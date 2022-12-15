Политико-административный и экономико-географический обзор Российской Федерации Современная Российская Федерация (Россия) стала правопреемницей Советского Союза после его распада 25 декабря 1991 года. Она унаследовала от СССР статус великой державы и в новых реалиях продолжила более чем 1000-летнюю историю российской государственности. На чтение: 4 минуты

Территория и границы Российской Федерации

Россия – крупнейшее по территории государство в мире. Она занимает площадь более 17 млн км2, что в 30 раз превосходит территорию Франции – крупнейшего государства Западной Европы. Россия протянулась на 9тыс. км с запада на восток, и на 4 тыс. км с севера на юг. Крайними точками являются Балтийская коса на западе (54°27′45″ с.ш., 19°38′19″ в.д.), мыс Флигели на Земле Франца-Иосифа на севере (81°50′35″ с.ш., 59°14′22″ в.д.), остров Ратманова в Беринговом проливе на востоке (65°47′00″ с.ш., 169°01′00″ з.д.), окрестности горы Рагдан в Дагестане на юге (41°11′07″ с.ш., 47°46′55″ в.д.).

Протяжённость российских границ превышает 60 тыс. км, включая 38 тыс. км морского побережья. Россия граничит с 18 государствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, Белоруссией, Украиной, Грузией, Абхазией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией и Северной Кореей по суше, а с США и Японией – по морю.

Россия имеет выход к трём океанам – к Балтийскому морю в бассейне Атлантического и непосредственно к берегам Тихого и Северного Ледовитого. Россию омывают 13 морей. Такое сочетание водных и сухопутных границ даёт огромное преимущество в глобальных логистических раскладах, но реализации препятствует суровый климат.

Климатический фактор

Россия – в целом северная страна, на долю регионов Крайнего Севера и приравнённых к ним приходится 2/3 её территории, на которых проживает всего около 10 млн человек. Арктические моря, на которые выпадает большая доля береговой линии, расположены в зоне экстремального судоходства и находятся вдалеке от основных магистралей и мест проживания. Исключительно низкие зимние температуры не позволяют обеспечивать постоянную экономическую жизнедеятельность.

Согласно индексу ТДН (температура на душу населения) Россия – самая холодная страна в мире, среднее январское значение составляет -12,6 °С. Для сравнения, ТДН Канады – всего -3,6 °С. По этой причине свыше 70% населения России проживают в Европейской части страны, ещё 20% – в южной Сибири. Помимо жестоких морозов, нередко доходящих до -50 °С, к неблагоприятным климатическим факторам севера России относятся полярная ночь, вечная мерзлота, частые магнитные бури, летняя мошка и гнус.

Тем не менее освоение северных регионов имеет для России важнейшее значение, т.к. значительная часть природных богатств, напрямую влияющих на благосостояние страны, добываются именно там. Фактор холода влияет на большие траты не только в условиях Крайнего Севера. Так, на отопление и утепление жилых зданий и производственных предприятий ежегодно уходит до 2,5% валового внутреннего продукта.

Численность населения и этнический состав

Численность населения Российской Федерации на начало 2022 года составляла около 147 млн человек. По этому показателю стран занимает девятое место в мире. Тенденция на снижение рождаемости, свойственная большинству развитых индустриальных стран, затронула и Россию. Демографический кризис является важным вызовом для государства, т.к. старение населения и нехватка рабочей силы оказывают серьёзное давление на экономику.

Средний возраст жителя России – 39 лет. Возрастное деление: 15% – дети в возрасте до 14 лет, 72% – молодёжь и работоспособное население от 15 до 65 лет, 13% – пенсионеры старше 65 лет. Соотношение полов – 86 мужчин на 100 женщин. Городское население достигает почти 75%, сельское – около 25%. В России 16 городов с населением более 1 млн человек. Самые крупные из них – Москва (13 млн), Санкт-Петербург (5,6 млн), Новосибирск (1,6 млн), Екатеринбург (1,5 млн) и Казань (1,3 млн).

Согласно Всероссийской переписи 2010 года на территории России проживало около 200 народов и народностей. Из них русские составляли свыше 80% населения (117 млн), остальные народы заметно уступали этим показателя. Только 5 из них превышали отметку в 1%: татары (около 4,0%), украинцы (около 1,5%), башкиры, чуваши и чеченцы (чуть больше 1,0% каждый).

Религиозный состав населения, согласно социологическим опросам, даёт следующую картину: свыше 70% граждан России относят себя к православным христианам, около 6% – к мусульманам, 1,5% – к представителям прочих мировых религий и конфессий. При этом более 22% россиян считают себя атеистами.

Политическое устройство и административное деление

В российской конституции 1993 года сказано, что Российская Федерация (Россия) – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Главой государства является президент, высшими законодательными органами – 2палаты Федерального Собрания (Совет Федерации и Государственная Дума), судебную власть осуществляют Конституционный и Верховный суды. Столица государства – город Москва.

Согласно конституции, Россия является федеративным государством, состоящим из равноправных субъектов федерации. Субъекты имеют статус республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономных округов и автономных областей. Сложные исторические процессы и этнические особенности регионов определили тот или иной статус субъекта. Республики имеют право на конституцию и государственный язык, автономные округа – на своё законодательство в рамках российских законов, для краёв свойственна большая территория и т.д.

На начало декабря 2022 года в России насчитывается 89 субъектов. Это 24 республики, 48 областей, 9краёв, 4 автономных округа, 1 автономная область и 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь). Во главе субъектов в зависимости от статуса стоят главы республик, губернаторы или главы администраций краёв и областей, мэры городов федерального значения.

С 2000 года Россия поделена на федеральные округа, которые можно рассматривать как надсубъекты, т.к. каждый округ объединяют в себе несколько субъектов федерации. В настоящий момент их 8: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Главой каждого округа назначается полномочный представитель президента.

Часовые пояса

Неизбежным следствием больших пространств является «временная растянутость» России. Поясное время устанавливается относительно всемирного координированного времени (UTC). В России введение системы часовых поясов обусловлено развитием сети железных дорог и связано с революцией 1917 года. Часовые пояса ввели указом Совнаркома РСФСР в 1919 году, впоследствии их многократно корректировали: перемещали границы, вводили и отменяли переход на зимнее и летнее время.

На сегодняшний день в России действуют 11 часовых зон и постоянное зимнее время. Административные границы часовых зон не всегда близки к фактическому солнечному времени и ориентируются прежде всего на экономические потребности и взаимосвязи регионов. Поэтому существуют часовые границы с перепадом в 2 часа – как, например, между Татарстаном и Башкортостаном. Можно также утверждать, что Россия никогда не спит, ведь если во Владивостоке готовятся ко сну, то в Калининграде идут на работу, и наоборот.

Полезные ископаемые и природные ресурсы

Россия обладает гигантским объёмом и разнообразием полезных ископаемых. По данным Всемирного банка, в России сосредоточено 20% всех природных запасов Земли. По многим позициям – таким как углеводороды (нефть, уголь и газ), железная руда, асбест, цинк и др. – страна занимает первое место по разведанным запасам или добыче. Кроме того, имеются значительные залежи драгоценных и цветных металлов – золота, меди, никеля, кобальта, алюминия и т.д. Водные, лесные и строительные ресурсы России колоссальны.

Активная эксплуатация природных богатств во многом создаёт сырьевую ориентацию российской экономики: доля доходов от экспорта природных ресурсов доходит до 70%. Концепция «великой энергетической державы» имеет свои изъяны. С одной стороны, зависимость многих стран от поставок нефти и газа можно использовать как мощный политический рычаг, с другой – нефте- и газопроводы, тянущиеся далеко за пределы страны, крайне дороги и уязвимы для диверсий, с третьей – углеводороды подвержены резким колебаниям цен. Поэтому транзит энергоносителей – предмет сложной геополитической игры.

Транспортная система и индустриальные центры

Характерной чертой российской экономики являются огромные расстояния между районами основных запасов природных ископаемых, на 3/4 сосредоточенных на Крайнем Севере, и основными промышленными центрами. Более того, сами промышленные центры с численностью населения более 100 тыс. человек создают достаточно разреженную сеть: если расстояние между ними в европейской части страны не превышает 50 км, то за Уралом этот параметр уже близок к 250 км. Эти показатели в 5 раз ниже европейских. Расстояния от предприятий переработки до источников сырья иногда достигают нескольких тысяч километров.

Всё перечисленное означает огромную транспортоёмкость экономики: она в 5 раз выше, чем в США, и в 10 раз выше, чем в Европе. Это приводит к сосредоточению населения вдоль полимагистралей – транспортных осей, связывающих крупнейшие города. Конечно, это позволяет снижать издержки и время на перевозку грузов, но плохо сказывается на перспективах развития регионов.

07. Атомный ледокол «Ямал» проводит торговые суда через льды Северного морского пути. Источник: https://goarctic.ru

Выход заключается в создании комбинированной сети высокоразвитого и дешёвого транспорта, обеспечивающей высокую мобильность населения. Требуется строить современные автодороги, увеличивать число авиационных рейсов с одновременным удешевлением авиаперелётов, а также использовать транзитный потенциал огромной страны. Важно понять, что природно-климатические условия России не фатальны: многое зависит от модели развития общества, научно-технических возможностей, последовательной политики.

Политические контуры

Распад СССР разрушил складывающуюся веками систему безопасности границ единого пространства. Почти по всему периметру России пришлось создавать новую таможенную и пограничную службы: 80% прежних пограничных пунктов оказались за границей. Но так как русское культурное пространство выходит далеко за рамки государственных границ, то и рубежи обеспечения российских интересов не всегда совпадают с государственными границами РФ. Они существенно шире: Россия имеет военные базы в Армении, Киргизии, Таджикистане, Сирии, арендует у Казахстана космодром Байконур. Российские миротворческие контингенты присутствуют в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе.

Защита русского культурного пространства становится источником потенциальных конфликтов высокой интенсивности, что особенно опасно с учётом ядерного статуса России. В связи с обострением отношений с Западом в последние 10–15 лет заметен выраженный «поворот на Восток», но каковы будут последствия таких тектонических сдвигов, сейчас предсказать невозможно.

Пути развития

Давний спор «западников» и «почвенников» вновь приобретает актуальность в наши дни. Долгие годы Россия придерживалась курса классической «реальной политики» по Бисмарку. Страна четверть века пыталась без каких-либо предрассудков наладить конструктивные контакты как со странами Запада, так и с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Основной задачей было обеспечение благоприятных внешних условий для успешного экономического развития страны. Однако последние события поставили под сомнение возможность дальнейшего гармоничного сосуществования с некоторыми государствами. В сложившихся условиях важно правильно расставить приоритеты, верно оценить свои возможности и спокойно действовать на благо Родины.