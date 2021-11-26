Гендерсон (англ. Henderson), Артур (13.09.1863, Глазго ‒ 20.10.1935, Лондон)

Ге́ндерсон (англ. Henderson), Артур (13.09.1863, Глазго — 20.10.1935, Лондон) — британский политический деятель, один из руководителей Лейбористской партии (ЛП). Выходец из рабочей семьи, начал работать с 12 лет, получил профессию литейщика. Член парламента от ЛП 1903—1918, 1919—1922, 1923, 1924—1931, 1933—1935; в 1904—1911 входил в Исполком ЛП, 1911—1934 — секретарь ЛП, в 1908—1910, 1914—1917, 1931—1932 — лидер ЛП. Поддержал участие Великобритании в Первой мировой войне. С мая 1915 по август 1916 министр образования в коалиционном правительстве Г. Асквита, позднее главный казначей, на этих постах в основном выступал в роли советника правительства по проблемам рабочих. С декабря 1916 по август 1917 — член военного кабинета (министр без портфеля) в коалиционном правительстве Д. Ллойд Джорджа. В июне 1917 посетил с официальной миссией Петроград. В 1918 совместно с С. Уэббом подготовил устав ЛП. В 1924 министр внутренних дел, в 1929—1931 министр иностранных дел в первом и втором лейбористских правительствах. Активный сторонник Лиги Наций и международного разоружения. С 1932 председатель Всемирной конференции по разоружению. В 1934 удостоен Нобелевской премии мира.

Лит.: Суслопарова Е. Артур Гендерсон — «архитектор» Лейбористской партии Великобритании // Новая и новейшая история . 2015. № 2. С. 163—182. А. Ю. Прокопов.