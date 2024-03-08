САН-РЕМО КОНФЕРЕНЦИЯ 1920

Сан-Рéмо конферéнция 1920 — заседание Верховного совета Антанты 19–26 апреля 1920 в г. Сан-Ремо (Италия) с участием премьер-министров Великобритании, Франции, Италии, посла Японии, представителя США в качестве наблюдателя, а также представителей Бельгии и Греции при обсуждении касавшихся их вопросов. В ходе С.-Р. к. были рассмотрены: мирный договор с Турцией (утвержденный предварительный договор был положен в основу Севрского мирного договора 1920 ), вопросы распределения мандатов Лиги Наций на арабские страны, выполнения Германией военных статей Версальского мирного договора 1919 , и выработки позиции по отношению к Советской России. В результате принятых на ­С.-Р. к. решений Великобритания получила мандаты на Палестину и Ирак (включая Мосул ), Франция — на Сирию и Ливан. Верховный совет отклонил просьбу Германии об увеличении вдвое контингента ее вооруженных сил и потребовал неукоснительного выполнения военных и репарационных условий. Принято решение о восстановлении торговых отношений с Советской Россией и об оказании военной поддержки Польше.

Лит.: Steiner Z. The Lights that Failed: European International History, 1919–1933. Oxford, 2005; Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг. / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М., 2011 А. О. Хорошева.