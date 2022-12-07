История образования России Русская и российская государственность имеет более чем 1000-летнюю великую историю. За это время маленькое княжество, основанное на северных землях, превратилось в самое большое государство на планете. На чтение: 5 минут

История России

Русская и российская государственность имеет более чем 1000-летнюю великую историю. За это время маленькое княжество, основанное на северных землях, превратилось в самое большое государство на планете.

Истоки русского государства

Согласно письменным источникам, подкреплённым археологическими открытиями последних десятилетий, истоки русской государственности восходят к середине IX века. «Повесть временных лет» связывает начало Руси с именем Рюрика – легендарного основателя династии Рюриковичей. В 862 году он пришёл с братьями и варяжской дружиной и «сел княжити» над словенами, кривичами, чудью и другими восточнославянскими и финно-угорскими племенами. Столицей его княжества стала Старая Ладога.

Вещий Олег, захвативший власть после смерти Рюрика в 879 году, предпринял поход на Киев, изгнал местных князей и в 882 году утвердился там. Владение одновременно Ладогой и Киевом означало контроль над важнейшим водным маршрутом по Днепру «из варяг в греки», на котором держалась торговля всей Восточно-Европейской равнины. Вследствие этого приобретения киевские князья быстро возвысились. В X веке русские полки Олега, Игоря и Святослава бросили вызов Византийской империи и Хазарскому каганату – великим державам своего времени. Константинополь видел русичей под своими стенами, а каганат пал под ударами дружинников Святослава в 969 году.

Событием, оказавшим важнейшее влияние на всю последующую историю России, стало крещение Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году. Формирующиеся государственные институты были усилены единой религией, а культурное развитие общества получило мощный импульс.

Древняя Русь

Расцвет древнерусского государства относится к XI-XII векам, от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого. Развитая заморская торговля, крупные города (Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск), браки со знатнейшими династиями соседей подтверждали силу и богатство великого князя. Сборник законов начала XI века, известный как «Русская Правда», регулировал споры, княжьи полки пресекали крамолу, каменные соборы возвеличивали христианского бога.

Со второй половины XII века Русь представляла собой конгломерат княжеств и земель, в которых власть великого киевского князя оставалась во многом номинальной. Без конца вспыхивали междоусобные войны за княжеские престолы. В 1169 году войско владимирского князя Андрея Боголюбского разорило Киев, после чего политическая значимость «матери городов русских» ослабла.

В конце XII века сложились новые центры русской государственности: Владимиро-Суздальское княжество на северо-востоке и Галицкое на юго-западе. Особое место занимал Великий Новгород с его обширной торговлей и развитыми промыслами. В X-XIII вв. юг древнерусских земель нередко подвергался набегам кочевых племён печенегов и половцев. В битвах со степняками прославил своё имя Владимир Мономах. Борьбе с кочевниками осталась в истории благодаря «Слову о полку Игореве» и цикле былин о русских богатырях.

Монгольское иго и новый центр

Подлинной трагедией в русской истории стало татаро-монгольское нашествие 1237-1240 гг. под предводительством Батыя. Разорению подверглись рязанские, суздальские, черниговские, киевские земли. Крупные цветущие города были сожжены, многие развитые ремёсла исчезли навсегда или пришли в упадок. Большая часть русских княжеств попала в тягостную зависимость от захватчиков. На огромной территории Восточно-Европейской равнины возникло новое государство – Золотая Орда.

На протяжении 2,5 веков русские князья платили дань монгольскому хану, терпели самоуправства его баскаков – сборщиков налогов. Связующим звеном между славой павшей Руси и величием зарождающейся России стала деятельность князя Александра Невского (1221-1263), правившего в середине XIII века в Новгороде, Владимире и Киеве. Его победа над немецкими рыцарями Ливонского ордена 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, известная как Ледовое побоище, имела большое значение для сдерживания нашествия на русские земли с запада.

В начале XIV века произошло возвышение Москвы и Твери. Вековое противостояние двух этих центров завершилось решительной победой Москвы. Среди московских князей этого периода выделяются фигуры Ивана Калиты, заложившего основы будущего могущества своей вотчины, и его внука Дмитрия Донского, первым бросившего открытый вызов господству Золотой Орды. Под его началом победа в Куликовской битве 8 сентября 1380 года стала одной из наиболее значимых побед в русской истории. К середине XV века Золотая Орда ослабла настолько, что московские князья решили окончательно избавиться от этой тягостной зависимости.

Формирование Русского царства

Утверждение Москвы как центра полноценного государства связано с деятельностью великого князя Ивана III Васильевича, правившего в 1462-1505 гг. Он сумел консолидировать значительные военные и финансовые ресурсы и использовать их для присоединения к Москве многих русских княжеств и земель: рязанских, тверских, новгородских и других. Военное противостояние 1480 года московского войска и ордынцев, известное как Стояние на реке Угре, ознаменовало падение татаро-монгольского ига.

Вследствие укрепления Москвы, падения Константинополя и женитьбы князя Ивана III на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог в начале XV века родилась концепция «Москва – Третий Рим». Великий князь московский стал рассматриваться как законный наследник римских и византийских императоров, единственный защитник православия.

В 1547 году внук Ивана III князь Иван IV Грозный венчался на царство. Его долгое правление оказалось наполнено самыми противоречивыми деяниями. С помощью реформ органов власти и церкви царь Иван Грозный укрепил русское государство, но введением опричнины едва не разрушил его. Главными событиями его царствования, имевшими долгосрочные последствия для судьбы России, стали взятие столиц двух враждебных ханств – Казани в 1552 году и Астрахани в 1556 году, а также Ливонская война 1558-1583 гг.

После казанской и астраханской побед Москва ликвидировала единственные крупные и организованные военные силы, препятствовавшие экспансии на восток чуть ли не до Тихого океана. Москва полностью взяла под контроль речной торговый путь по Волге. Неудачная Ливонская война, напротив, разорила Московское царство, что косвенным образом способствовало закрепощению крестьянства и кровавой Смуте 1604-1613 гг. с её самозванцами. Ужасы Смуты удалось преодолеть только благодаря народному ополчению под предводительством князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина, вокруг которых сплотились патриотические силы.

В 1613 году в России воцарилась династия Романовых, чьё 300-летнее правление вобрало в себя множество славных страниц и тяжёлых испытаний. До середины XVII века страна восстанавливалась от потрясений. Начиная с царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 гг., Россия поступательно укрепляла своё международное положение. В ходе затяжной русско-польской войны 1654-1667 гг. удалось вернуть Смоленск, Киев, территорию левобережной Украины. Значительный отпечаток на внутреннюю жизнь страны наложила реформа патриарха Никона 1650-х гг., приведшая к церковному расколу и бушевавшая в 1670-1671 гг. на Волге разинщина – жестокая крестьянская война во главе с донским казаком Степаном Разиным.

Продвижение на восток

Важнейшим итогом XVII века для становления России как великого государства стало покорение Сибири. Приобретение необъятных пространств, наполненных всевозможными природными богатствами, позволило получить почти неисчерпаемую ресурсную базу. Начало этому грандиозному движению на восток положил в 1581 году казацкий отряд атамана Ермака Тимофеевича при поддержке купцов Строгановых. Уже к концу XVII века партии вольных казаков и небольшие стрелецкие отряды привели под власть русского царя всю Сибирь, кроме Камчатки и Чукотки, присоединённых позднее, в XVIII веке. Остроги постепенно заселялись русскими переселенцами и превращались в города. Разведывались недра, строились заводы, возникали ремесла, осваивались леса и поля.

К середине XVII века русские первопроходцы достигли берегов американского континента. С 1772-го по 1867-й существовала Русская Америка (ныне штат Аляска, США) со столицей в Ново-Архангельске (ныне Ситка). Столь отдалённые от военно-политических центров малозаселённые территории при очень суровом климате и отсутствии развитых коммуникаций не приносили особых выгод казне и поэтому стали разменной монетой в геополитических раскладах 1860-х гг.

Окно в Европу

Рождение Российской империи напрямую связано с деятельностью Петра Великого, правившего в 1682-1725 гг. Его неистощимая энергия, железная воля и политический расчёт позволили провести в России модернизацию армии и государственного управления, в результате чего была выиграна Северная война 1700-1721 гг. против сильной и амбициозной Швеции, а развитие государства получило западный вектор. Основанная Петром в 1703 году новая столица Санкт-Петербург стала символом молодой империи.

В XVIII веке Россия шаг за шагом становилась полноправным участником европейских, а значит, и мировых процессов. В империи появлялись все внешние признаки европейской цивилизации от парижских мод до технических новшеств, от столичных университетов до театральных премьер. Россия неизменно присутствовала при всех важнейших «происшествиях эпохи»: участвовала в Семилетней и Наполеоновских войнах, разделах Польши и Венском конгрессе. Царствования Екатерины II в 1762-1796 гг. и Александра I в 1801-1825 гг. – эпоха великих побед. В ходе череды успешных войн второй половины XVIII – начала XIX веков, в которых во всём блеске проявились полководческие таланты П.А. Румянцева, А.В. Суворова и М.В. Кутузова, в состав Российской империи вошли богатые и многолюдные земли Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши и Финляндии.

В европейском концерте держав

Титаническая борьба с Наполеоном утвердила Россию в качестве доминирующей силы на европейском континенте. При Николае I, правившем в 1825-1855 гг., Россия «следила за порядком» и диктовала свою волю Европе как ведущий член Священного Союза. Тогда же она утвердилась на Кавказе. Империя казалась несокрушимой, но мировая промышленная революция стремительно поменяла все расклады. После поражения в Крымской войне 1853-1856 гг. стало ясно, что прежняя модель развития, основанная на крепостном праве и господстве дворянского сословия, безнадёжно устарела.

Новая попытка модернизации – «Великие реформы» Александра II, правившего в 1855-1881 гг., – затронула все слои российского общества. Отмена крепостного права, расширение личных свобод, перемены в армии и образовании привели к позитивным изменениям во взглядах и нравах, создали постреформенную Россию 1860-1900-х гг. Невиданного расцвета достигли наука и культура. Имена Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова вошли в золотой фонд отечественной и мировой литературы, так же, как имена П.И. Чайковского, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского стали классикой отечественной и мировой музыки. Открытия Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, И.П. Павлова стали достоянием всего человечества.

Вместе с тем урбанизация и бурный рост экономики сопровождались формированием революционных настроений у радикальной части молодёжи. Создавались не гнушавшиеся террором подпольные партии, выступавшие с требованиями кардинальных и быстрых перемен в государстве. При Николае II, правившем в 1894-1917 гг., возникла острая потребность в трансформации существующей политической системы.

Крах Российской империи и рождение СССР

Неудачная война с Японией 1904-1905 гг. и вспыхнувшая следом революция 1905-1907 гг. подвигли правительство сделать решительный шаг в сторону конституционной монархии. Возникшая Государственная дума и дарованные Октябрьским манифестом 1905 года свободы печати, вероисповедания и т.д. позволяли надеяться на поступательное развитие государства в рамках сложившихся традиций.

Однако Первая мировая война 1914-1918 гг. перечеркнула все планы на мирную эволюцию. Россия в тяжелейших условиях 2,5 года противостояла трём империям – Германской, Австро-Венгерской и Оттоманской, но не смогла устоять против внутренних проблем. Продовольственный кризис в столице империи, переименованной к тому времени в Петроград, в феврале 1917 года стремительно перерос в революцию, Николай II отрёкся от престола. Россия была объявлена республикой, рычаги управления поделили Временное правительство и Петроградский совет. Страна скатывалась в анархию.

В итоге власть взяла самая решительная и организованная сила – партия большевиков во главе с В.И. Лениным. Первоначальная политика, проводимая большевиками, – Брестский мир с выходом из Первой мировой войны, продразвёрстка, экспроприации – вызвала крайнее неприятие у значительной части населения. Страну охватила Гражданская война 1918-1922 гг., победу в которой благодаря политической гибкости В.И. Ленина и организационному таланту Л.Д. Троцкого одержали сторонники новой власти.

Красная империя

30 декабря 1922 год был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР), он же Советский Союз. Провозглашалось строительство государства нового типа, в котором нет места угнетения человека человеком, целью которого является построение коммунизма. Теоретической основой стало учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а руководящей силой – правящая партия большевиков.

На практике молодое государство столкнулось с колоссальным числом проблем во всех сферах жизни. Пришедший после смерти В.И. Ленина к власти И.В. Сталин осуществлял управление страной в авторитарном стиле, индустриализация соседствовала с репрессиями, а энтузиазм общества с пропагандой.

В 1941-1945 гг. СССР при помощи Союзников выстоял и одержал победу в беспощадной войне с нацистской Германией. Тяготы и успехи тех огненных лет сплотили народ и мобилизовали науку и промышленность. Страна вышла из войны сильнее, чем была: Советский Союз в кратчайшие сроки смог восстановить экономику и завоевать прочное влияние в мире.

Послевоенные годы памятны первым в истории человечества запуском искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и первым пилотируемым космическим полётом Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года, ростом материального благополучия населения и противостоянием с США, известным как Холодная война.

В середине 1970-х гг. СССР вступил в полосу затяжного экономического кризиса. Попытка исправить положение с помощью реформ 1985-1991 гг., инициированных М.С. Горбачёвым и известных как перестройка, не просто провалилась, но привела к коллапсу государства. 25 декабря 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Современная Россия

Советский Союз распался на 15 независимых государств, границы которых не всегда совпадали с этническим и культурным пространством населяющих их народов, что привело к череде локальных конфликтов и войн. Российская Федерация, как и остальные бывшие союзные республики, столкнулась с последствиями дезинтеграции единого экономического и правового пространства. Уровень жизни упал вдвое, сложившиеся связи и устоявшиеся взгляды оказались разрушены.

1990-е гг., совпавшие с руководством страной президента Б.Н. Ельцина, Россия пережила как бесконечное потрясение. Непопулярные реформы, неблагоприятный внешнеэкономический фон, безработица, бандитские группировки. Несмотря на это, формировались новые институты власти, внедрялись новые методы в экономике, налаживались новые взаимоотношения в обществе. В начале XXI века России удалось преодолеть период упадка и стагнации: произошёл существенный рост благосостояния населения, укрепился престиж государства.