Площадки Теста по истории — 2026
Дата проведения
4 декабря 2026
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Найдено 153 площадки
- Администрация Кантемировского районапгт Кантемировка, рп. Кантемировка, ул. Победы, 174 декабря 2026Подробнее о площадке
- Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишковаг. Барнаул, Молодежная, 54 декабря 2026Подробнее о площадке
- БПОУ ВО "Вытегорский политехнический техникум"Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина 524 декабря 2026Подробнее о площадке
- Военный инженерный институтг. Красноярск, Акалемгородок 13А4 декабря 2026Подробнее о площадке
- Воркутинский филиал ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми"Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная д. 94 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГАУК СО "Музей истории специальной военной операции"г. Саратов, Саратовская область г. Саратов ул. Московская, д.944 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одарённых детей "г. Нижний Новгород, Нижний Новгород ул. Коминтерна, д. 1014 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ ЛНР "Бараниковский УВК"с. Бараниковка, ЛНР м.о. Беловодский с. Бараниковка ул. Юрченко д. 214 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ ЛНР "Великосуходольский УВК "294466 ЛНР, м.о. Краснодонский, село Великий Суходол, улица Центральная, дом 69Б4 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ ЛНР "ЛУВК № 51 имени 10-летия Республики"г. Луганск, Квартал Южный, 5В4 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ ЛНР "Петровская школа № 36"ЛНР г.о. город Красный Луч, г. Петровское, ул. Красная д.414 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ НАО "Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П. М. Спирихина"г. Нарья-Мар, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23, корпус «Б»4 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБОУ "СОШ №2гНазрань им.ОздоеваМ.А. ""Россия, Республика Ингушетия, Назрань, Центральный административный округ, улица С.С. Осканова, 274 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБПОУ РО "РХУ имени М.Б. Грекова"г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича , 154 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум"Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.234 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБУК "Белгородский государственный историко - художественный музей - диорама "Курская битва. Белгородское направление"г. БЕЛГОРОД, город Белгород улица Попова д.24 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБУК г. Москвы "Музей Памяти"Москва, 1-й Самотёчный пер., 9, стр. 14 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГБУ КО "Центр патриотического воспитания"г. г. Калуга, г. Калуга, ул. Платова 6а4 декабря 2026Подробнее о площадке
- ГОБПОУ "КИИМО"г. Г. Липецк, Г. Липецк, ул. Папина 3а4 декабря 2026Подробнее о площадке
- Городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области"г. г. Гаджиево, 184670, г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 1064 декабря 2026Подробнее о площадке