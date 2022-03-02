Учителям и ученикам о событиях на Украине Учителям и ученикам о событиях на Украине На чтение: 1 минута

С момента начала специальной военной операции на Украине из интернета и Telegram-каналов буквально льются потоки самой противоречивой информации. Чтобы помочь молодому поколению не растеряться и сохранить внутренние ориентиры, на федеральном портале История.РФ опубликованы учебные материалы, которые подготовили историки. Эти материалы во многом объясняют происходящие сегодня события и позицию нашего государства.

Основные принципы экспансии Евросоюза-США на восток более чем ясны для россиян, украинцев, белорусов зрелого и старшего возраста. Мы годами наблюдали в прогрессии вероломные поступки, раз за разом приближающие мир к катастрофе. Для подрастающего поколения созданы материалы в формате урока, где ясно представлена современная позиция России — в борьбе за мир. С момента начала специальной военной операции на Украине из интернета и Telegram-каналов буквально льются потоки самой противоречивой информации. Чтобы помочь молодому поколению не растеряться и сохранить внутренние ориентиры, на федеральном портале История.РФ опубликованы учебные материалы, которые во многом объясняют происходящие сегодня события и позицию нашего государства:

(ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) Сценарий урока истории «Моя страна» 6-8 классы.

(ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) Беседа о важном для студентов и школьников 9-11 классы.

(ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) Сценарий урока истории «Моя страна» 15-17 лет.