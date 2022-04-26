Комментариат и наследие революции На чтение: 2 минуты

Уважаемые читатели!

В России не будут праздновать столетие революции. Ну, то есть как не будут. Назначен оргкомитет, есть председатель и план мероприятий. Большая часть оргкомитета - историки. Во главе - учёный, заранее озвучивший усреднённую позицию: вот жертвы революции, вот её завоевания, невозможно оправдать репрессии, благодаря модернизации мы вышли на новый уровень.

Главную задачу учёный сформулировал чётко: " эта тема не должна стать поводом для обострения в обществе ".

Глава ответственного за столетие Российского исторического общества, по совместительству директор внешней разведки С.Е. Нарышкин - тоже внятно разъяснил позицию государства:

" Речь идет о сложном и драматическом процессе, продолжавшемся с 1917-ого по 1921-й год , этапами которого являются февральская революция, корниловский мятеж, выборы в учредительное собрание, Октябрьская революция и, наконец, Гражданская война. В таком контексте события столетней давности могут называться Великой российской революцией ".

В переводе с аккуратного чиновного на грубоватый человеческий это всё означает: символических торжеств не ждите. Ни официального плача, ни официального ликования. Сакрального пафоса ни в одну сторону не будет.

Официальная Россия проведёт семнадцатый год с академичным выражением на лице. Будет комплекс мероприятий. Состоятся лекции, секции и видеоинсталляции - и будут идти с 2017 по 2021-й. Политиков к официозу вообще не допустят.

Выпуск пара, конечно, тоже состоится. Неувядающие маргиналы-профи соберут свои мероприятия - главными героями которых на деле станут обеспечивающие безопасность и пресекающие провокации спецслужбы. Г.А. Зюганов проведёт по Москве ноябрьскую демонстрацию. Коллективный организм "эха дождя" будет голосить про историческую трагедию и про покаяться, но, поскольку он это же голосит постоянно - никто даже толком не заметит отличий от обычных дней.

...И у меня есть версия, уважаемые читатели, почему торжества не будет.

Потому что Великая Октябрьская революция сегодня - не актуальна. Ни сама революция, ни Гражданская война.

Я не в том смысле, что результаты революции не значимы и не ощущаются - конечно же, ощущаются, конечно же, значимы.

Я в том смысле, что сегодня ни у одной из сил, действовавших в годы революции, нет наследников. У ситуации 1917-го нет аналогий в 2017-м. А постоянно повторяемая мантра, что нам "необходимо закончить, наконец, Гражданскую войну" - не имеет смысла, потому что гражданской войны тоже никакой нет.

Эту мысль надо пояснить.

Сто лет назад в России имелись:

- вооружённое по случаю войны и доведённое десятилетиями "земельного вопроса" крестьянство;

- организованный, амбициозный, недавно уже восстававший и подавленный городской пролетариат - то есть индустриальные рабочие;

- официальное деление на сословия и наличие привилегированного слоя дворян, причём всё это довольно плохо налезало на реальное положение дел;

- настоящие политические партии с настоящей организацией, дисциплиной, боевиками и агитаторами - численностью от пары десятков тысяч до сотен тысяч человек;

- совершенно реальная политическая борьба - не только с митингами, пропагандой и лозунгами, но также и с жертвами, подпольем, шпионажем, акциями устрашения и возмездия.

И в принципе ещё много чего, но и этого достаточно.

В сегодняшней России множество проблем и сотни концепций их решения, но единственная настоящая борьба - ведётся государством против религиозного террористического подполья, действующего в основном в южном регионе страны.

Что касается "белых", "красных" и "гражданской войны" - то всё это имитируется общественным феноменом, заслуживающим термина "комментариат".

Речь об общности граждан с якобы полярными политическими воззрениями, которые они непрерывно и огненно высказывают - но которые никак не влияют на их образ жизни, способ заработка и законопослушность.

Можно быть прокурором-"монархисткой". Можно быть чиновником-"сталинистом". Можно быть клерком-"белогвардейцем" и бизнесменом-"коммунаром". Государство и общество достаточно стабильны, чтобы позволить гражданам спокойно носить всю эту бижутерию. А также гневно обкладывать друг друга в соцсетях и СМИ. А также крыть само государство, общество и СМИ. И делать это мирно и по закону.

Комментариат, конечно, ведёт яростную битву - но из легального пространства, за редчайшими исключениями, не выпадает. Комментариат обличает с интенсивностью в сотню гигатроцких и "ведёт просветительскую борьбу" - но делает это на своих порталах и в группах. Иногда он объясняет это тем, что "политическую деятельность в стране не даёт вести режим". Видимо, он хочет этим сказать, что сто лет назад в самодержавной монархии, где казнили, отправляли на каторгу и ссылали в Сибирь, расстреливали демонстрации и громили подпольные типографии - режим был помягче.

На самом деле это всё, конечно, глупости. Просто у комментариата в реальности нет к российскому государству столь серьёзных претензий, что ради их реализации он готов отказаться от законопослушания, рисковать свободой и идти на насилие. Рядом, повторимся, действуют те, у кого претензии к государству и обществу действительно имеют накал непримиримости: у них-то все признаки войны есть (и подпольные кружки, и организации, и оружие). Их регулярно обезвреживают спецслужбы, на войне с ними есть свои герои и жертвы .

На фоне этой - настоящей - борьбы имитационное "противостояние" каких-то там "белых" и "красных" внутри гражданского большинства выглядит совершенно декоративно.

И это, уважаемые читатели, очень хорошо. Активность комментариата служит прекрасным индикатором того, что российское государство, при всех своих проблемах - граждан устраивает (что бы они ни писали в каментах). Что имеющиеся в обществе внутренние противоречия - далеки от точки кипения. Что несогласие не переродилось в отчаяние (разве что в картинное уныние), а реализации главного общественного запроса - на справедливость - граждане ждут всё же от государства, а не от его врагов.

И поэтому столетие революции в России (если не случится чего-нибудь по-настоящему ужасного) будет праздником истории.

...К сказанному остаётся добавить, что общественное единомыслие по части законности и отказа от насилия базируется на ряде очевидных вещей. На школах, которые всё же учат, и больницах, которые всё же лечат. На общественном транспорте, который всё же возит, дорогах, которые всё же ремонтируются, на центральном отоплении, правопорядке, уличном ночном освещении, инфраструктуре, на промышленных предприятиях, на производственном, научном, оборонном и прочих ресурсах. На всём том, солидная часть чего создана как раз в результате Октября.

Так что сегодняшний мир в России - это тоже завоевание той давней революции.

Опубликовано: «На линии» .