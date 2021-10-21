Когда важно не расследование, а преступление. К годовщине убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди. Сегодня, в 53-ю годовщину самого громкого политического убийства ХХ века, уместно поговорить о том, что подчас бывает важно не раскрытие преступления, а сам факт его совершения и исторические последствия. На чтение: 2 минуты

22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди .

Бывают такие уголовные преступления, которые не помещаются в обыденную криминальную хронику. Они вызывают широкий резонанс, берутся под личный контроль, об их расследовании, случается, отчитываются перед публикой долгие годы многие поколения компетентных лиц. А после иных убийств и вовсе начинаются мировые войны.

Сегодня, в 53-ю годовщину самого громкого политического убийства ХХ века, уместно поговорить о том, что подчас бывает важно не раскрытие преступления, а сам факт его совершения и исторические последствия.

Это был четвёртый президент США, убитый во время исполнения своих обязанностей (до этого были Авраам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м и Уильям Мак-Кинли в 1901-м).

Собственно, визит в Даллас был связан с предстоящими в 1964 году президентскими выборами. Кеннеди определил для себя критически важными штатами Техас и Флориду, о чём было широко известно.

Убийцей был признан Ли Харви Освальд, стрелявший по машине президента из карабина с оптическим прицелом (сам он был убит до суда). К радости конспирологов всех времён и народов, несмотря на целый ряд независимых расследований, окончательная точка в этом деле так и поставлена. Неясными остаются несколько вопросов: сколько было стрелков; был ли Освальд террористом-одиночкой или участником преступной группы; с кем он мог быть связан; какие вообще были мотивы преступления.

Назывались версии о причастности к делу кубинских эмигрантов (недовольных провалом операций против режима Фиделя Кастро); подозревали ЦРУ по заказу вице-президента Линдона Джонсона (последний автоматически занял пост президента, а в 1964 году с огромным отрывом победил крайне правого республиканца Барри Голдуотера); указывали также на мафию и советские спецслужбы (жена Освальда – экс-гражданка СССР).

В СССР наиболее популярной была версия о причастности к убийству Кеннеди радикалов в США. Оснований для таких предположений было более чем достаточно. Тут и конфликт с монополиями на стороне профсоюзов, и эффективная борьба с организованной преступностью, и борьба за права афроамериканцев и, главное, небольшая разрядка напряженности в отношениях с СССР после Берлинского и Карибского кризисов, в процессе которой в 1963-м был подписан договор об ограничении ядерных испытаний.

В конце концов, Кеннеди был первым президентом-католиком в истории США (до того верховная власть в стране была зарезервирована за «Осами» – белыми англосаксами протестантского вероисповедания). Кстати, претензии относились не только к самому Джону Фитцджеральду, но к его «клану» в целом (6 июня 1968 года был убит его брат – сенатор Роберт Кеннеди).

Ставленниками этих радикалов были не только Голдуотер, но и Джонсон (реальные партии в США, тогда, так и сейчас, с юридическими не совпадают), который отчасти оправдал эти надежды, втянув США в полномасштабную войну во Вьетнаме. При нём также были организованы свержение президента Гуларта в Бразилии и вторжение в Доминиканскую республику. Правда, был сделан и ряд шагов навстречу СССР, благодаря которым, в частности, стало возможным подписание договора о нераспространении ядерного оружия (что, правда, интересы радикалов не затрагивало).

В этом контексте представляются важными не сами исторические обстоятельства убийства действующего президента, а совершенно очевидная его связь с предстоящими выборами – более чем популярный Кеннеди, при отсутствии сильного кандидата от республиканцев, почти наверняка получил бы даже лучший результат, чем Джонсон.

Вообще в руках политических элит США есть чуть больше, чем очень много, различных способов сравнительно честным путем обнулить результаты выборов. Главным образом, в рамках многоуровневой и откровенно архаичной системы выборов (ненужного кандидата можно «зарубить» на праймериз; в ходе самих выборов, где результате определяется не числом голосов, а числом штатов, в которых получено большинство; на этапе голосования коллегии выборщиков, члены которой не обязаны голосовать за определенного кандидата).

В общем, интерес к «умножению на ноль» президента был, и вопрос, по-видимому, состоял исключительно в том, как именно решить эту задачу – путём традиционным, в рамках избирательной кампании, или вот так? В том и другом случае был бы скандал, но скандал от убийства был всё же меньше, чем от кризиса избирательной системы. Ничего личного. Просто бизнес.

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Кстати, в ситуации с избранием Дональда Трампа также было решено не ставить под вопрос избирательную систему (хотя она и так во весь рост под вопросом – после двух побед кандидатов, получивших меньшее число голосов, и после двух фальсификаций выборов). Как будет решаться «казус Трампа», мы пока не знаем.