О проекте

Международная акция «Тест по истории» — масштабная просветительская инициатива. С 2015 года её реализуют молодёжные парламенты по всей стране. С 2024 года Тест проводится Российским военно-историческим обществом совместно с молодёжными парламентами.

Всего за время проведения акции в ней приняли участие более 50 млн человек в России и других странах.

В 2026 году Тест по истории «Народы России во имя Отечества» посвящён вкладу народов в победы и развитие родной страны.

Память о ратных и трудовых подвигах формирует основу национального самосознания и гордости за страну, связывает поколения в любви к Отечеству.

Наш проект продолжает мероприятия Года единства народов России накануне памятной даты «День Героев Отечества».