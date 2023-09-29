Пари́жская ми́рная конферéнция 1919–1920

Парижская мирная конферéнция 1919–1920 — конференция, созванная державами-­победительницами в Первой мировой вой­не для выработки мирных договоров с побежденными странами. Проходила с 18 января 1919 по 21 января 1920 с участием представителей 27 государств. Организаторами выступили Велико­британия, США, Франция, Италия и Япония, приняли участие Бельгия, Бразилия, британские доминионы и Индия, Греция, Гватемала, Гаити, Хиджаз (с 1932 — Саудовская Аравия), Гондурас, Китай, Куба, Либерия, Никарагуа, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Королевство сербов хорватов и словенцев (с 1929 Югославия), Сиам (с 1939 Таиланд), Чехословакия, Эквадор, Перу, Боливия и Уругвай. Германия и ее союзники, а также Россия приглашены не были. Основными органами П. м. к. были «Совет десяти», состоящий из глав правительств и министров иностранных дел стран-­организаторов конференции, «Совет пяти» из министров иностранных дел этих государств, а также «Совет четырех» в составе премьер-­министров тех же стран, но без Японии. На П. м. к. работало более 50 комиссий и подкомиссий, после долгих дискуссий было принято решение о создании Лиги Наций и одобрен ее Устав, но были отклонены другие предложения, например об учреждении Международного арбитража и Международного суда и пр. Окончательно проблемы репараций Германии должна была решить Репарационная комиссия (январь 1920). Территориальные споры были разрешены лишь частично — принято решение об оккупации левого берега Рейна на 15 лет, создании Рейнской демилитаризованной зоны и «польского коридора». Данциг и Саарская область были переданы под управление Лиги Наций, но Франция получила доступ к угольным месторождениям Саара. Колониальный вопрос был решен посредством создания системы мандатных территорий. В отношении Советской России участники пришли к соглашению о переходе к ее полной экономической блокаде. По результатам работы П. м. к. были подписаны Версальский мирный договор 1919 (28 июня), Сен-­Жерменский мирный договор (10 сентября), Нёйиский мирный договор 1919 (27 ноября), подготовлены ряд положений Трианонского мирного договора 1920 и Севрского мирного договора 1920 .

Лит. : Никольсон Г. Как делался мир в 1919 году / Пер. с англ. М., 1945; Версальско-­Вашингтонская международно-­правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг. / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М., 2011; Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца. Парижская мирная конференция и русская дипломатия в 1919 г. СПб., 2017. Л. А. Садова.