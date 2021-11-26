ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1919-1920
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1919-1920 годов - международная конференция, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побеждёнными в 1-й мировой войне.
После подписания в сентябре-ноябре 1918 года перемирий с Болгарией (29 сентября), Турцией (30 октября; смотреть Мудросское перемирие 1918 года), Австро-Венгрией (3 ноября) и Германией (11 ноября; смотреть Компьенское перемирие) страны Антанты стали ускоренно готовиться к предстоящей мирной конференции. Проведение парламентских выборов в Великобритании 14.12.1918 года (Д. Ллойд Джордж стремился упрочить своё внутриполитич. положение до начала переговоров) и вскрывшиеся противоречия между державами привели к отсрочке её созыва. Верховный совет Антанты (ВСА) огласил повестку дня Парижской мирной конференции 12.1.1919 года: создание Лиги Наций (ЛН), вопрос о репарациях, проблемы новых государств, территориальные вопросы, судьба колониальных владений. Тогда же состоялась первая встреча глав стран-победительниц, на которой был определён порядок работы конференции. Формально решения по всем вопросам должны были приниматься на пленарных заседаниях Парижской мирной конференции, однако фактически этим занимался Совет десяти, состоявший из глав правительств (США представлял президент, Японию - гэнро) и министров иностранных дел пяти ведущих держав - Великобритании (Ллойд Джордж, А. Дж. Бальфур), Франции (Ж. Клемансо - председатель Парижской мирной конференции, С. Пишон), США (Т. В. Вильсон, Р. Лансинг), Италии (В.Э. Орландо, С. Соннино) и Японии (Сайондзи Киммоти, Макино Нобуаки). На Парижской мирной конференции работали свыше 50 комиссий и подкомиссий, разрабатывавшие отдельные положения мирных договоров. Руководил ими Совет пяти (министры иностранных дел пяти ведущих держав). В марте 1919 года Совет десяти был заменён Советом четырёх, включавшим лишь глав правительств европейских государств и США (Япония, не заинтересованная в делах Европы, не принимала в нём участия), а Совет четырёх в июле 1919 года сменил Совет глав делегаций, действовавший до окончания Парижской мирной конференции.
По желанию Франции официальное открытие конференции было приурочено к дате провозглашения Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца 18.1.1871 года. В Парижской мирной конференции приняли участие 27 государств (Великобритания, Франция, США, Италия, Япония, Бельгия, Боливия, Бразилия, Греция, Гватемала, Гаити, Хиджаз (с 1932 года Саудовская Аравия), Гондурас, Китай, Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС; с 1929 года Югославия), Куба, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сиам (с 1939 года Таиланд), Уругвай, Чехословакия, Эквадор), 4 британских доминиона (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз (с 1961 ЮАР)) и Индия. Рабочим языком Парижской мирной конференции наряду с французским был английский (Вильсон и Ллойд Джордж не говорили по-французски), что являлось новшеством в международной практике. По основным вопросам на Парижской мирной конференции разгорелась острая дипломатическая борьба. Вильсону удалось добиться первоочередного рассмотрения вопроса об Уставе ЛН (составлен к 11 апрелю, принят 28 апреля), однако его предложения об учреждении Международного арбитража и Международного суда были отклонены Великобританией и Францией. Французское предложение о создании при ЛН международных вооруженных сил натолкнулось на англо-американскую оппозицию и не было принято. Инициатива Японии о включении в Устав ЛН статьи о «равенстве рас» (тем самым она рассчитывала добиться облегчения иммиграции японцев в США) была отвергнута американской делегацией, согласившейся вместо этого на передачу Японии китайской провинции Шаньдун. По проблеме репараций, которые планировалось возложить на Германию, Франция выступила против установления их общей суммы на основе германской платёжеспособности, считая, что эта сумма будет заниженной. По настоянию британской делегации в состав репараций, под которыми изначально понимались убытки, причинённые гражданскому населению, были включены пенсии вдовам и ветеранам войны, что существенно увеличило их объём. В качестве правовой основы для требования выплаты репараций была разработана статья о «полной и неоспоримой ответственности» Германии и её союзников за развязывание войны. В целом проблема репараций не получила разрешения на Парижской мирной конференции, её дальнейшее обсуждение было передано в Репарационную комиссию (создана в январе 1920 года). Серьёзные противоречия вызвал вопрос о новых границах Германии и её союзников. Французское требование отделения левого берега Рейна от Германии не получило поддержки со стороны Великобритании и США, которые убедили Францию отказаться от него в обмен на англо-американские гарантии безопасности на случай неспровоцированной германской агрессии, а также на временную оккупацию левого берега Рейна (сроком на 15 лет) и демилитаризацию 50-километровой зоны на его правом берегу. Компромиссное решение было принято по проблемам Саарской области (в собственность Франции перешли угольные месторождения; сама область была временно отделена от Германии и передана под управление ЛН) и «польского коридора», отделившего Восточную Пруссию от остальной Германии (его основная часть передана Польше; Данцигу (ныне Гданьск) предоставлен статус «вольного города» под управлением ЛН). Острые противоречия вызвали вопросы, связанные с определением границ между Италией и КСХС (из-за нежелания других держав передавать город Фиуме (ныне Риека, Хорватия) Италии Орландо и Соннино в апреле 1919 года покинули Парижскую мирную конференцию), Польшей и Чехословакией (из-за Тешинской Силезии), Болгарией и Грецией (из-за Западной Фракии) и другие. Часть из них в последующем была решена Конференцией послов (фактически действовала с 28.7.1919 года как Межсоюзническая комиссия по контролю за исполнением мирных договоров в рамках Совета глав делегаций; приобрела формальный статус после окончания Парижской мирной конференции). Колониальный вопрос Парижская мирная конференция решила посредством создания системы мандатных территорий (эта идея активно обсуждалась в Великобритании во время войны, 16.12.1918 года сформулирована в памфлете Я.Х. Смэтса «Лига Наций: практические предложения»; принята на Парижской мирной конференции в конце января 1919 года). Мандаты на управление территориями, входившими в состав Германской колониальной империи, были распределены 6-7.5.1919 года (вопрос о мандатах на управление бывшими владениями Османской империи решён на конференции в Сан-Ремо 19-26.4.1920 года). Активно обсуждался на Парижской мирной конференции и отсутствовавший в повестке дня «русский вопрос». США и Великобритания, готовые в отличие от Франции пойти на компромисс с Советской Россией, выступили с планами проведения конференции с участием всех правительств, действовавших на территории бывшей Российской империи (нота 22.1.1919 года о конференции на Принцевых островах, Буллита миссия 1919 года). Однако с начавшимся в марте 1919 года наступлением армии А.В. Колчака позиции западных держав ужесточились. 10.10.1919 года было принято решение о переходе к полной экономической блокаде РСФСР.
Представители побеждённых государств не принимали участия в Парижской мирной конференции. Условия мирного договора были сообщены германской делегации лишь 7.5.1919 года (её возражения Антанта учла в незначительной степени; главного уступка, сделанная Германии, - проведение плебисцита в Верхней Силезии, а не прямая передача этой территории Польше). По результатам работы Парижской мирной конференции были подписаны Версальский мирный договор 1919 года (28 июня), Сен-Жерменский мирный договор 1919 года (10 сентября), Нёйиский мирный договор 1919 года (27 ноября), подготовлен ряд положений Трианонского мирного договора 1920 года (подписан 4 июня) и Севрского мирного договора 1920 года (10 августа). После ратификации Версальского мирного договора и начала работы ЛН (10.1.1920) Парижская мирная конференция формально прекратила работу, а ВСА был распущен. Фактически ВСА продолжил деятельность в качестве Лондонской конференции (12.2-10.4.1920), обсудившей положения мирных договоров с Венгрией и Турцией, и в виде последующих межсоюзнических конференций (в Сан-Ремо, Хите, Булони и другие).
Исторические источники:
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Тардье А. Мир. М., 1943;
Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. М., 1945;
Documents on British foreign policy, 1919-1939. Ser. 1. L., 1947. Vol. 1;
Mantoux P. Les délibérations du Conseil des quatre, 24 mars - 28 juin 1919. P., 1955. Vol. 1-2;
Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. М., 1957. Т. 1-2.
Автор статьи: И.Э. Магадеев.