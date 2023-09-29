Ре́йнская демилитаризо́ванная зо́­на

Ре́йнская демилитаризо́ванная зо́­на — территория, включавшая левый берег Рейна и полосу шириной 50 км на его правом берегу. Установлена ст. 42–44 Версальского мирного договора 1919 . Демилитаризация включала демонтаж всех укреплений, запрет на размещения вой­ск и проведение военных учений. Формулировка статей была предложена в ноте США от 28 марта 1919 и представляла собой компромисс между требованиями Франции, настаивавшей на оккупации Рейнской области, и Великобритании, опасавшейся усиления Франции в регионе. По оценке большинства современных историков, Р. д. з. делала Германию беззащитной в военном отношении. В течение 1920‑х вой­ска стран Антанты неоднократно вторгались в Р. д. з. (см. Рурский конфликт 1922–1923 ), а также поддерживали местных сепаратистов, например так называемую Рейнскую республику в 1923. Ситуация была урегулировала Локарнскими соглашениями, установившими нерушимость сложившихся границ. 7 марта 1936 А. Гитлер заявил о разрыве соглашений и германские вой­ска заняли Р. д. з.

Ист. : Версальский мирный договор / Полный пер. с фр. подлинника под ред. проф. Ю. В. Ключникова и А. Сабанина. М., 1925.

Лит. : Джордан В. М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918–1939 гг. М., 1945; Юрченко И. Ю . Международные отношения в период между двумя мировыми вой­нами: от Версальского мира до начала Второй мировой вой­ны. М., 2016. И. А. Кукушкина.