской власти потери своего достойного места приказчика в сахарной лавке Чикина и собственного дома на Никольской (ставшей улицей Сунь-Ят-Сена), в котором теперь занимал развалившийся флигель. Мне, комсомольцу, было не до него. Он мне не писал, да и я тоже». (Строгий вопрос в анкете: «Имеете ли?..»)».

Сам Александр Ильич в поэме «Городок» так описывал Владимир:

«А грязи не найдешь — весь город осмотри.

Ну, разве на базаре, если мокро…

О, чем же не похож наш городок на Рим?

— В нем даже есть кинематограф».

Автор: Георгий Глебов

Обложка: Дом середины XIX века в центре Владимира, улица Гагарина, 15.

Источник: zebra-tv.ru