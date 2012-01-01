Участники проходят тест по ссылке в день проведения. После принятия заявки организатор получает ссылку и QR-код. Результаты прохождения собираются в кабинете автоматически.

Офлайн

Тестирование проходит на площадке организатора: в школе, библиотеке, музее, университете или другой организации. После принятия заявки появляется публичная страница с информацией о площадке, дате и времени проведения. Регистрации участников на сайте нет.