Онлайн
Участники проходят тест по ссылке в день проведения. После принятия заявки организатор получает ссылку и QR-код. Результаты прохождения собираются в кабинете автоматически.
Зарегистрируйте онлайн- или офлайн-площадку, чтобы провести тестирование для своей аудитории. После проверки заявки вы сможете подготовиться к мероприятию и пригласить участников.
Тест по истории России — просветительское мероприятие, которое можно провести онлайн или на своей офлайн-площадке: в школе, библиотеке, музее, университете или другой организации.
Организатор выбирает подходящий формат, подаёт заявку и проводит тестирование для участников.
Участники проходят тест по ссылке в день проведения. После принятия заявки организатор получает ссылку и QR-код. Результаты прохождения собираются в кабинете автоматически.
Тестирование проходит на площадке организатора: в школе, библиотеке, музее, университете или другой организации. После принятия заявки появляется публичная страница с информацией о площадке, дате и времени проведения. Регистрации участников на сайте нет.
Зарегистрируйте площадку
Укажите данные организатора, площадки и выберите формат проведения.
Дождитесь проверки заявки
Заявку проверит координатор вашего региона. О результате вам сообщат.
Подготовьтесь к тестированию
После принятия заявки в кабинете появятся действия для выбранного формата.
Проведите тестирование
Для офлайна после мероприятия заполните итоговый отчёт. Онлайн-результаты собираются автоматически.
Одна площадка может участвовать в нескольких тестированиях.
После принятия заявки для онлайн-формата вы получите ссылку и QR-код. По ним участники перейдут на публичную страницу площадки и смогут предварительно зарегистрироваться. Для офлайна станет доступна ссылка на публичную страницу площадки.
На офлайн-площадке участники проходят тест очно; регистрации на сайте нет.
Начните с регистрации площадки и заявки на участие в Тесте по истории — 2026Зарегистрировать площадку