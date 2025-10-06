Новая Англия и Старая Британия Освоение Северной Америки началось ещё в эпоху Великих географических открытий. Вообще с момента открытия Америки - а это произошло во время экспедиции Христофора Колумба в 1492 году - между местными жителями – индейцами - и европейскими поселенцами веками возникали конфликты.

Освоение Северной Америки началось ещё в эпоху Великих географических открытий. Вообще с момента открытия Америки - а это произошло во время экспедиции Христофора Колумба в 1492 году - между местными жителями – индейцами - и европейскими поселенцами веками возникали конфликты. В начале 17 века почти все территории Северной Америки стали британскими колониями, а Центральная и Южная Америка были колонизированы Испанией. На смену уроженцам Нового Света – индейцам - пришли переселенцы-колонисты из Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Нидерландов, которые активно обосновались на материке. Британские пуритане приехали в Америку, спасаясь от англиканских преследований, а французские гугеноты, чтобы защитить свое имущество и жизнь, которые пытались отнять католики. Однако, в последней трети XVIII века в Новом Свете произошли события, в результате которых изменилась карта мира. Колонисты – причем выходцы из Европы, а не туземцы – не только восстали против Великобритании, но и победили.

Первые колонии в Северной Америке и их развитие

В XVI и XVII веках испанцы заселили Мексику и полуостров Флорида, а французы - долины рек Святого Лаврентия и Миссисипи. Англичане начали осваивать восточное побережье континента. Они получили право на освоение атлантического побережья Северной Америки. В 1607 году 120 поселенцев основали Джеймстаун - это первое английское поселение в Америке.

Жизнь в колонии была тяжелой. Американские колонии находились под строгим пуританским правлением. За непосещение церкви по субботам, неповиновение королю или плохую работу преступников могли выпороть. Люди погибали от болезней и стычек с местными жителями. В живых через два года осталось всего 38 человек. Правители стали присылать новых переселенцев из Европы. Например, жители Голландии сами переселялись на материк в поиске новых плодородных земель, с надеждой разбогатеть и начать новую жизнь. Таким образом, на Атлантическом побережье Северной Америки образовалось 13 колоний.

13 поселений начали активно развиваться. Там начался подъем мелкого сельского хозяйства и производства. Туда привлекали людей различной социальной принадлежности: предприниматели, крестьяне, наемные рабочие, слуги, рабы. Бедняки стремились начать новую жизнь и обогатиться, религиозные беженцы искали приют от преследований, аристократы получали земли от английского короля с надеждой стать независимыми правителями. Первопоселенцы также надеялись обнаружить золото в Америке, но вскоре выяснилось, что на территории английских колоний таких месторождений не существует. Среди колонистов было много англичан, также присутствовали немцы, ирландцы, французы, голландцы.

Земли Нового Света оказались плодородными, а климат благоприятным для земледелия. На новых территориях было множество лесов, которые стали ценным ресурсом для строительства английских судов. Однако, колониям остро не хватало трудовых ресурсов. Попытки заставить индейцев, стремившихся к свободе, работать не увенчались успехом, и поэтому рабочую силу приходилось привозить за океан. Среди первых поселенцев было много законтрактованных слуг, которые приехали в колонии под контрактом с компаниями, оплачивая свои долги работой. По завершении контракта эти люди становились свободными фермерами.

Система управления в колониях включала губернаторов, назначаемых королем, и колониальные советы, а также выборные ассамблеи, утверждавшие бюджет. Между губернаторами и законодательными собраниями не раз возникали противоречия, которые приходилось разрешать посредством переговоров.

Первые восстания

В некоторых штатах рабы составляли три четверти населения. В начале 17 века в Северную Америку была привезена первая группа рабов из Африки. Постепенно их труд был заменен на труд по найму. Рабовладельцы могли эксплуатировать своих рабов не только в течение оговоренного в контракте времени, но и до конца их жизни. Дети раба также становились собственностью хозяина.

Рабский труд использовался в основном на плантациях в южных колониях - Вирджинии, Мэриленде, Южной Каролине, Северной Каролине и Джорджии. Здесь выращивали табак и рис, которые экспортировались в метрополию. Это государство, владеющее колонией и эксплуатирующее ее.

К середине XVII века разношерстное колониальное общество Северной Америки постепенно складывалось в новую единую нацию – американцев. И хотя жители Нового Света были выходцами из десятков разных стран, за столетия совместного проживания у них сформировались: общая экономика, единые хозяйственные интересы, разделяемые всеми религиозные воззрения, единый американский язык. В идеалах преобладали ценности пуритан, которые призывали местное население проводить свою жизнь в непрерывном труде и молитве.

Подданные и чернокожие рабы регулярно устраивали восстания. Например, восстания рабов вспыхивали в 1712 и 1739 годах. На эти восстания были направлены войска, а зачинщики были жестоко казнены в качестве предупреждения для других. Подневольные слуги часто бежали на западную границу. Здесь они арендовали свободные земли у дворян, создавали собственные фермы и с оружием в руках противостояли колониальным властям.

Поскольку Британия была больше заинтересована в экспорте ресурсов, чем промышленных товаров, промышленное производство в колониях развивалось медленно. Значительное развитие получило только судостроение и смежные отрасли. Торговля находилась под жестким контролем Британской империи. Торговля между колониями и с Британией была свободной, но торговля с иностранными державами могла осуществляться только через метрополию. Однако эти ограничения часто игнорировались, и купцы занимались контрабандой. Вместе с тем политика метрополии препятствовала развитию капиталистических отношений в колониях, что было нежелательно для предпринимателей и купцов.

С XVII века вся Северная Америка принадлежала Англии. Британия рассматривала Новый Свет как хороший источник богатства. Чтобы контролировать колониальные общества, в Северной Америке были размещены британские войска, которые содержались за счет местного населения. Англия наложила на местное население множество запретов и ограничений, в частности запретила торговать со странами за пределами Англии. Колониальные острова платили Британии налоги и пошлины, и местное население выражало свое недовольство такой политикой Британской империи.

Недовольство у жителей колоний вызвало и то, что был издан указ, согласно которому нельзя было заселять западные территории Аллеганских гор. Особенно были возмущены мелкие фермеры и владельцы плантаций, которым необходимы были земли для увеличения урожая. И это при том, что по итогам Семилетней войны Великобритания отобрала у Франции большую часть владений в Северной Америке.

Предпосылки большого конфликта колоний с Великобританией

К середине XVIII века жизнь в колониях заметно оживилась. Уровень грамотности населения заметно повысился. Появилось множество печатных станков, библиотек и книжных магазинов. Из Британии и Франции в колонии проникали идеи Просвещения о естественных правах, национальном суверенитете и разделении властей. Бенджамин Франклин - ученый и политик, сыграл важную роль в распространении этих идей. Он критиковал религиозный фанатизм и пропагандировал научное естествознание. Под его руководством создавались кружки ремесленников и купцов для изучения философии и политики. Франклин выступал за проект создания панколониального правительства во главе с президентом. Законодательная власть должна была принадлежать Верховному совету, избираемому раз в три года. По мнению Франклина, этот верховный совет должен был утверждать новые налоги.

Принятие закона о гербовом сборе в 1765 году породило волну негодования . Дело в том, что согласно новому документу, все печатные издания и юридические документы, такие как брачные контракты, торговые договоры, документы о наследстве и официальные документы всех видов, могли быть выпущены только после покупки марок у специального государственного агента. По сути, это был прямой налог, который должны были платить все жители колонии. Один из членов Ассамблеи Виргинии заявил, что только сами виргинцы могут вводить новый налог и что решение британского парламента о гербовом сборе незаконно.

Указ о гербовом сборе сплотил колонистов. А учитывая, что колонистам не нравилось, что Англия использовала колонии только как источник ресурсов и не проявляла интереса к развитию этих территорий, то они требовали признания своих прав. Потому они заставили сборщиков налогов отказаться от своих полномочий и уничтожили или отправили обратно марки, привезенные из Британии.

Интересы жителей Северной Америки всё больше не совпадали с экономическими интересами Британской империи. Экономика 13 колоний полностью зависела от деятельности Британии. Так, все нововведения, а именно:

с 1762 года введен запрет на эмиграцию жителей Нового Света на Запад;

с 1765 года утвержден гербовый налог;

с 1767 года введен двойной налог на покупку британских товаров.

Для защиты своих прав колонисты создали организацию под названием "Сыны свободы". Ее члены пытались наладить связи со всеми колониями и создали сеть тайных агентов. Сыны свободы призвали к бойкоту британских товаров, и вскоре их поддержали купцы Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона. Это встревожило британских купцов, которые призвали британский парламент пересмотреть свое отношение к американским колониям. Парламент отменил гербовый сбор, но всё еще настаивал на праве взимать с колоний любые налоги.

В то же время жители Северной Америки почувствовали свою независимость. К середине XVIII века сельское хозяйство и промышленность были достаточно развиты, чтобы обеспечить их всем необходимым.

В американском обществе всё больше росло недовольство политикой Великобритании. 16 декабря 1773 года в гавани Бостона прошла акция протеста, направленная против введенного Великобританией налога на чай. Американские колонисты, переодевшись в костюмы индейцев, пробрались на корабли Ост-Индской компании и сбросили в воду весь находящийся на них груз чая. Это событие осталось в истории под названием «Бостонское чаепитие» и стало одной из значимых причин борьбы тринадцати британских колоний на Североамериканском континенте за обретение независимости.

После инцидента с Бостонским чаепитием британские власти ужесточили свою политику, запретив торговлю и лишив американские колонии самостоятельности. Колонии созвали Континентальный конгресс из представителей всех колоний, чтобы обсудить совместные меры против британцев. В 1774 году представители колоний собрались в Филадельфии. Через полтора месяца конгресс принял Декларацию прав. В этой декларации говорилось о жизни, свободе, собственности и праве принимать собственные законы.

Конгресс стал руководящим органом Войны за независимость и объявил бойкот преимущественно британским товарам. Конгресс попытался найти компромисс с британским правительством и предложил ряд уступок жителям Северной Америки. Однако Британская империя категорически отказалась вести переговоры с колонистами.

Год спустя вблизи городов Лексингтон и Конкорд произошли первые вооруженные столкновения между поселенцами и британскими войсками. Вооруженная борьба началась 17 апреля 1775 года, когда британский отряд попытался захватить американский арсенал в Конкорде. Отряд был разбит ополченцами. Так конфликт между колониями в Северной Америке и метрополией перерос в Войну за независимость. Для американцев это была борьба за свободу на своей территории.

Источник обложки: https://flectone.ru/kolonialnaya-istoriya-ssha.html