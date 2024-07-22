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Переход через перевал Сен-Готард
Переход через перевал Сен-Готард
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24 сентября 1799 года. Переход через перевал Сен-Готард
Обложка: Александр Коцебу. Переход Суворова через перевал Сен-Готард 13 сентября 1799 г.
Источник: https://commons.wikimedia.org
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