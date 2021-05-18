Отчет Тамбовского отдела РВИО за 1912 год

Отчет о деятельности Тамбовского Отдела Императорского Русского военно-исторического общества за 1912 год. Электрическая типография Москалева. Тамбов, 1913 …Но даже, когда бы ничего подобнаго и не было въ археологическихъ рессурсахъ тамбовскаго края, можетъ ли это хоть минуту смутить возникающее Общество и должны ли только въ одной тамбовской археологіи искать матеріалы г.г. его члены?

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