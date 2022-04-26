Престолонаследие в Древней Руси X-XI в в. На чтение: 1 минута

Устоявшимся стереотипом является вывод о том, что в Древней Руси великокняжеский претол наследовал старший сын. Это вывод, как - будто подтверждается фактами: после смерти Игоря престол наследовал Святослав, после него престол наследовал Ярополк и т. д. В связи с этим Владимира и Ярослава, которые являлись третьими сыновьми своих отцов, считают узурпаторами. Намсамом деле узурпаторами явлвлись их старшие братья - Ярополк и Святополк. Мы не можем точно определить, были ли у Игоря и Святослава братья. Но у Владимира и Ярослава были и эти братья были старше их. В РП есть статья, которая говорит о том, что наследником является третий сын (БЛДР. Т.4. С.513). Владимир и Ярослав были третьими сыновьями. Оба они назначались своими отцами наместниками в В. Новгород, перед тем как занять киевский престол и, что на наш взгляд, является определяющим, их поддержало население Киева, когда они предъявили свои права на киевкий престол. О праве третьего сына на наследство говорят и русские сказки, где всё наследство получает младший, третий сын. Таким образом мы можем сделать вывод о том, что письменные источники и фолклор доказывают, что престолонаследником в Древней Руси X - XIв в. являлся младший, третий сын великого киевского князя.