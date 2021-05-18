«Велесова книга»: можно ли этому верить? Основа основ, «библия» современного славянского неоязычества – так называемая «Велесова книга». Об этом знаменитом артефакте писали многие, в том числе профессиональные историки и лингвисты. Исследователи уже давно (начиная с 1960 года) приходят к единогласному мнению: источник, проливающий свет на верования древних славян, – фальшивка по всем параметрам. Однако мифотворцы псевдоистории и ее адепты продолжают стоять на своем, а ученые не устают им отвечать. Чудесная история Собственно, фотография некой дощечки (из числа многих) с вырезанными письменами попала в руки сотрудников советского Славянского комитета АН СССР в 1960 году благодаря эмигранту второй волны, биологу Сергею Лесному (настоящая фамилия Парамонов). Сопроводительные материалы гласили,... На чтение: 1 минута

Основа основ, «библия» современного славянского неоязычества – так называемая «Велесова книга». Об этом знаменитом артефакте писали многие, в том числе профессиональные историки и лингвисты. Исследователи уже давно (начиная с 1960 года) приходят к единогласному мнению: источник, проливающий свет на верования древних славян, – фальшивка по всем параметрам. Однако мифотворцы псевдоистории и ее адепты продолжают стоять на своем, а ученые не устают им отвечать.

Чудесная история

Собственно, фотография некой дощечки (из числа многих) с вырезанными письменами попала в руки сотрудников советского Славянского комитета АН СССР в 1960 году благодаря эмигранту второй волны, биологу Сергею Лесному (настоящая фамилия Парамонов). Сопроводительные материалы гласили, что «деревянная книга» была обнаружена в 1919 году на Украине, в каком-то разграбленном имении, белогвардейским полковником Федором Изенбеком. В 1925 году в Бельгии полковник познакомил с этой находкой своего приятеля, писателя-эмигранта Юрия Миролюбова. Интересно, что обстоятельства обнаружения данной находки и дальнейшие события (до момента публикации «книги») известны со слов Миролюбова. Он же и исследовал дощечки в течение 15 лет, часть переписал, пытался реставрировать, расшифровывать. Когда же дощечками заинтересовался профессор брюссельского университета, специалист по средневековой русской литературе Александр Экк, Изенбек отказался их предоставить. В 1941 году полковник умер, а дощечки бесследно исчезли. В результате получилось, что единственным живым человеком, который «видел» таблички своими глазами на момент передачи фотографии в Славянский комитет и мог поведать об обстоятельствах их обнаружения, был Миролюбов.

Фотография дощечки Изенбека

Историк Игорь Данилевский отметил, что рассказ Миролюбова о предоставлении ему Изенбеком дощечек и работе с ними очень похож на один из эпизодов из произведения Джека Лондона «Сердца трех», которое Миролюбов, как писатель, знал.

Поскольку тексты дощечек, прочитанные Миролюбовым, повествовали об истории славян с IX в. до н. э. по IX в. н. э., находка это была сенсационная и совершенно уникальная. Впервые информация о «книге» вышла в 1952 году в журнале «Жар-птица», издаваемом русским эмигрантом Куром (генерал Куренков) в Сан-Франциско. Кур начал вести переписку с Миролюбовым. С 1957 года в этом журнале началась публикация воспроизведений полных текстов отдельных дощечек, но из-за закрытия журнала в 1959 году публикация завершена не была. Дальнейшая история «Велесовой книги» связана в Сергеем Лесным, который утверждал, что получил от Миролюбова неопубликованные тексты дощечек. Собственно, он-то и сделал первый перевод части дощечек, а также обширный пересказ содержания «книги». Таким образом, имеется три основных источника, содержащих тексты дощечек: машинопись Миролюбова, публикации в журнале «Жар-птица» и публикации в книге Лесного «Влесова книга».

Ю.П. Миролюбов

Что думают ученые?

Начнем с данных экспертизы фотографии, проведенной авторитетнейшим специалистом в области лингвистики и палеографии того времени Лидией Петровной Жуковской. Сначала выяснилось, что фотография была сделана не с таблички, а с рисунка таблички. Кроме того, оказалось, что язык, на котором были сделаны надписи, сочетал в себе разновременные элементы из разных славянских диалектов, то есть был искусственно составлен. Вывод – в руки ученых попал низкопробная подделка.

Тем не менее у них не было шанса ознакомиться с текстами копий табличек, сделанных Миролюбовым, вплоть до 1984 года, когда завершилась мюнхенская публикация многотомного собрания сочинений Миролюбова. В 1990 году крупный российский текстолог Олег Творогов, основываясь на этих материалах, опубликовал уникальную работу, в которой привел полный текст «деревянной книги» со всеми его вариантами из записей Миролюбова. В этой же работе Творогов опубликовал результаты своего исследования «книги». Как итог – текст «книги» непереводим. Тот факт, что сам Миролюбов оставил разные варианты текста, тоже указывает на фальсификат. Ну и противоречивые свидетельства о реальном существовании деревянных табличек – в ту же копилку аргументов против.